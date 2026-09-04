CANLI YAYIN
Geri

Güneşin Doğduğu Yer, 17 Eylül Perşembe ATV'de Başlıyor!

atv’nin, yapımını TİMSBİ Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, senaryosu Yıldız Tunç tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali’nin oturduğu yeni sezonun iddialı yapımı “Güneşin Doğduğu Yer”den yeni bir afiş paylaşıldı. Yayın gününün yaklaşmasıyla birlikte geri sayıma geçen dizinin yeni afişi büyük ilgi gördü.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Güneşin Doğduğu Yer, 17 Eylül Perşembe ATV'de Başlıyor!

atv'nin, yapımını TİMSBİ Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosu Yıldız Tunç tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali'nin oturduğu yeni sezonun iddialı yapımı "Güneşin Doğduğu Yer"den yeni bir afiş paylaşıldı. Yayın gününün yaklaşmasıyla birlikte geri sayıma geçen dizinin yeni afişi büyük ilgi gördü.

Güneşin Doğduğu Yer, 17 Eylül Perşembe ATV'de Başlıyor!-2

Burak Özçivit, Sibel Taşçıoğlu, Görkem Sevindik, Beyza Gümülcine, Hilal Anay ve Devrim Yakut'un yer aldığı yeni afiş; güçlü hikayesi ve dev kadrosuyla merakla beklenen yapımın sert ve tutkulu dünyasını gözler önüne sererken, yayın tarihine çok az bir zaman kala heyecanı zirveye taşıdı.

Güneşin Doğduğu Yer, 17 Eylül Perşembe ATV'de Başlıyor!-3

Almanya'da başlayıp Adana'nın sert ve tutkulu coğrafyasında devam edecek olan "Güneşin Doğduğu Yer", çarpıcı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla 17 Eylül Perşembe akşamı atv'de!

Kutusunda sadece 10 TL vardı! Lilya 150 bin TL’lik banka teklifini kabul etti
SONRAKİ HABER

Kutusunda sadece 10 TL vardı!
Sude Kuş
Sude Kuş Takvim.com.tr Televizyon

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler