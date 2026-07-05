Altı Üstü İstanbul 4. Bölüm 2. Fragmanı
İzlenme rekorları kıran "Altı Üstü İstanbul" dizisinin seti, mahalleli çocukların ziyaretiyle renklendi. Oyuncularla bir araya gelen çocukların mutluluğu ve set arkasından yansıyan sıcacık görüntüler içleri ısıttı.
Her hafta Pazartesi günleri izleyicileri ekran başına kilitleyen ve reyting listelerinin zirvesinden inmeyen dizinin çekimlerinin yapıldığı mahalleye, bölgede yaşayan küçük hayranlarından sürpriz bir ziyaret gerçekleşti. Kameraların stop ettiği anlarda set alanına gelen mahalleli çocuklar, hayranı oldukları oyuncuları karşılarında görünce büyük bir mutluluk yaşadı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Televizyon