"Altı Üstü İstanbul" 5.bölümü ile Tüm Kişiler'de %5,96 izlenme oranı ve %25,95 izlenme payı AB'de %4,15 izlenme oranı ve %20 izlenme payı ile 20+ABC1'de %5,71 izlenme oranı ve %23,61 izlenme payı alarak tüm kategorilerde zirveye yerleşti.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve ATV'den alınmıştır.) 5. BÖLÜMDE NELER OLDU? Beşinci bölümde Naz'ın Melek'in Bayram'ın dükkânını yaktığını ortaya çıkarmasıyla tüm dengeler altüst olur; Emir gerçekleri öğrenirken Melek hem çevresindekiler tarafından dışlanır hem de geçmişindeki yalanlarla yüzleşir. Mahallede ve futbol kampında gerilim giderek tırmanırken, Melek'in elinde bıçakla Naz'ın karşısına çıkması büyük bir faciaya dönüşür ve arbede sırasında Melek bıçaklanır.