Kahveci'nin yer göstermesi üzerine ekipler bölgede çalışma başlattı. Ayşegül Yaşar'ın cansız bedeni, üzeri dallarla kapatılmış şekilde gömülü olarak bulundu. Elleri bağlı olduğu belirlenen Yaşar'ın cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenilen Tamer Kahveci'nin, otomobilde tartıştığı Ayşegül Yaşar'ı boğarak öldürdüğünü ve cesedini Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Geben mevkisindeki ormanlık alana gömdüğünü söylediği belirtildi.

Tamer Kahveci, soruşturmanın şüpheli isimlerinden biri oldu.

"Cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Ayşegül Yaşar'ı öldürdüğünü itiraf eden Tamer Kahveci, kasten adam öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tamer Kahveci, tutuklama kararının ardından F tipi kapalı cezaevine gönderildi. Kahveci'nin annesi ve babası hakkında ise ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağını kapsayan adli kontrol kararı verildi."

Tamer Kahveci hakkında tutuklama kararı verildi.

16 KADINLA PARA İLİŞKİSİ

Programda Tamer Kahveci hakkında başka bir bilgi de gündeme geldi. Müge Anlı, Kahveci'nin Ayşegül Yaşar ile benzer şekilde 16 kadınla daha menfaat ve para ilişkisi içerisinde olduğunu söyledi.

Soruşturma kapsamında Kahveci'nin tutuklanmasıyla birlikte Ayşegül Yaşar'ın ölümüne ilişkin adli süreç yeni bir aşamaya geldi.

NE OLMUŞTU?

1. Ayşegül Yaşar ne zaman kayboldu? Ayşegül Yaşar, 26 Ağustos'ta yürüyüş yapmak için evinden çıktıktan sonra kayboldu. 2. Ayşegül Yaşar kaç yaşındaydı? Ayşegül Yaşar 54 yaşındaydı. 3. Cinayetle ilgili kim gözaltına alındı? 34 yaşındaki Tamer Kahveci, soruşturma kapsamında gözaltına alındı. 4. Ayşegül Yaşar'ın cansız bedeni nerede bulundu? Kahveci'nin yer göstermesi üzerine Ayşegül Yaşar'ın cansız bedeni, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Geben mevkisindeki ormanlık alanda bulundu. 5. Tamer Kahveci cinayeti itiraf etti mi? Evet. Kahveci, emniyetteki sorgusunda Ayşegül Yaşar'ı öldürdüğünü itiraf etti. 6. Tamer Kahveci hakkında ne karar verildi? Kahveci, kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. 7. Kahveci'nin anne ve babası hakkında ne karar verildi? A.K. ve H.K. hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağını kapsayan adli kontrol kararı verildi. 8. Müge Anlı programda hangi dikkat çeken bilgiyi paylaştı? Müge Anlı, Kahveci'nin Ayşegül Yaşar'a benzer şekilde 16 kadınla daha menfaat ve para ilişkisi içerisinde olduğunu söyledi. 9. Ayşegül Yaşar'ın ziynet eşyalarıyla ilgili ne ortaya çıktı? Kahveci'nin ifadesinde Yaşar'dan aldığı altın ve ziynet eşyalarını evinde sakladığını söylediği belirtildi. 10. Soruşturmanın seyrini ne değiştirdi? Müge Anlı'nın programında ortaya çıkan çelişkilerin ardından ekiplerin harekete geçmesi ve Kahveci'nin sonrasında cinayeti itiraf etmesi soruşturmanın seyrini değiştirdi.