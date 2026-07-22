Dizinin sevilen ikilisi Emir'e hayat veren Rahimcan Kapkap ile Naz karakterini canlandıran Elçin Zehra İrem, setin en enerjik isimleri sorulduğunda övgüyü kamera arkasındaki ekibe yöneltti. İkili, özellikle Sami Hoca ile Aytaç Abi'nin setin enerji kaynağı olduğunu söylerken, Aytaç Abi için ise gülerek, "Pire gibi, yerinde durmuyor." ifadelerini kullandı. "Altı Üstü İstanbul" ekibinden eğlenceli "Setin En'leri" oyunu!

Berk Ali Çatal. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve ATV'den alınmıştır.) Uzay karakterine hayat veren Berk Ali Çatal, sette telefona en çok bakan ismin Sena olduğunu söylerken, kahve konusunda ise iddialı konuştu. "Hepimiz çok kahve içiyoruz ama en çok ben tüketiyorumdur." diyen başarılı oyuncu, setin en büyük kahve tutkunu olduğunu dile getirdi.