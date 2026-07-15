Herkesin "al" dediği teklifi geri çevirdi: Var Mısın Yok Musun'da Yağmur büyük ödülün sahibi oldu
Pandemi döneminde işini kaybeden ve kendi güzellik merkezini kurma hayaliyle Var Mısın Yok Musun'a katılan Yağmur, cesur kararıyla geceye damga vurdu. Eşinin ve arkadaşlarının ısrarlarına rağmen 1.8 milyon liralık garanti parayı elinin tersiyle iten yarışmacı, hislerine güvenerek 3 milyon TL'nin sahibi oldu ve hayallerine kapı araladı.
Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde yarışmacı koltuğuna Yağmur oturdu. Gecenin daha ilk dakikalarında bölüm sayısı ile kutu numarası arasındaki tesadüf dikkat çekti.
Programın 20. bölümünde yarışan Yağmur, önüne 20 numaralı kutuyu aldı.
"İnşallah 20. programa ve 20 numaraya yakışır şekilde yarışırım" diyen Yağmur'un bu sözleri, gecenin sonunda adeta gerçeğe dönüştü.
Çünkü Yağmur, milyonluk teklifleri elinin tersiyle itti ve kendi kutusuna kadar giderek yarışmanın en büyük ödülünü kazandı.
EŞİ İLYAS BİR AN OLSUN YALNIZ BIRAKMADI
Yağmur'un en büyük destekçisi, 20 bölüm boyunca yanında olan eşi İlyas'tı.
İlyas, yarışma öncesinde bu sürecin kendileri için unutulmaz anılarla dolu olduğunu söyledi. O geceyi "final günü" olarak tanımlayan İlyas, güzel bir yarışma yaşanmasını istediğini dile getirdi.
İlerleyen dakikalarda risk giderek büyüdü. İlyas, eşinin cesur kararları karşısında zaman zaman endişelense de Yağmur'a olan güvenini kaybetmedi.
İŞSİZ KALDI, HAYATINA YENİ BİR YÖN VERDİ
Programdaki tanıtım filmine göre Yağmur, 27 Nisan 1993'te İstanbul'da dünyaya geldi.
Burslu olarak bir vakıf üniversitesini kazandı ancak hazırlık döneminde zorlanınca eğitimine devam edemedi. Kendi ayakları üzerinde durmak için çağrı merkezinde çalışmaya başladı.
Geçici olarak gördüğü bu iş, uzun soluklu bir çalışma hayatına dönüştü. Eşi İlyas ile de burada tanıştı. Çift, 2019 yılında evlendi.
Pandemi döneminde ikisi de işini kaybetti. Zorlu süreç, Yağmur için yeni bir başlangıcın kapısını açtı. Sosyal medyada içerik üretmeye başlayan Yağmur, doğal paylaşımlarıyla geniş bir kitleye ulaştı.
Yarışmadan kazanacağı parayla kurmak istediği hayal de belliydi: Kendi güzellik merkezini açmak.
"HAYATIM BOYUNCA HEP MÜCADELE ETTİM"
Yağmur, 33 yıllık hayatında iyi ve kötü birçok deneyim yaşadığını söyledi. Kendini mücadeleci biri olarak tanımlayan yarışmacı, çevresindeki insanlara yardım etmekten büyük mutluluk duyduğunu anlattı.
Yarışmacı arkadaşlarının kıyafetlerini düzelttiğini, onlarla yakından ilgilendiğini ve stüdyoda birçok kişinin kendisine "Yağmur abla" diye seslendiğini belirtti.
Onun bu koruyucu tavrı, yarışmanın son anlarında karşılıksız kalmadı. Yağmur büyük kararın eşiğine geldiğinde bütün stüdyo onun için tek yürek oldu.
ALİCAN'IN YEMEK HESABI STÜDYOYU KAHKAHAYA BOĞDU
Kutular açılmaya devam ederken gecenin en eğlenceli anlarından biri Alican ile yaşandı.
Yağmur, 18 numaralı kutuda ne olduğunu anlamak için Alican'dan rakamı yemek üzerinden tarif etmesini istedi. Alican ise kendisini lüks bir restoranda, önünde çeşit çeşit et bulunan dolu bir masada hayal ettiğini söyledi.
Sohbet kısa sürede hamsinin balık olup olmadığı tartışmasına dönüştü. Alican'ın "Hamsi balık değildir, hamsi hamsidir" sözleri stüdyoda kahkahalarla karşılandı.
Lüks restoran hesabının kaç lira geleceği konuşulurken yarışmacılar 50 bin TL tahmininde bulundu. Alican'ın kilosuyla ilgili yaptığı espri ise kahkahaları daha da artırdı.
Ancak eğlenceli dakikaların ardından oyun giderek zorlaştı. Masada büyük ödüller kalmış, her kutu Yağmur'u hayatının en kritik kararına biraz daha yaklaştırmıştı.Var Mısın Yok Musun'da Alican'ın yemek hesabı stüdyoyu kahkahaya boğdu
300 BİN TL'Yİ HİÇ DÜŞÜNMEDEN REDDETTİ
Ömer'in açtığı 21 numaralı kutudan 500 TL çıkınca Yağmur büyük sevinç yaşadı. Düşük miktarın tablodan silinmesi, bankanın yapacağı yeni teklifin de önünü açtı.
Telefon çaldı ve banka, Yağmur'un 20 numaralı kutusu için 300 bin TL teklif etti.
Yağmur, yarışmaya kolay gelmediğini söyledi. Başarıya "dişiyle tırnağıyla" ulaştığını belirten yarışmacı, yanında kendisine eşlik edecek arkadaşlarının bulunduğunu ifade etti.
Ardından kararını açıkladı:
"Yokum!"
Yağmur'un teklifi reddetmesiyle stüdyodaki gerilim daha da yükseldi.
BANKADAN REKOR TEKLİF GELDİ
Yağmur'un cesur kararlarının ardından tablo büyük ölçüde onun lehine döndü. Banka yeniden aradığında stüdyoda derin bir sessizlik oluştu.
Yağmur, teklifin 1 milyon 400 bin TL civarında olabileceğini düşünüyordu. Ancak açıklanan rakam tahmininin de üzerine çıktı.
Banka, 20 numaralı kutu için tam 1 milyon 830 bin TL teklif etti.
Rakamın duyulmasıyla yarışmacılar "Rekor" diye bağırdı. Yağmur, yarışmanın o ana kadarki en yüksek tekliflerinden biriyle karşı karşıyaydı.
EŞİ "AL, BİZİ ÜZME" DİYE SESLENDİ
Yağmur, kararını vermeden önce ailesinin ve yarışmacı arkadaşlarının düşüncelerini dinledi.
Dilara, Yağmur'un kutusunda 1 milyon TL, Tuğberk'in kutusunda ise 3 milyon TL olduğunu hissettiğini söyledi. Ancak aradaki büyük fark nedeniyle teklifin kabul edilmesini istedi.
Eşi İlyas da 1 milyon 830 bin TL'nin yeni bir hayata başlamak için yeterli olduğunu belirtti. Daha fazla riski kaldıramayacağını esprili bir dille anlatan İlyas, "Al, üzme bizi" diye seslendi.
Diğer yarışmacılar da aynı görüşteydi:
- "Al ve git."
- "Zaten rekoru kırdın."
- "Zirvede kal."
Stüdyodaki neredeyse herkes, Yağmur'un milyonluk teklifi kabul etmesi gerektiğini düşünüyordu.
HERKES "AL" DEDİ, YAĞMUR YİNE "YOKUM" DEDİ
Yağmur'un aklında ise tek bir ihtimal vardı. Kendi kutusunda 1 milyon TL bulunması halinde, 1 milyon 830 bin TL'lik teklifin yeterli olmayacağını düşünüyordu.
Alican da 3 milyon TL'nin Tuğberk'in kutusunda olduğunu savundu ve Yağmur'dan teklifi kabul etmesini istedi.
Ancak Yağmur hislerine güveniyordu.
Esra Erol son kez sordu:
"Bankanın 1 milyon 830 bin TL'lik teklifine var mısın, yok musun?"
Yağmur, çevresindeki bütün uyarılara rağmen kararını değiştirmedi:
"Yokum!"
Bu cevapla birlikte artık geri dönüş kalmamıştı. Yağmur ya yarışma tarihinin en büyük kazançlarından birine ulaşacak ya da milyonluk teklifi reddetmenin pişmanlığını yaşayacaktı.
20 NUMARALI KUTU AÇILDI
Finalde masada iki büyük ödül kalmıştı:
Yağmur'un 20 numaralı kutusu
Ödül: 1 milyon TL
Tuğberk'in 11 numaralı kutusu
Ödül: 3 milyon TL
Stüdyodaki herkes nefesini tuttu. Esra Erol, Yağmur'un başından beri koruduğu 20 numaralı kutunun kapağını kaldırdı.
Kutunun içinden yarışmanın en büyük ödülü çıktı:
3 MİLYON TL!
Yağmur çığlık atarak ayağa kalktı. Stüdyo bir anda alkışlar ve sevinç sesleriyle doldu. Yarışmacılar Yağmur'a sarılırken, Tuğberk'in kutusunda 1 milyon TL olduğu görüldü.
Yağmur'un hisleri doğru çıkmıştı.
MİLYONLUK TEKLİFİ REDDETTİ, REKORU KIRDI
Yağmur, 1 milyon 830 bin TL'lik banka teklifini reddederek aldığı dev riskin karşılığını aldı. Kendi kutusuna kadar giden yarışmacı, 3 milyon TL kazanarak gecenin ve yarışmanın rekorunu kırdı.
Büyük sevinç yaşayan Yağmur, başından beri hislerine güvendiğini söyledi. Dilara ise arkadaşına sarılarak kurduğu hayalin ve ettiği duanın gerçek olduğunu dile getirdi.
Esra Erol, yaşanan finali "rüya gibi" sözleriyle anlattı. Yağmur'un Var Mısın Yok Musun'da o ana kadar verilen en büyük ödülü kazandığını açıkladı.
Gecenin sonunda söz alan İlyas da eşine her zaman güvendiğini söyledi:
"Helal olsun. Seni çok seviyorum."
Yağmur, 20. bölümde seçtiği 20 numaralı kutudan 3 milyon TL çıkararak yarışma tarihine geçti. Hayalini kurduğu güzellik merkezine giden kapıyı ise herkese rağmen güvendiği hisleri açtı.
(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)
DÜN NELER OLDU?
Var Mısın Yok Musun'da önceki gece yarışmacı koltuğuna Samsun Adliyesi'nde görev yapan Hakan oturmuştu. Neşeli tavırlarıyla stüdyoyu kahkahaya boğan Hakan, ilerleyen dakikalarda anne ve babasına dair anlattıklarıyla gecenin havasını tamamen değiştirmişti.
ANNESİNE VEDASI STÜDYOYU SESSİZLİĞE BÜRÜMÜŞTÜ
Takvim'in haberine göre Hakan, yatağa bağlı yaşayan annesine beş yıl boyunca baktığını anlatmıştı. Babasını henüz 15 yaşındayken kalp krizi nedeniyle kaybettiğini söyleyen yarışmacı, annesinin kendisine hem annelik hem de babalık yaptığını ifade etmişti.
Annesini 94 yaşında kaybeden Hakan, onu babasının yanına defnettiğini açıklamıştı. Annesine son vedasını anlatırken kullandığı "Beni tek seven kadın annemmiş" sözleri, stüdyodaki herkesi gözyaşlarına boğmuştu.
260 BİN TL'Yİ ALDI, MİLYONLUK FIRSATI KAÇIRDI
Gecenin yarışma bölümünde 14 numaralı kutuyu seçen Hakan, bankanın 260 bin TL'lik teklifini kabul etmiş ve oyunu bırakmıştı. Ancak kutular açılmaya devam etseydi banka teklifinin 1 milyon 850 bin TL'ye çıkacağı açıklanmıştı.
Tabloda 5 milyon TL'nin kalması, Hakan'ın erken kararını gecenin en çok konuşulan anına dönüştürmüştü. Kendi stratejisinden vazgeçtiği için pişman olduğunu söyleyen Hakan, hem güldürdüğü hem de ağlattığı geceden 260 bin TL ile ayrılmıştı.