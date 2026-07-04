Mercan Köşk setinde Bertan Asllani’ye doğum günü sürprizi!

Dizide Toprak karakterine hayat veren Bertan Asllani, yeni yaşını sette ekip arkadaşlarının hazırladığı sürpriz kutlamayla karşıladı. Çekimlere verilen kısa arada doğum günü pastasını kesen başarılı oyuncu, mutluluğunu rol arkadaşları ve set ekibiyle paylaştı.

Kahkahaların eksik olmadığı kutlamada oyuncular ve set ekibi, Asllani'yi alkışlarla yeni yaşına uğurlarken, ortaya objektiflere renkli kareler yansıdı. Sıcak ve samimi anların yaşandığı kutlamanın ardından ekip, yeni sezonun merakla beklenen dizisi Mercan Köşk'ün çekimlerine kaldığı yerden devam etti.

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