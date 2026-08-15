Altı Üstü İstanbul’un Emir’i Ziyankar’ın kapılarını açtı: Rahimcan Kapkap’tan sır paylaşımı ve dövüş eğitimi itirafı

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Rahimcan Kapkap kendisi ile Emir karakterini nasıl kıyasladı?

Kapkap, aşk konusunda Emir'in daha cesur olduğunu, kavga konusunda ise aldığı dövüş eğitimleri sayesinde kendisinin kazanacağını belirtmiştir. Sır saklama konusunda ise karakteriyle birebir benzediklerini ifade etmiştir.