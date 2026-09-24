Mercan Köşk’te Aras ile Cemre arasında buzlar eriyor: Müslüm Gürses şarkısıyla ekrana damga vuracak!
atv'nin sevilen dizisi Mercan Köşk'ün 4. bölüm tanıtımına Müslüm Gürses'in unutulmaz şarkısı ve Aras ile Cemre arasında eriyen buzlar bölüme damga vuracak. Toprak’ın kıskançlığı kriz yaratırken, Hülya'nın tanık olduğu gizli konuşma büyük sırrı ortaya mı çıkaracak?
atv'nin cumartesi akşamları izleyiciyle buluşan, FARO ve Sinehane imzalı sevilen dizisi Mercan Köşk'ün 4. bölümünden yeni bir fragman yayınlandı. Müslüm Gürses'in unutulmaz eseri "Seni Yazdım" eşliğinde ekrana gelen tanıtıma, Aras ve Cemre arasında giderek güçlenen bağ damga vurdu. İkiliyi yan yana gören Toprak'ın tepkileri ise karakterler arasındaki dengelerin tamamen değişeceğinin ilk sinyallerini verdi.
CEMRE'NİN EN ZOR ANINDA YİNE ARAS VAR!
Toprak'ın kendi isteğiyle ortadan kaybolduğunu öğrenen Cemre, yaşadığı büyük hayal kırıklığıyla yüzleşirken yanında yine Aras'ı buluyor.
Karşılıklı oturdukları anlarda Aras'ın Cemre'ye söylediği "Bazen insan düştüğü kuyuda kaybolmaz, kendi kaybettiği gerçeğini bulur." sözleri tanıtımın dikkat çeken anlarından biri oluyor.
Cemre'nin zor zamanında yanında olan Aras'la arasındaki bağ giderek güçlenirken, ikiliyi birlikte gören Toprak'ın kıskançlığı dikkat çekiyor. Aras ve Cemre arasındaki bu yakınlığın nereye varacağı ve Toprak'ın buna nasıl karşılık vereceği ise yeni bölüme dair merakı artırıyor.
HÜLYA, ESLEM VE SELÇUK'UN SIRRINI ÖĞRENECEK Mİ?
Tanıtımın dikkat çeken bir diğer gelişmesinde ise Eslem ve Selçuk'un konuşmasına Hülya tanık oluyor. Eslem'in bebeğinin babasının Selçuk olduğu gerçeği ikili arasında saklanmaya devam ederken, onları gören Hülya'nın ne kadarını duyduğu ve öğrendikleri karşısında nasıl bir adım atacağı merak konusu oluyor. Büyük sırrın açığa çıkıp çıkmayacağı yeni bölümün soru işaretlerinden biri haline geliyor.
'Mercan Köşk', yeni bölümüyle cumartesi akşamı saat 20.00'de atv'de!