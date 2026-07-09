Sette başlayan dostluklar sosyal medyayı salladı! "Altı Üstü İstanbul" oyuncuları doğal halleriyle gönülleri fethetti

atv'nin pazartesi akşamları izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizisi "Altı Üstü İstanbul", sadece sürükleyici hikayesiyle değil, oyuncu kadrosunun yakaladığı muazzam uyumla da adından söz ettiriyor.

ʺAltı Üstü İstanbulʺ oyuncularının set arkasından kareleri / Fotoğraflar Takvim arşivden alınmıştır. SET ARKASINDAKİ SAMİMİ DOSTLUKLAR Ekran önündeki başarılı performanslarını set arkasındaki samimi dostluklarıyla taçlandıran oyuncular, magazin dünyasının ve sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri haline geldi. Ekibin set aralarında çektikleri eğlenceli akım videoları ve doğal kamera arkası paylaşımları, kısa sürede binlerce kez izlenerek takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Hem sergiledikleri oyunculuklar hem de dışarıya yansıyan bu pozitif enerjileri, dizinin hayran kitlesini her geçen gün daha da büyütüyor. Takvim Kaynak Tercihleri