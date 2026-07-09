Sette başlayan dostluklar sosyal medyayı salladı! "Altı Üstü İstanbul" oyuncuları doğal halleriyle gönülleri fethetti
atv ekranlarının pazartesi günleri merakla takip edilen dizisi "Altı Üstü İstanbul", ekranlardaki başarısını kamera arkasına da taşıdı. Güçlü oyuncu kadrosunun set arkasındaki samimi arkadaşlıkları ve sosyal medyada paylaştıkları eğlenceli akım videoları kısa sürede binlerce beğeni alarak magazin gündemine oturdu.
atv'nin pazartesi akşamları izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizisi "Altı Üstü İstanbul", sadece sürükleyici hikayesiyle değil, oyuncu kadrosunun yakaladığı muazzam uyumla da adından söz ettiriyor.
SET ARKASINDAKİ SAMİMİ DOSTLUKLAR
Ekran önündeki başarılı performanslarını set arkasındaki samimi dostluklarıyla taçlandıran oyuncular, magazin dünyasının ve sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri haline geldi.
Ekibin set aralarında çektikleri eğlenceli akım videoları ve doğal kamera arkası paylaşımları, kısa sürede binlerce kez izlenerek takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
Hem sergiledikleri oyunculuklar hem de dışarıya yansıyan bu pozitif enerjileri, dizinin hayran kitlesini her geçen gün daha da büyütüyor.
SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURAN BÖLÜM
Dizinin son bölümünde yaşanan çarpıcı gelişmeler de ekran başındakilere heyecan dolu anlar yaşattı.
Şarampole yuvarlanan bir araçta ölümle burun buruna gelen Emir ve Uzay'ın verdiği amansız yaşam mücadelesi izleyicilere duygu dolu anlar yaşatırken, oyunculuk performansları sosyal medyada çok konuşuldu.
Mahalledeki dengeleri sarsan tek gelişme bu kaza olmadı; geçmişte yaşanan gizemli yangının perde arkasındaki sırların birer birer gün yüzüne çıkması ve Bayram'ın transfer parasını gizlice harcadığının öğrenilmesi bölümün en çok konuşulan diğer detayları arasında yer aldı.
FLASH BELLEK AÇILDI SIRLAR SAÇILDI
Bölümün final sahnesinde ise uzun süredir herkesin ele geçirmeye çalıştığı gizemli flash belleğin açılması ve içindeki görüntülerin ortaya çıkması tüm ezberleri bozdu.
İzleyiciyi büyük bir ters köşe ve sürprizle baş başa bırakan bu finalin ardından, sosyal medya platformlarında adeta yorum yağmuru yaşandı.
Kullanıcılar bölümün yüksek temposunu ve gerilimini öven paylaşımlar yaparken, yeni bölümde yaşanacak gelişmelere dair teoriler üretmeye başladı.
YENİ BÖLÜMDE MAHALLE YANGIN YERİ
Merakla beklenen yeni bölümde, flash bellekteki şok edici görüntülerin kimleri köşeye sıkıştıracağı büyük bir merak konusu.
Ortaya çıkan gerçeklerin mahallede hangi büyük hesaplaşmaları tetikleyeceği, bu yüzleşmenin ardından dostlukların, aile bağlarının ve mahalledeki hassas dengelerin geri dönülmez şekilde değişip değişmeyeceği pazartesi akşamı netlik kazanacak.
"Altı Üstü İstanbul", merakla beklenen yeni bölümüyle pazartesi akşamı saat 20.00'de atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.