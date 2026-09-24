atv 'nin cumartesi akşamları izleyiciyle buluşan, FARO ve Sinehane imzalı sevilen dizisi Mercan Köşk'ün 4. bölümünden yeni bir fragman yayınlandı. Müslüm Gürses'in unutulmaz eseri "Seni Yazdım" eşliğinde ekrana gelen tanıtıma, Aras ve Cemre arasında giderek güçlenen bağ damga vurdu. İkiliyi yan yana gören Toprak'ın tepkileri ise karakterler arasındaki dengelerin tamamen değişeceğinin ilk sinyallerini verdi.

Karşılıklı oturdukları anlarda Aras'ın Cemre'ye söylediği "Bazen insan düştüğü kuyuda kaybolmaz, kendi kaybettiği gerçeğini bulur." sözleri tanıtımın dikkat çeken anlarından biri oluyor.

Cesur, zeki ve vazgeçmeyi bilmeyen bir kadın olan Cemre, geçmişinin yükünü omuzlarında taşısa da gerçeklerin peşinden gitmekten asla vazgeçmez.

Karizmatik, zeki ve doğal bir liderlik duygusuna sahip olan Aras, güçlü bir aileden gelmesine rağmen kendi yolunu çizmeyi seçmiş başarılı bir girişimcidir.

Cemre'nin zor zamanında yanında olan Aras'la arasındaki bağ giderek güçlenirken, ikiliyi birlikte gören Toprak'ın kıskançlığı dikkat çekiyor. Aras ve Cemre arasındaki bu yakınlığın nereye varacağı ve Toprak'ın buna nasıl karşılık vereceği ise yeni bölüme dair merakı artırıyor.