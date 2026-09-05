Bakan Göktaş'tan Milyoner yarışmasına teşekkür: 100 bin TL'lik doğum izni sorusuna dikkat çeken yorum
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? 4 Eylül Cuma akşamı yine birbirinden farklı sorularla izleyici karşısına çıktı. Bölümde hukuk kariyeriyle dikkat çeken avukat Ersoy Zırhlıoğlu 100 bin TL'lik ödüle kadar yükselirken, yarışmacı Sevgül Batur'un çalışan annelerin doğum izni süresine ilişkin 100 bin TL'lik soruya verdiği yanlış cevap da gündem oldu. Batur'un yanıtının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında çalışan annelerin doğum izni süresine ilişkin 100 bin liralık soru gündem oldu. Yarışmacı Sevgül Batur'un yanlış yanıt verdiği sorunun ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Milyoner'deki soruya Bakan Göktaş'tan yanıt!
100 BİN LİRALIK SORU DOĞUM İZNİNİ SORDU
Yarışmada 45 yaşındaki, Aydın'da yaşayan Sevgül Batur'a 100 bin TL değerinde şu soru yöneltildi:
"4857 sayılı İş Kanunu'na göre, kadın işçilerin tekil gebeliklerde doğum öncesi ve sonrasında kullanabilecekleri toplam analık izni süresi kaç haftadır?"
Sorunun şıkları ise şöyleydi:
A: 12 hafta
B: 16 hafta
C: 20 hafta
D: 24 hafta
İlkokul mezunu olduğu ve doğal ürünler ürettiği belirtilen Sevgül Batur, soruya yanlış cevap verdi. Yarışmada doğru cevap D şıkkı, 24 hafta olarak açıklandı.
BAKAN GÖKTAŞ'TAN MİLYONER SORUSUNA İLİŞKİN PAYLAŞIM
Sorunun yarışmada gündeme gelmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Göktaş, paylaşımına "Doğru cevap D şıkkı, 24 hafta." ifadeleriyle başladı. Bakan Göktaş, paylaşımında çalışan annelerin doğum izni süresine ilişkin düzenlemeyi de hatırlattı.
"Doğum izni süresini 16 haftadan 24 haftaya çıkardık"
Bakan Göktaş, Aile ve Nüfus On Yılı kapsamında çalışan tüm annelerin doğum izni süresinin 16 haftadan 24 haftaya çıkarıldığını belirtti.
Göktaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Bu vesileyle tekrar hatırlatmış olalım. Aile ve Nüfus On Yılı kapsamında, çalışan tüm annelerimizin doğum izni süresini 16 haftadan 24 haftaya çıkardık."
SEVGÜL BATUR'A TORUNUYLA BİRLİKTE MUTLULUK DİLEDİ
Bakan Göktaş, yarışmacı Sevgül Batur'a da mesaj göndererek, kendisine ve torununa sağlık ve mutluluk dileğinde bulundu.
Göktaş, "Sevgül Batur Hanımefendi'ye minik torunuyla birlikte sağlık ve mutlulukla geçireceği nice güzel yıllar diliyorum." ifadelerini kullandı.
BAKAN GÖKTAŞ'TAN MİLYONER YARIŞMASINA TEŞEKKÜR
Göktaş ayrıca, doğum izni konusunun geniş kitlelerin gündemine taşınmasına vesile olduğu için Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasına teşekkür etti.
Bakan Göktaş, paylaşımını şu sözlerle tamamladı:
"Konuyu gündeme taşıyarak doğru cevabın hafızalara yerleşmesine vesile olan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına da teşekkür ediyorum."
Böylece ATV ekranlarında 100 bin TL'lik soruyla gündeme gelen doğum izni konusu, Bakan Göktaş'ın paylaşımıyla bir kez daha kamuoyunun dikkatine sunuldu.
Yarışmanın ilerleyen bölümünde ise 100 bin TL'yi garantiledikten sonra yöneltilen 9. soruda yarışmadan çekilmeyi seçen Zırhlıoğlu, sahip olduğu ödülü riske atmak istemedi. Kanada'daki yaşam deneyiminin de etkisiyle doğru cevabı tahmin etmesine rağmen yarışmadan çekilmeyi seçen Zırhlıoğlu, programdan 100 bin TL'yle ayrıldı. Yarışmadan ayrıldıktan sonra verdiği cevap ise doğru tahminde bulunduğunu ortaya koydu.
HUKUK EĞİTİMİ TÜRKİYE'DE BAŞLADI, ABD'DE DEVAM ETTİ
1985 yılında Adana'da doğan Ersoy Zırhlıoğlu, hukuk eğitiminin ardından akademik kariyerini yurt dışında sürdürdü. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Zırhlıoğlu, avukatlık stajının ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitimine devam etti.
Kendisini tanıtırken eğitim sürecinden bahseden Zırhlıoğlu, "1985 Adana doğumluyum. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdim. Avukatlık stajımı yapmamın akabinde tam burs ile Pennsylvania Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yüksek lisans, akabinde Arizona Üniversitesi'nde yine tam burs ile doktoramı tamamladım" ifadelerini kullandı.
ABD VE KANADA'DA AKADEMİK ÇALIŞMALAR YÜRÜTTÜ
Doktora eğitimini tamamlamasının ardından akademik çalışmalarına devam eden Zırhlıoğlu, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da toplam 3 yıl akademisyenlik yaptığını aktardı. Yurt dışındaki kariyerinin ardından Türkiye'ye dönen yarışmacı, hukuk alanındaki çalışmalarını burada sürdürmeye başladı.
Zırhlıoğlu bu dönemi, "Akabinde 3 yıl boyunca akademisyenlik yaptım Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da. Sonrasında da Türkiye'ye döndüm" sözleriyle anlattı.
Türkiye'ye dönüşünün ardından mesleki faaliyetlerine devam eden Zırhlıoğlu; uluslararası ticaret, fikri ve sınai mülkiyet hakları ile tahkim alanlarında çalıştığını belirtti. Yarışmacı, "Şu anda uluslararası ticaret, fikri ve sınai mülkiyet hakları ve tahkim alanlarında çalışmalarımı avukat olarak ve tahkim hakemi olarak devam ettirmekteyim" şeklinde konuştu.
SORULARI PEŞ PEŞE BİLDİ
Yarışmaya başladığı andan itibaren başarılı bir grafik çizen Ersoy Zırhlıoğlu, karşısına gelen soruları doğru yanıtlarla geçerek barajı aştı. 100 bin TL seviyesine kadar ulaşan yarışmacı, özellikle 8. soruda oldukça zorlandı.
100 bin TL değerindeki soruya gelen Zırhlıoğlu, seçenekler arasında karar vermekte güçlük çekti. Bir süre düşündükten sonra joker hakkından yararlanan yarışmacı, doğru cevabı bulmak için farklı stratejiler denedi.
100 BİN TL'LİK SORUDA "DADAY ETLİ EKMEĞİ" KARARSIZLIĞI
Zırhlıoğlu'nun karşısına çıkan 8. soru, yöresel bir ürün hakkındaydı. Soruda, "Daday etli ekmeği hangi ile ait coğrafi bir üründür?" ifadeleri yer aldı.
Şıklar ise şöyleydi:
A: Kastamonu
B: Konya
C: Sivas
D: Erzurum
Şıkları dikkatlice değerlendiren Zırhlıoğlu, doğru cevaptan emin olabilmek için joker kullanmaya karar verdi. Yarışmacının kullandığı yarı yarıya jokerinin ardından iki seçenek elendi ve geriye Kastamonu ile Sivas kaldı.
Kararsızlığını sürdüren Zırhlıoğlu, bu kez çift cevap hakkını kullanarak riskini azaltmaya çalıştı. İlk tercihini Kastamonu yönünde kullanan yarışmacı doğru cevabı vererek 100 bin TL değerindeki soruyu geçti.
Bu doğru cevapla birlikte 9. soruya ulaşan Zırhlıoğlu, yarışmanın en kritik anlarından birini burada yaşadı.
9. SORUDA 1 MAYIS SORUSUYLA KARŞILAŞTI
100 bin TL'yi garantileyen Zırhlıoğlu'na yöneltilen 9. soru, farklı ülkelerdeki resmi tatil uygulamalarıyla ilgiliydi.
Soruda, "Avrupa'daki birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de özel gün ve resmi tatil olan 1 Mayıs hangi ülkede çalışmanın devam ettiği sıradan bir gündür?" denildi.
Şıklar ise şöyle sıralandı:
A: Kanada
B: Çin
C: Güney Afrika
D: Meksika
Soruyu gördüğünde seçenekleri tek tek değerlendiren Zırhlıoğlu, özellikle Kanada şıkkı üzerinde durdu. Bunun nedeni ise daha önce Kanada'da yaşamış olmasıydı.
"KANADA'DA ÇALIŞTIM" DEDİ
Kanada'da bulunduğu dönemde 1 Mayıs tarihinde çalıştığını belirten yarışmacı, bu kişisel deneyimine rağmen doğru cevaptan kesin olarak emin olamadı. Bir yandan kendi yaşantısından hareketle Kanada seçeneğine yaklaşırken diğer yandan sorunun riskini de hesaba kattı.
Bir süre düşündükten sonra 100 bin TL'lik ödülü tehlikeye atmama kararı veren Zırhlıoğlu, yarışmadan çekilmeyi tercih etti.
100 BİN TL'LİK ÖDÜLÜNÜ ALARAK YARIŞMADAN AYRILDI
Zırhlıoğlu'nun kararıyla birlikte yarışmadaki yolculuğu sona erdi. Başarılı performansının karşılığı olarak 100 bin TL'lik ödülü garantileyen avukat yarışmacı, 9. soruya cevap vermeden programdan ayrıldı.
Ancak yarışmadan ayrıldıktan sonra dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sunucu Oktay Kaynarca, Zırhlıoğlu'na yarışmaya devam etmesi halinde hangi seçeneği işaretleyeceğini sordu.
Yarışmacı bu soruya Kanada yanıtını verdi.
DOĞRU CEVAP KANADA ÇIKTI
Ersoy Zırhlıoğlu'nun yarışmadan ayrıldıktan sonra verdiği cevap doğru çıktı. 1 Mayıs sorusunun doğru yanıtının gerçekten de Kanada olduğu ortaya çıktı.
Böylece Zırhlıoğlu, 100 bin TL'yi riske atmamak için yarışmadan çekilmiş olsa da aslında doğru cevabı tahmin etmiş oldu. Yarışmacı, başarılı performansının ardından 100 bin TL'lik ödülüyle Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti.
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