Güneşin Doğduğu Yer 2. bölümde fırtına kopuyor: Leyla’nın dönüşü Kenan ve Kozan ailesini darmadağın edecek!
Oğluyla Adana’ya dönen Kenan, Hanzade ile evlilik hazırlığı yaparken Leyla’nın gelişiyle sarsılıyor. Yıllar sonra oğluna kavuşmak isteyen Leyla, Kozan ailesinin sakladığı gerçekleri ortaya çıkararak herkesin hayatını değiştirecek bir mücadele başlatıyor.
Güneşin Doğduğu Yer, merakla beklenen yeni bölümüyle 24 Eylül perşembe akşamı ekranlarda izleyiciyle buluşacak
2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Kenan oğluyla birlikte Adana'ya döndüğünde Celadet hayalindeki mutlu aileyi inşa edebilmek için yeni planlar yapar. Kenan ve Hanzade'nin nihayet evlenecek olması iki aileyi de çok mutlu eder.
İş ortaklıkları ve dostlukları daha güçlü bir bağ ile perçinlenecektir. Ancak beklenmedik olaylar, bu mutluluğun karşısında büyük bir tehdit oluşturacaktır.
LEYLA'NIN DÖNÜŞÜ DENGELERİ ALTÜST EDİYOR
Yıllar sonra oğluna kavuşmak için Adana'ya dönen Leyla, karşısında geçmişin kapanmamış hesaplarını ve güçlü Kozan ailesini bulur.
Onun gelişi, Kenan'ın hayatında yeni bir sayfa açmaya hazırlandığı sırada, herkesin geleceğini etkileyecek bir mücadelenin başlangıcı olur.
Bu mücadele sadece Kenan ve ailesini değil, Ceyhun ve sevdiklerini de derinden sarsacaktır.
Leyla, yıllar sonra oğluna kavuşabilecek mi? Kenan, Leyla'nın karşısına çıkmasıyla geçmişte saklanan gerçeklerin peşine düşecek mi? Celadet'in kurduğu büyük yalan ortaya çıkacak mı?
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