"Annem 5'te kalkmasın!": Midyeci İbrahim'in 1 milyonluk duygusal gecesi
ATV ekranlarında yayınlanan Var Mısın Yok Musun'da Mardinli İbrahim, hem hayat mücadelesiyle izleyenleri duygulandırdı hem de finaldeki cesaretiyle geceye damga vurdu. "Annem sabah 5'te kalkmasın" diyerek stüdyodakileri gözyaşına boğan yarışmacı, bankanın 1 milyon 400 bin TL'lik dev teklifini reddetti. "Şansım 10 numara olsun" diyerek kendi kutusuna giden İbrahim, 1 milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oldu.
ATV ekranlarında yayınlanan Var Mısın Yok Musun'da yarışma koltuğuna bu kez Mardinli İbrahim geçti. Stüdyoya geldiği ilk günden yaptığı midye dolmalarla dikkat çeken İbrahim, bu defa hem hayat hikayesi hem de finalde aldığı büyük kararla geceye damga vurdu.
Bankanın 1.400.000 TL teklifini reddeden İbrahim, kendi 10 numaralı kutusuna gitmeyi seçti. Nefeslerin tutulduğu finalde kutusundan 1.000.000 TL çıktı ve stüdyoda büyük sevinç yaşandı.
İbrahim, seyircilerin alkışları ve tezahüratları arasında yarışma alanına geldi.
İBRAHİM ALKIŞLARLA SAHNEYE ÇIKTI
Programın başında stüdyoda kura heyecanı vardı. Seyirciler hep birlikte geri sayım yaptı. Esra Erol, gecenin yarışmacısını anons ettiğinde stüdyoda alkışlar ve çığlıklar yükseldi: İbrahim!
Esra Erol, Mardinli İbrahim'in geldiği ilk gün yaptığı midye dolmalarla herkesin kalbini kazandığını söyledi. Ardından onun hikayesini dinlemenin ve kazandığını görmenin herkese iyi geleceğini belirtti.
İbrahim'in kutu komşusu da ona şans dilemek için yanındaydı. İbrahim, kurada 10 numaralı kutuyu çekmişti. Aslında 7 numarayı çok istediğini söyleyen yarışmacı, "İnşallah benim şansım da 10 numara olur" diyerek yolculuğa başladı.
KIZI ROSA İÇİN DUYGULANDI
Kutusunu taşımaya hazırlanırken İbrahim, Esra Erol'dan özel bir ricada bulundu. 3,5 yaşındaki kızı Rosa'nın stüdyoya gelip gelemeyeceğini sordu.
Bu istek üzerine stüdyoda duygusal anlar yaşandı. İbrahim, kızının yıllar sonra bu bölümü izleyeceğini ve "Baba bugün ben küçüktüm, elimi tutuyorsun, kutular seçiyoruz" diyeceğini anlattı.
Esra Erol ise bu isteğe kayıtsız kalmadı. "İmkansız diye bir şey yok" diyerek hemen organizasyon yapılmasını istedi. İbrahim'in ailesinin de stüdyoya getirilmesi için harekete geçildi.
TAKSİM SOKAKLARINDAN YARIŞMA KOLTUĞUNA
İbrahim Örnek, 10 Haziran 1998'de İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Mardin Dargeçitli olan İbrahim, 8 kardeşli kalabalık bir ailede büyüdü.
Çocukluğu Tarlabaşı ve Taksim çevresinde geçti. Küçük yaşlarda Taksim'de midye, şemsiye ve çorap sattı. Hem çalışmayı hem para kazanmayı erken yaşta öğrendi.
11 yaşından 21 yaşına kadar metro çıkışlarında satış yaptı. Midye tezgahı açtı, futbol maçlarında bayrak ve meşale sattı. Bir dönem üniversitede reklamcılık okumaya başladı ancak ticarete daha yakın hissettiği için okulu yarıda bıraktı.
Daha sonra yemek sektörüne yönelen İbrahim, kısa sürede mesleğinde gelişti. Birikimleriyle bir hamburger dükkanı açtı ancak yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle dükkanını kapatmak zorunda kaldı.
AİLESİ STÜDYOYA GELİNCE GÖZYAŞLARI TUTULDU
İbrahim, bu yarışmayı çocukken eski formatıyla izlediğini ve hep o koltukta oturmayı hayal ettiğini söyledi. Hayatı boyunca "aç mısın tok musun" mücadelesi verdiğini anlatırken, bu kez Var Mısın Yok Musun'da güzel bir para kazanmak istediğini dile getirdi.
Kısa süre sonra kızı Rosa stüdyoya geldi. İbrahim kızını görünce "Benim şansım geldi" dedi. Esra Erol da Rosa'dan babasına şans öpücüğü vermesini istedi.
Duygusal an bununla sınırlı kalmadı. Esra Erol, İbrahim'e tek sürprizin kızı olmadığını söyledi ve arkasına dönmesini istedi. İbrahim, annesi, babası ve kız kardeşini görünce büyük mutluluk yaşadı.
Esra Erol, "Bütün ailen yanında, bu gece onlarla yarışacaksın" diyerek aileyi stüdyoda ağırladı. İbrahim ise kızına "Orada bana dua et tamam mı?" diye seslendi.
ANNESİ SABAH 5'TE KALKMASIN DİYE DÜKKAN AÇMIŞTI
Yarışmanın en duygusal anlarından biri, İbrahim'in kapatmak zorunda kaldığı hamburger dükkanını anlatmasıyla yaşandı. İbrahim, "Büyük oynadım, büyük battım" diyerek yaşadığı süreci açık yüreklilikle anlattı.
Beşiktaş'ta açtığı hamburger dükkanını borçla kurduğunu söyledi. Kendisine güvenen insanların desteğiyle yatırımını tamamladığını ancak işletmeyi sürdürmek için gereken sermayeyi bulamadığını anlattı.
İbrahim, dükkanı kapatmadan önce eşinin kredi kartlarından para çekerek çalışanlarının maaşını ödediğini söyledi. Bu sözler, hem Esra Erol'u hem de stüdyodakileri derinden etkiledi.
Esra Erol, ailesinin midye konusunda güçlü bir emeği varken neden hamburger dükkanı açtığını sordu. İbrahim'in cevabı stüdyoda alkış kopardı: "Annem her sabah 5'te kalkıyor. Kalkmasın."
İbrahim, ailesinin yıllarca kendileri için çabaladığını söyledi. Borçlarını bitireceğini anlatırken, ne borçtan ne de batmaktan korktuğunu ifade etti. Ona göre önemli olan, bir işe doğru ve dürüst şekilde başlamaktı.
İLK TEKLİFİ HEMEN REDDETTİ
İlk turun sonunda banka devreye girdi. Açılan kutuların ardından bankanın İbrahim'in 10 numaralı kutusunu satın almak için yaptığı ilk teklif açıklandı.
Teklif 55.000 TL oldu. Esra Erol, "Bankanın teklifine var mısın, yok musun?" diye sordu. İbrahim'in cevabı netti.
Yarışmacı, daha teklif açıklanmadan bile kararını belli etmişti. Kırmızı butonun başında "Yokum" diyerek ilk turu geride bıraktı ve oyuna devam etti.
1 MİLYON 400 BİN TL'YE "YOKUM" DEDİ
Yedi tur boyunca risk alarak ilerleyen İbrahim, finalde çok büyük bir kararın eşiğine geldi. Banka, onun kutusunu satın almak için 1.400.000 TL teklif etti.
Stüdyoda herkes nefesini tuttu. Esra Erol, "Bankanın 1.400.000 TL'lik teklifine var mısın, yok musun?" diye sordu. Uzun bir sessizlik yaşandı.
İbrahim, gerilimi bir anda kendi cümlesiyle böldü: "Tansiyon aletleriniz hazır mı?" Ardından kararını açıkladı: "Yokum!"
Bu sözle birlikte stüdyoda çığlıklar yükseldi. Yarışmacılar şaşkınlığını gizleyemedi, seyirciler ise hep bir ağızdan "İbo" tezahüratı yaptı.
Esra Erol, İbrahim'in tüm bölümlerin en yüksek tekliflerinden birini reddettiğini belirtti. Artık geriye tek bir şey kalmıştı: İbrahim kendi kutusuna gidecek ve sonucu görecekti.
KUTUSUNA GİDERKEN HERKESİ YANINA ÇAĞIRDI
İbrahim, kendi kutusuna gitmeden önce yarışmacı arkadaşlarını da yanında görmek istedi. Esra Erol bu isteği kabul etti ve yarışmacılar final anı için İbrahim'in arkasında toplandı.
O anda masada iki ihtimal vardı: 2 milyon TL ya da 1 milyon TL. Esra Erol, "Kutunda 2 milyon çıkarsa yıkılır burası. Ya 1 milyon çıkarsa?" diye sordu.
İbrahim, 1 milyon çıkarsa da üzülmeyeceğini söyledi. Ancak inancının 2 milyon TL'den yana olduğunu belirtti ve "İnşallah 2 milyon vardır" dedi.
Stüdyoda geri sayım başladı. Seyirciler hep birlikte 10'dan 1'e sayarken gerilim son kez zirveye çıktı.
10 numaralı kutudan 1 milyon TL çıkınca İbrahim ve ailesi büyük sevinç yaşadı.
KUTUSUNDAN 1 MİLYON TL ÇIKTI
10 numaralı kutu açıldığında stüdyoda önce kısa bir sessizlik, ardından büyük bir sevinç yaşandı. İbrahim'in kutusundan 1.000.000 TL çıktı.
İbrahim, ailesi ve yarışmacı arkadaşlarıyla kucaklaştı. 2 milyon TL hayali gerçekleşmese de sonuç yine de gecenin en güçlü anlarından biri oldu.
Esra Erol, İbrahim'in 1 milyon TL kazandığını açıkladı. Sena'nın "1 milyon kazandı yine de" sözleri, stüdyodaki coşkunun ortak cümlesi oldu.
Hayatı boyunca mücadeleyle ayakta kalmaya çalışan İbrahim, Var Mısın Yok Musun sahnesinden ailesinin yanında milyonluk ödülle ayrıldı.
DÜN NELER OLDU?
Var Mısın Yok Musun'da dün gece yarışma koltuğuna, haftalardır yaptığı analizlerle stüdyoda ayrı bir merak oluşturan Taha Günaydın oturmuştu. Arkadaşlarına kutu seçimlerinde yol gösteren Taha, bu kez kendi kutusu ve kendi risk hesabıyla baş başa kalmıştı.
Gecenin sonunda banka, Taha'nın kutusunu satın almak için 1.075.000 TL teklif etmişti. Taha, yarışma boyunca aklıyla ve sabrıyla ilerlemiş; finalde doğru anda durarak programdan milyonluk ödülle ayrılmıştı.
Taha Günaydın, seyircilerin alkışları arasında yarışma alanına gelmişti.
TAHA ALKIŞLARLA SAHNEYE ÇIKMIŞTI
Programın başında stüdyoda geri sayım yapılmış, seyircilerin tezahüratının ardından Esra Erol gecenin yarışmacısını anons etmişti: Taha!
Taha'nın sahneye gelişiyle stüdyoda hem heyecan hem de eğlenceli anlar yaşanmıştı. Mete, komşusu Taha'yı sahneye getirirken "Komşuluk hakkı var" diyerek geceye sıcak bir başlangıç yaptırmıştı.
Yarışmaya gelirken hedefi de netti. Taha, kazanacağı parayla araba almak istiyordu.
İLK TURDA MAVİ KUTULAR GELMİŞTİ
Taha, daha ilk turda neden stüdyoda ondan strateji beklendiğini göstermişti. Seçtiği kutularla oyuna güçlü başlamış ve üst üste dört mavi kutu açtırmıştı.
9 numaralı kutudan 100 TL çıkmasıyla birlikte stüdyoda alkışlar yükselmişti. Esra Erol da Taha'nın analiz gücünün kendi oyununda da işe yaradığını söylemişti.
580 BİN TL'Yİ MASADA BIRAKMIŞTI
Oyun ilerledikçe bankanın teklifi yükselmişti. Taha'nın önüne bu kez 580.000 TL gelmişti.
Ancak Taha, bu parayı alıp masadan kalkması halinde büyük kutuların oyunda kalmasına üzülebileceğini söylemişti. Özellikle 2 milyon TL, 1 milyon TL ve 500 bin TL ihtimali, onu devam etmeye yaklaştırmıştı.
Karar anında Fatih'in "Risk almayanlar hikaye yazamaz" sözü stüdyoda gecenin en akılda kalan cümlelerinden biri olmuştu. Taha da kırmızı butonun başında "Yokum" diyerek 580 bin TL'yi reddetmişti.
FİNALDE MİLYONLUK TEKLİF GELMİŞTİ
Finale gelindiğinde banka son kez devreye girmişti. Taha'nın kutusunu satın almak için yapılan teklif bu kez 1.075.000 TL olmuştu.
Birkaç tur önce 580 bin TL'yi geri çeviren Taha, bu kez aynı risk çizgisinde yürümemişti. Esra Erol'un final sorusunun ardından kısa bir bekleyiş yaşanmış, Taha kararını "Varım" diyerek açıklamıştı.
Böylece Taha, bankanın 1 milyon 75 bin TL değerindeki teklifini kabul etmişti.
Taha'nın kendi kutusundan 500 bin TL çıkınca doğru anda durduğu ortaya çıkmıştı.
KUTUSUNDAN 500 BİN TL ÇIKMIŞTI
Taha bankanın teklifini kabul ettikten sonra kendi kutusuyla yüzleşmişti. Stüdyoda son geri sayım yapılmış, gözler 11 numaralı kutuya çevrilmişti.
Kutu açıldığında içinden 500.000 TL çıkmıştı. Böylece Taha'nın 1.075.000 TL'lik teklifi kabul ederek doğru zamanda durduğu görülmüştü.
Esra Erol, Taha'nın yarışmadan 1.075.000 TL ile ayrıldığını açıklamıştı. Taha, analizleriyle başladığı geceyi riskle büyütmüş, finalde ise frene doğru yerde basmıştı.
(Haberde yer alan görseller ATV ve takvim.com.tr grafik servisine aittir)
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