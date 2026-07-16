Hasan'ın itirafıyla sarsılan Emir, bugüne kadar bildiği her şeyi sorgulamaya başlıyor. Emir ile Hasan arasında yaşanan yüzleşme, ikisinin de hayatında yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Duyguların ve öfkenin iç içe geçtiği bu karşılaşma, geçmişte kalan hesapların yeniden açılmasına neden oluyor.