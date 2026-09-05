Devrim Yakut da "Güneşin Doğduğu Yer"in kadrosunda "Devran" karakterine hayat verecek. Devran, tıpkı yakın arkadaşı Celadet gibi Çukurova'nın önde bir ailenin hanımı ve Ceyhun'un da annesidir.

Dizinin görkemli dünyasından ilk ipuçlarını veren tanıtımda, Megastar Tarkan'ın efsaneleşen 'Ölürüm Sana' şarkısının yer alması ise izleyicilere büyük bir sürpriz yaşattı. İlk kez bir dizi tanıtımında şarkısı kullanılan Tarkan'ın, Güneş'in Doğduğu Yer için seçilen şarkısı ise efsaneleşen "Ölürüm Sana" oldu. Şarkı, Kenan ve Leyla'nın aşkına çok yakıştı.

ONLARIN AŞKI BİR DUVARIN YIKILDIĞI GÜN BAŞLADI…

Adana'nın sert, sıcak ve tutku dolu atmosferini ekrana taşıyan tanıtımda, Burak Özçivit'in hayat verdiği Kenan Kozan ile Beyza Gümülcine'nin canlandırdığı Leyla'nın imkânsızlıklarla sınanan fırtınalı aşkı gözler önüne serildi. Kenan'ın sevdası uğruna her şeyi göze aldığı hikâyede, annesi Celadet Kozan'ın (Sibel Taşçıoğlu) bu aşka karşı ördüğü keskin duvarlar, dizinin heyecan dozunu daha ilk tanıtımdan yükseltti.

Almanya'da başlayıp Adana'nın sert ve tutkulu coğrafyasında devam edecek olan "Güneşin Doğduğu Yer", çarpıcı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla 17 Eylül Perşembe akşamı atv'de!