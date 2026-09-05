ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında çalışan annelerin doğum izni süresine ilişkin 100 bin liralık soru gündem oldu. Yarışmacı Sevgül Batur'un yanlış yanıt verdiği sorunun ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Milyoner'de 100 bin TL'lik soru doğum izni düzenlemesini gündeme taşıdı.

100 BİN LİRALIK SORU DOĞUM İZNİNİ SORDU

Yarışmada 45 yaşındaki, Aydın'da yaşayan Sevgül Batur'a 100 bin TL değerinde şu soru yöneltildi:

"4857 sayılı İş Kanunu'na göre, kadın işçilerin tekil gebeliklerde doğum öncesi ve sonrasında kullanabilecekleri toplam analık izni süresi kaç haftadır?"

Sorunun şıkları ise şöyleydi:

A: 12 hafta

B: 16 hafta

C: 20 hafta

D: 24 hafta

İlkokul mezunu olduğu ve doğal ürünler ürettiği belirtilen Sevgül Batur, soruya yanlış cevap verdi. Yarışmada doğru cevap D şıkkı, 24 hafta olarak açıklandı.

Sorunun doğru cevabı 24 hafta olarak açıklandı.

BAKAN GÖKTAŞ'TAN MİLYONER SORUSUNA İLİŞKİN PAYLAŞIM

Sorunun yarışmada gündeme gelmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Göktaş, paylaşımına "Doğru cevap D şıkkı, 24 hafta." ifadeleriyle başladı. Bakan Göktaş, paylaşımında çalışan annelerin doğum izni süresine ilişkin düzenlemeyi de hatırlattı.

"Doğum izni süresini 16 haftadan 24 haftaya çıkardık"

Bakan Göktaş, Aile ve Nüfus On Yılı kapsamında çalışan tüm annelerin doğum izni süresinin 16 haftadan 24 haftaya çıkarıldığını belirtti.

Milyoner'deki soru, çalışan annelerin haklarını bir kez daha gündeme getirdi.

Göktaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu vesileyle tekrar hatırlatmış olalım. Aile ve Nüfus On Yılı kapsamında, çalışan tüm annelerimizin doğum izni süresini 16 haftadan 24 haftaya çıkardık."

SEVGÜL BATUR'A TORUNUYLA BİRLİKTE MUTLULUK DİLEDİ

Bakan Göktaş, yarışmacı Sevgül Batur'a da mesaj göndererek, kendisine ve torununa sağlık ve mutluluk dileğinde bulundu.

Göktaş, "Sevgül Batur Hanımefendi'ye minik torunuyla birlikte sağlık ve mutlulukla geçireceği nice güzel yıllar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, yarışmada sorulan soruya sosyal medya hesabından yanıt verdi.

BAKAN GÖKTAŞ'TAN MİLYONER YARIŞMASINA TEŞEKKÜR

Göktaş ayrıca, doğum izni konusunun geniş kitlelerin gündemine taşınmasına vesile olduğu için Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasına teşekkür etti.

Bakan Göktaş, paylaşımını şu sözlerle tamamladı:

"Konuyu gündeme taşıyarak doğru cevabın hafızalara yerleşmesine vesile olan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına da teşekkür ediyorum."

Böylece ATV ekranlarında 100 bin TL'lik soruyla gündeme gelen doğum izni konusu, Bakan Göktaş'ın paylaşımıyla bir kez daha kamuoyunun dikkatine sunuldu.

Doğum izniyle ilgili 100 bin TL'lik soru, izleyicilerin dikkatini çekti.

Yarışmanın ilerleyen bölümünde ise 100 bin TL'yi garantiledikten sonra yöneltilen 9. soruda yarışmadan çekilmeyi seçen Zırhlıoğlu, sahip olduğu ödülü riske atmak istemedi. Kanada'daki yaşam deneyiminin de etkisiyle doğru cevabı tahmin etmesine rağmen yarışmadan çekilmeyi seçen Zırhlıoğlu, programdan 100 bin TL'yle ayrıldı. Yarışmadan ayrıldıktan sonra verdiği cevap ise doğru tahminde bulunduğunu ortaya koydu.

Milyoner'de 100 bin TL'ye kadar yükseldi!