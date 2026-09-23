Güneşin Doğduğu Yer 2. bölüm fragmanı yayınlandı: "Benim evladıma annelik etmeye hakkı yok!"
atv’nin yeni dizisi "Güneşin Doğduğu Yer"in merakla beklenen 2. bölüm 2. tanıtımı izleyiciyle buluştu. Yayınlanan tanıtımda yer alan "Benim evladıma annelik etmeye hakkı yok!" sözleri yeni bölümde yaşanacak ana çatışmanın sinyalini veriyor. Hikayedeki aile içi gerilimin tırmanacağına işaret eden bölüm, karakterler arasındaki dengeleri değiştirecek. "Güneşin Doğduğu Yer", 2. bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00'de atv'de yayınlanacak.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Televizyon