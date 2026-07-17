21 numaralı kutuyla yarışan Sema, daha ilk andan itibaren hızlı kararları ve yüksek enerjisiyle dikkat çekti. "Stratejim yok, içimden geleni yapıyorum" diyen Sema, yarışma boyunca hislerine güvenerek ilerledi. 2.turda 5 milyon TL'lik büyük ödülü kaybetmesine rağmen moralini bozmayan Sema, peş peşe bulduğu mavi kutularla oyunda kalmayı başardı. Eşinin görüntülü bağlantıyla katıldığı anlar ise bölümün en duygusal ve en keyifli anlarından biri oldu.

5.turun sonunda gelen 700.000 TL'lik banka teklifini reddeden Sema, risk almaya devam etti. 6.turda Tuğçe ve Kardelen'in kutularından 1 TL ve 10.000 TL çıkmasıyla mükemmele yakın bir tablo yakalayan Sema, Var Mısın Yok Musun tarihinin en yüksek tekliflerinden biri olan 1 milyon 500 bin TL ile karşı karşıya kaldı. Sema, "Aza tamah etmeyen çoğu bulamaz." diyerek teklifi kabul etme kararı aldı. Sonrasında "ya devam etseydi?" sorusunun cevabı arandı. Sema'nın açtıracağı ilk iki kutudan 5 milyon TL ve 2 milyon TL çıktığı görülürken, bankanın bir sonraki teklifinin 1 milyon 200 bin TL olacağı ortaya çıktı. Kendi kutusundan 100.000 TL çıkan Sema, doğru zamanda durmayı başararak yarışmadan 1 milyon 500 bin TL kazanarak ayrıldı.

VAR MISIN YOK MUSUN 20. BÖLÜMDE NELER OLDU? Programın 20. bölüm yarışmacısı Yağmur, yarışma boyunca hem eşiyle olan eğlenceli diyalogları hem de Murat ile olan yakın dostluğuyla stüdyodakileri neşelendirdi. İlk iki turda 5 Milyon TL'lik iki kutuyu ve 2 Milyon TL'lik büyük ödülü kaybeden Yağmur, daha oyunun başında büyük bir şok yaşadı. Buna rağmen moralini kaybetmeyen Yağmur, peş peşe bulduğu mavi kutularla oyunu lehine çevirmeyi başardı.

Son turda Tuğçe ve Fatih'in kutularından 10 TL ve 50.000 TL çıkmasıyla büyük avantaj yakalayan Yağmur, Var Mısın Yok Musun tarihinin rekor teklifi olan 1 Milyon 830 Bin TL ile karşı karşıya kaldı. Eşi İlyas, yakın arkadaşı Murat ve stüdyodaki arkadaşlarının büyük bölümü "Al git" demesine rağmen hislerine güvenen Yağmur, teklife "Yokum" diyerek şansını kendi kutusundan yana kullanmayı tercih etti. Gecenin sonunda büyük heyecan yaşanırken, Yağmur'un kutusundan 3 Milyon TL çıktı. Böylelikle Yağmur Var Mısın Yok Musun'un en büyük ödülünü kazandı. Cesur kararıyla Var Mısın Yok Musun tarihinin en büyük ödülünü kazanan Yağmur, sevincini eşi İlyas ile paylaştı.