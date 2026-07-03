Esra Erol ile Var Mısın Yok Musun'da heyecan dolu hafta!

Televizyon tarihinin en unutulmaz formatları arasında yer alan efsane yarışma programı "Var Mısın Yok Musun", ekranların güvenilen ve çok sevilen ismi Esra Erol'un enerjik sunumuyla atv ekranlarında. Şansın yanı sıra doğru strateji kurmanın ve soğukkanlı kalmanın da büyük önem taşıdığı yarışma programı, yenilenen yüzü ve büyük ödülüyle her salı, çarşamba ve perşembe izleyiciyle buluşuyor.

BÜYÜK ÖDÜL TAM 5 MİLYON LİRA

Heyecanın, adaletin ve risk almanın doruk noktasına ulaşacağı "Var Mısın Yok Musun"da, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ve farklı hikayelere sahip 22 yarışmacı bir araya geliyor. Yarışmacılar, hayallerini gerçekleştirmek ve tam 5 milyon liralık büyük ödülü kazanabilmek için gizemli bankaya karşı büyük bir psikolojik savaş veriyor.