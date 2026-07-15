Çünkü Yağmur, milyonluk teklifleri elinin tersiyle itti ve kendi kutusuna kadar giderek yarışmanın en büyük ödülünü kazandı.

"İnşallah 20. programa ve 20 numaraya yakışır şekilde yarışırım" diyen Yağmur'un bu sözleri, gecenin sonunda adeta gerçeğe dönüştü.

Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde yarışmacı koltuğuna Yağmur oturdu. Gecenin daha ilk dakikalarında bölüm sayısı ile kutu numarası arasındaki tesadüf dikkat çekti.

İlerleyen dakikalarda risk giderek büyüdü. İlyas, eşinin cesur kararları karşısında zaman zaman endişelense de Yağmur'a olan güvenini kaybetmedi.

İlyas, yarışma öncesinde bu sürecin kendileri için unutulmaz anılarla dolu olduğunu söyledi. O geceyi "final günü" olarak tanımlayan İlyas, güzel bir yarışma yaşanmasını istediğini dile getirdi.

Yağmur'un en büyük destekçisi, 20 bölüm boyunca yanında olan eşi İlyas'tı.

Bankanın 1 milyon 830 bin TL'lik teklifini gözünü kırpmadan reddetti.

İŞSİZ KALDI, HAYATINA YENİ BİR YÖN VERDİ

Programdaki tanıtım filmine göre Yağmur, 27 Nisan 1993'te İstanbul'da dünyaya geldi.

Burslu olarak bir vakıf üniversitesini kazandı ancak hazırlık döneminde zorlanınca eğitimine devam edemedi. Kendi ayakları üzerinde durmak için çağrı merkezinde çalışmaya başladı.

Geçici olarak gördüğü bu iş, uzun soluklu bir çalışma hayatına dönüştü. Eşi İlyas ile de burada tanıştı. Çift, 2019 yılında evlendi.

Pandemi döneminde ikisi de işini kaybetti. Zorlu süreç, Yağmur için yeni bir başlangıcın kapısını açtı. Sosyal medyada içerik üretmeye başlayan Yağmur, doğal paylaşımlarıyla geniş bir kitleye ulaştı.

Yarışmadan kazanacağı parayla kurmak istediği hayal de belliydi: Kendi güzellik merkezini açmak.