Altı Üstü İstanbul 5. bölümüyle zirveye yerleşti! Sırlar ortaya çıktı: Yüzleşme faciayla sonuçlandı
ATV'nin NTC Medya imzalı dizisi “Altı Üstü İstanbul”, dün akşam beşinci bölümüyle izleyici ile buluştu. Hikâyesi, sürükleyici olay örgüsü ve oyuncuların başarılı performanslarıyla herkesin beğenisini kazandı. Emir’in gerçeklerle yüzleştiği, Melek’in bıçaklandığı gecede izleyici gözlerini ekrandan ayırmadı.
"Altı Üstü İstanbul" 5.bölümü ile Tüm Kişiler'de %5,96 izlenme oranı ve %25,95 izlenme payı AB'de %4,15 izlenme oranı ve %20 izlenme payı ile 20+ABC1'de %5,71 izlenme oranı ve %23,61 izlenme payı alarak tüm kategorilerde zirveye yerleşti.
5. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Beşinci bölümde Naz'ın Melek'in Bayram'ın dükkânını yaktığını ortaya çıkarmasıyla tüm dengeler altüst olur; Emir gerçekleri öğrenirken Melek hem çevresindekiler tarafından dışlanır hem de geçmişindeki yalanlarla yüzleşir. Mahallede ve futbol kampında gerilim giderek tırmanırken, Melek'in elinde bıçakla Naz'ın karşısına çıkması büyük bir faciaya dönüşür ve arbede sırasında Melek bıçaklanır.
MELEK HAYATA TUTUNABİLECEK Mİ?
Peki Melek hayata tutunabilecek mi? O gece bıçağı kimin tuttuğu ortaya çıkacak mı? Emir ve Naz yaşananların ardından nasıl bir yol izleyecek? Kampı kana bulayan olayın perde arkası nasıl aydınlanacak? Mahallede dengeleri değiştirecek yeni yüzleşmeler ve sürpriz gelişmeler, "Altı Üstü İstanbul"un yeni bölümünde izleyiciyi bekliyor.
Altı Üstü İstanbul, her Pazartesi saat 20.00'de atv'de!
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