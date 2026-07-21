Altı Üstü İstanbul 6. bölümüyle zirvede: Duygu yüklü yüzleşme

Altı Üstü İstanbul 6.bölümü ile Tüm Kişiler'de %6,30 izlenme oranı ve %27,98 izlenme payı AB'de %4,21 izlenme oranı ve %22,21 izlenme payı ile 20+ABC1'de %6,02 izlenme oranı ve %26,41 izlenme payı alarak tüm kategorilerde zirveye yerleşti.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve ATV'den alınmıştır.) 6. BÖLÜMDE NELER OLDU? Melek'in bıçaklanması mahalleyi sarsarken, hastanede verilen yaşam mücadelesi herkesi derinden etkiledi. Hasan'la Emir arasında yılların birikimi büyük bir yüzleşmeye dönüştü. Fren sabotajının gerçeği ortaya çıkınca Hasan suçunu itiraf etti ve teslim olmak yerine kendini uçurumdan bırakarak herkesi derin bir acıyla baş başa bıraktı.