Altı Üstü İstanbul 4. Bölüm 2. Fragmanı

Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2026 12:26

Her hafta Pazartesi günleri izleyicileri ekran başına kilitleyen ve reyting listelerinin zirvesinden inmeyen dizinin çekimlerinin yapıldığı mahalleye, bölgede yaşayan küçük hayranlarından sürpriz bir ziyaret gerçekleşti. Kameraların stop ettiği anlarda set alanına gelen mahalleli çocuklar, hayranı oldukları oyuncuları karşılarında görünce büyük bir mutluluk yaşadı.