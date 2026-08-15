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Altı Üstü İstanbul’un Emir’i Ziyankar’ın kapılarını açtı: Rahimcan Kapkap’tan sır paylaşımı ve dövüş eğitimi itirafı

atv’nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul’un YouTube kanalında yayınlanan vlog serisinin 5. bölüm konuğu, dizide “Emir” karakterine hayat veren Rahimcan Kapkap oldu. Dizinin hikâyesinin merkezinde yer alan Ziyankar Mahallesi’nin kapılarını izleyicilere açan Kapkap, unutulmaz sahnelerin çekildiği mekânları gezdirirken setin bilinmeyenlerini de paylaştı.

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Altı Üstü İstanbul’un Emir’i Ziyankar’ın kapılarını açtı: Rahimcan Kapkap’tan sır paylaşımı ve dövüş eğitimi itirafı

"Altı Üstü İstanbul", kamera arkasındaki samimi ve eğlenceli anları da izleyicisiyle buluşturmayı sürdürüyor. Vlog serisinin yeni bölümünde rehberliği üstlenen Rahimcan Kapkap, Emir'in dünyasının izini sürerek Ziyankar'ın sokaklarından evlere, unutulmaz sahnelere ev sahipliği yapan noktalardan setin özel köşelerine uzanan keyifli bir tur gerçekleştirdi. Çekimler sırasında yaşananları anlatan oyuncu, izleyicinin ekranda gördüğü sahnelerin perde arkasındaki detaylarını da paylaştı.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve atv'den alınmıştır.)(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve atv'den alınmıştır.)

EMİR Mİ, RAHİMCAN MI?

Eğlenceli anlara sahne olan vlog'un sonunda Kapkap, kendisini canlandırdığı Emir karakteriyle karşılaştırdı. Aşk söz konusu olduğunda daha cesur tarafın Emir olduğunu söyleyen oyuncu, konu kavgaya gelince ise aldığı dövüş eğitimleri sayesinde kazananın Rahimcan olacağını belirtti.

Altı Üstü İstanbul’un Emir’i Ziyankar’ın kapılarını açtı: Rahimcan Kapkap’tan sır paylaşımı ve dövüş eğitimi itirafı-3

Sır saklama konusunda ise Emir'le oldukça benzeştiklerini söyleyen Kapkap, esprili sözleriyle dikkat çekti. Başarılı oyuncu, "Emir'in de Rahimcan'ın da bileğini kesseniz sırrını söylemez" diyerek karakteriyle arasındaki ortak noktaya dikkat çekti.

Altı Üstü İstanbul’un Emir’i Ziyankar’ın kapılarını açtı: Rahimcan Kapkap’tan sır paylaşımı ve dövüş eğitimi itirafı-4

Altı Üstü İstanbul, yeni bölümleriyle her Pazartesi saat 20.00'de atv'de!

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Altı Üstü İstanbul dizisinde Emir karakterini kim canlandırıyor?
Dizide Emir karakterine genç oyuncu Rahimcan Kapkap hayat vermektedir.
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Ziyankar Mahallesi neresi, vlog serisinde ne anlatılıyor?
Ziyankar Mahallesi, Altı Üstü İstanbul dizisinin ana hikayesinin geçtiği mekandır. Dizinin YouTube kanalındaki vlog serisinde Rahimcan Kapkap izleyicilere bu mahalleyi ve set arkasındaki detayları gezdirmiştir.
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Rahimcan Kapkap kendisi ile Emir karakterini nasıl kıyasladı?
Kapkap, aşk konusunda Emir'in daha cesur olduğunu, kavga konusunda ise aldığı dövüş eğitimleri sayesinde kendisinin kazanacağını belirtmiştir. Sır saklama konusunda ise karakteriyle birebir benzediklerini ifade etmiştir.
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