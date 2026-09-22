Ayşegül Yaşar cinayetinde flaş gelişme! Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Katil zanlısı tutuklandı
Osmaniye’de 26 Ağustos’ta kaybolan 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar’ın ölümüyle ilgili soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Müge Anlı’nın programında ortaya çıkan çelişkilerin ardından gözlerin çevrildiği Tamer Kahveci, emniyette cinayeti itiraf etti. Kahveci’nin yer göstermesiyle Ayşegül Yaşar’ın cansız bedenine ulaşılırken, adliyeye sevk edilen şüpheli hakkında beklenen karar da çıktı.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 26 Ağustos'ta yürüyüş yapmak için evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Günler süren arama çalışmalarının ardından soruşturmanın odağındaki isim Tamer Kahveci, emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf etti. Kahveci hakkında tutuklama kararı verilirken, annesi ve babası hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verildi.
24 GÜN SONRA ACI GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Ayşegül Yaşar'ın kaybolmasının ardından ailesinin başvurusu üzerine Düziçi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı. Osmaniye ve Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda 34 yaşındaki Tamer Kahveci şüpheli olarak belirlendi.
Kahveci, Ayşegül Yaşar'ı kaybolduğu gün son gören kişi olarak Müge Anlı ile Tatlı Sert programına da katıldı. Canlı yayında verdiği yanıtlar mercek altına alınırken, anlatımlarındaki çelişkiler soruşturmanın seyrini değiştirdi.
"SIKIŞMIŞTIM, AYŞEGÜL ABLADAN ALTIN İSTEDİM"
Yayında yaşanan gelişmelerin ardından Kahveci'nin ilk itirafının da Müge Anlı'nın programında geldiği belirtildi. Kahveci, "Sıkışmıştım, Ayşegül abladan altın istedim" dedi.
Programdaki gelişmelerin ardından Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Kahveci, Kahramanmaraş merkezdeki adresinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
CİNAYETİ İTİRAF ETTİ, YER GÖSTERDİ
Emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenilen Tamer Kahveci'nin, otomobilde tartıştığı Ayşegül Yaşar'ı boğarak öldürdüğünü ve cesedini Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Geben mevkisindeki ormanlık alana gömdüğünü söylediği belirtildi.
Kahveci'nin yer göstermesi üzerine ekipler bölgede çalışma başlattı. Ayşegül Yaşar'ın cansız bedeni, üzeri dallarla kapatılmış şekilde gömülü olarak bulundu. Elleri bağlı olduğu belirlenen Yaşar'ın cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
ZİYNET EŞYALARINI EVİNDE SAKLADIĞI BELİRTİLDİ
Soruşturma kapsamında Kahveci'nin ifadesinde Ayşegül Yaşar'dan aldığı altın ve ziynet eşyalarını evinde sakladığını söylediği aktarıldı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tamer Kahveci, annesi A.K. ve babası H.K. adliyeye sevk edildi.
TAMER KAHVECİ TUTUKLANDI
Ayşegül Yaşar cinayetinde yeni gelişmeyi ilk duyuran isim Müge Anlı oldu. ATV ekranlarında yayınlanan programda Anlı, Tamer Kahveci hakkında tutuklama kararı verildiğini açıkladı.
Anlı, kararı şu ifadelerle duyurdu:
"Cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Ayşegül Yaşar'ı öldürdüğünü itiraf eden Tamer Kahveci, kasten adam öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tamer Kahveci, tutuklama kararının ardından F tipi kapalı cezaevine gönderildi. Kahveci'nin annesi ve babası hakkında ise ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağını kapsayan adli kontrol kararı verildi."
16 KADINLA PARA İLİŞKİSİ
Programda Tamer Kahveci hakkında başka bir bilgi de gündeme geldi. Müge Anlı, Kahveci'nin Ayşegül Yaşar ile benzer şekilde 16 kadınla daha menfaat ve para ilişkisi içerisinde olduğunu söyledi.
Soruşturma kapsamında Kahveci'nin tutuklanmasıyla birlikte Ayşegül Yaşar'ın ölümüne ilişkin adli süreç yeni bir aşamaya geldi.
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