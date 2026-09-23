Doğan'ın limanda yaptığı hamle Saruhan'ı çileden çıkarırken, Galip'in ölümünü işaret eden afişlerin her yere asılması ikili arasındaki savaşı büyüttü. Saruhan gizemli düşmanının peşine düşerken Doğan'ın odağında Leyla vardı. Saruhan'ın evlilik teklifini kabul eden Leyla'nın bir şey sakladığından şüphelenen Doğan, Rüya'yla yaptığı konuşmada Leyla'nın anlattıklarıyla çelişen bir gerçekle karşılaştı.

Leyla'nın kendisine yalan söylediğinden emin oldu. Ferman'ın kurduğu tuzaktan kurtulan Sinan ise Saruhan'ın karşısına çıkarak ailesinin kaybettiklerini geri almak için ilk adımı attı.Saruhan ve Adnan limandaki büyük sevkiyata hazırlanırken Doğan da sevkiyatı ele geçirmek için planını yaptı. Doğan'ı durdurmak isteyen Leyla, onu dağ evine kilitledi ancak Saruhan'ın sevkiyatının aslında gizemli düşmanını ortaya çıkarmak için kurduğu bir tuzak olduğunu öğrendi. Dağ evinden kaçan Doğan, Behram ve Yaşar'la birlikte Saruhan'ın oyununu bozdu. Sahte sevkiyata düşmeyen Doğan, Saruhan'ın Adnan'a ulaştırmak istediği gerçek malları ele geçirdi.