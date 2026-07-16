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Altı Üstü İstanbul’da geri dönüşü olmayan yüzleşme! Hasan’ın yıllardır sakladığı sır ortaya çıkıyor!

ATV’nin ilgiyle takip edilen dizisi “Altı Üstü İstanbul”, Pazartesi günü yeni bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Yayınlanan tanıtımda, Melek’in ameliyatı için hastanede umutlu bekleyiş sürerken, Hasan’ın yıllardır gizlediği büyük sır da gün yüzüne çıkıyor.

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Altı Üstü İstanbul’da geri dönüşü olmayan yüzleşme! Hasan’ın yıllardır sakladığı sır ortaya çıkıyor!

Hasan'ın itirafıyla sarsılan Emir, bugüne kadar bildiği her şeyi sorgulamaya başlıyor. Emir ile Hasan arasında yaşanan yüzleşme, ikisinin de hayatında yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Duyguların ve öfkenin iç içe geçtiği bu karşılaşma, geçmişte kalan hesapların yeniden açılmasına neden oluyor.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve ATV'den alınmıştır.)(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve ATV'den alınmıştır.)

Melek'in yaşam mücadelesi sürerken peş peşe ortaya çıkan gerçekler, mahalledeki dengeleri de altüst ediyor. Sürpriz gelişmeleri ve duygu yüklü sahneleriyle dikkat çeken "Altı Üstü İstanbul", yeni bölümüyle izleyicilere yine heyecan dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

Altı Üstü İstanbul’da geri dönüşü olmayan yüzleşme! Hasan’ın yıllardır sakladığı sır ortaya çıkıyor!-3

Altı Üstü İstanbul, yeni bölümüyle Pazartesi saat 20.00'de atv'de!

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