Esra Erol ile Var Mısın Yok Musun'da heyecan dolu hafta!
Ekranların heyecan dolu yarışması Var Mısın Yok Musun, Esra Erol’un başarılı sunumuyla salı, çarşamba ve perşembe akşamları izleyiciyi atv ekranlarına kilitlemeyi sürdürüyor. Peki bu hafta 13, 14 ve 15. bölümleriyle izleyici ile buluşan yarışmada neler oldu? İşte Var Mısın Yok Musun'da bu hafta yaşananlar...
Televizyon tarihinin en unutulmaz formatları arasında yer alan efsane yarışma programı "Var Mısın Yok Musun", ekranların güvenilen ve çok sevilen ismi Esra Erol'un enerjik sunumuyla atv ekranlarında. Şansın yanı sıra doğru strateji kurmanın ve soğukkanlı kalmanın da büyük önem taşıdığı yarışma programı, yenilenen yüzü ve büyük ödülüyle her salı, çarşamba ve perşembe izleyiciyle buluşuyor.
BÜYÜK ÖDÜL TAM 5 MİLYON LİRA
Heyecanın, adaletin ve risk almanın doruk noktasına ulaşacağı "Var Mısın Yok Musun"da, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ve farklı hikayelere sahip 22 yarışmacı bir araya geliyor. Yarışmacılar, hayallerini gerçekleştirmek ve tam 5 milyon liralık büyük ödülü kazanabilmek için gizemli bankaya karşı büyük bir psikolojik savaş veriyor.
STÜDYODA VE EKRAN BAŞINDA HEYECAN FIRTINASI
Her turun sonunda açılan kutularla birlikte dengeler değişirken, banka yarışmacıların önünde duran kutuyu satın alabilmek için nakit tekliflerde bulunuyor. Kırmızı ve mavi kutular birer birer eksildikçe yarışmacıların alması gereken risk daha da büyüyor, stüdyoda ve ekran başında heyecan fırtınası esiyor.
Haftanın üç günü boyunca izleyici ile buluşan "Var Mısın Yok Musun", bu hafta 13, 14 ve 15. bölümleriyle izleyici ile buluştu. İşte haftanın özeti...
VAR MISIN YOK MUSUN 15. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Programın 15.bölüm yarışmacısı Mardinli İbrahim Örnek oldu. 28 yaşındaki İbrahim, kazanacağı büyük ödülle borçlarını kapatmayı hedefledi.
10 numaralı kutuyla yarışan İbrahim, ilk turlardan itibaren kutuları sayılardan çok insanların enerjilerine göre seçmesiyle dikkat çekti. Yarışma boyunca neşeli tavırlarıyla stüdyoya renk katan İbrahim, bir yandan da yaşadığı iflas sürecini ve yaklaşık 2 milyon TL'ye ulaşan borçlarını anlatırken duygusal anlar yaşadı.
Çocukluğunda Taksim Meydanı'nda midye satarak büyüyen İbrahim, yokluklarla geçen hayatının kendisini daha da güçlendirdiğini anlattı. 4.turda peş peşe iki adet 5 milyon TL'lik kutuyu açtıran İbrahim, büyük bir şok yaşadı. Buna rağmen umudunu kaybetmeyen İbrahim, ilerleyen turlarda bulduğu mavi kutularla oyunda kalmayı başardı. 6.turda gelen 475.000 TL'lik teklifi reddeden İbrahim, 7.turda Buse ve Feyza'nın kutularından çıkan iki mavi tutarla büyük avantaj elde etti. Bankanın o güne kadar verdiği en yüksek teklif olan 1 milyon 400 bin TL ile karşı karşıya kalan İbrahim, risk almayı tercih ederek teklifi reddetti. Gecenin sonunda kendi kutusundan 1 milyon TL çıkan İbrahim, yarışmadan bu tutarı kazanarak ayrıldı.
VAR MISIN YOK MUSUN 14. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Programın 14. bölüm yarışmacısı İstanbullu Taha Günaydın oldu. 32 yaşındaki Taha, kazanacağı parayla eşiyle birlikte hayalindeki arabayı almayı hedefledi.
15 numaralı kutuyla yarışan Taha, daha ilk turda yaptığı istatistik hesaplarıyla dikkat çekti. Peş peşe açtırdığı dört mavi kutuyla oyuna mükemmel bir başlangıç yapan Taha, stüdyodaki arkadaşlarının kafasını karıştıran stratejileriyle bölüme damga vurdu. Yarışma boyunca eşi Merve ile olan eğlenceli diyaloglarıyla dikkat çeken Taha, eşinin kendisine harçlık verdiğini anlatarak izleyenleri güldürmeyi başardı. 2. turda ilk 5 milyon TL'lik kutuyu kaybeden Taha, 3. turda ise hem 3 milyon TL'yi hem de ikinci 5 milyon TL'yi açtırarak büyük şok yaşadı. Buna rağmen moralini kaybetmeyen Taha, ilerleyen turlarda peş peşe bulduğu mavi ve küçük sarı kutularla oyunda kalmayı başardı. Son turda Feyza'nın kutusundan 10 TL'nin çıkmasıyla büyük avantaj yakalayan Taha, tur sonunda gelen 1 milyon 75 bin TL'lik banka teklifine "varım" dedi ve yarışmadan bu tutarı kazanarak ayrıldı. Gecenin sonunda kendi kutusundan 500.000 TL çıktı.
VAR MISIN YOK MUSUN 13. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Programın 13. bölüm yarışmacısı Siirtli Abdullah Özgür Aksu oldu. 25 yaşındaki Özgür, kazanacağı parayla ev sahibi olmayı ve ilk kez yurt dışına çıkmayı hedefledi.
9 numaralı kutuyla yarışan Özgür, oyuna iyi başladı. İlk turlarda 3 milyon TL ve 2 milyon TL'lik kutuları kaybetmesine rağmen moralini yüksek tutan Özgür, ilerleyen turlarda peş peşe açtırdığı mavi kutularla tabloyu lehine çevirmeyi başardı. Eşine olan sevgisini her fırsatta dile getirerek stüdyoda eğlenceli anlar yaşatan Özgür, 20 aylık kızı Nil'den bahsederken duygusal anlar yaşadı. 6. turda gelen 830.000 TL'lik banka teklifi hem stüdyoda hem de ekran başında büyük heyecan yarattı. Pek çok kişi teklifi kabul etmesi gerektiğini düşünürken, Özgür büyük ödül hayalinin peşinden giderek risk almayı tercih etti. "Pişman olacağımı bile bile yokum." diyen Özgür bu teklifi reddetti.
Son turda 5 milyon TL'lik kutunun açılmasıyla büyük hayal kırıklığı yaşayan Özgür'ün para ağacında yalnızca 5 TL ve 5.000 TL kaldı. Gelen 2.000 TL'lik son teklifi de reddetti ve şansını kendi kutusundan yana kullandı. Gecenin sonunda kendi kutusundan 5 TL çıktı.