"Annem 5'te kalkmasın!": Midyeci İbrahim'in 1 milyonluk duygusal gecesi

TAKSİM SOKAKLARINDAN YARIŞMA KOLTUĞUNA İbrahim Örnek, 10 Haziran 1998'de İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Mardin Dargeçitli olan İbrahim, 8 kardeşli kalabalık bir ailede büyüdü. Çocukluğu Tarlabaşı ve Taksim çevresinde geçti. Küçük yaşlarda Taksim'de midye, şemsiye ve çorap sattı. Hem çalışmayı hem para kazanmayı erken yaşta öğrendi. 11 yaşından 21 yaşına kadar metro çıkışlarında satış yaptı. Midye tezgahı açtı, futbol maçlarında bayrak ve meşale sattı. Bir dönem üniversitede reklamcılık okumaya başladı ancak ticarete daha yakın hissettiği için okulu yarıda bıraktı. Daha sonra yemek sektörüne yönelen İbrahim, kısa sürede mesleğinde gelişti. Birikimleriyle bir hamburger dükkanı açtı ancak yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle dükkanını kapatmak zorunda kaldı.

AİLESİ STÜDYOYA GELİNCE GÖZYAŞLARI TUTULDU İbrahim, bu yarışmayı çocukken eski formatıyla izlediğini ve hep o koltukta oturmayı hayal ettiğini söyledi. Hayatı boyunca "aç mısın tok musun" mücadelesi verdiğini anlatırken, bu kez Var Mısın Yok Musun'da güzel bir para kazanmak istediğini dile getirdi. Kısa süre sonra kızı Rosa stüdyoya geldi. İbrahim kızını görünce "Benim şansım geldi" dedi. Esra Erol da Rosa'dan babasına şans öpücüğü vermesini istedi. Duygusal an bununla sınırlı kalmadı. Esra Erol, İbrahim'e tek sürprizin kızı olmadığını söyledi ve arkasına dönmesini istedi. İbrahim, annesi, babası ve kız kardeşini görünce büyük mutluluk yaşadı. Esra Erol, "Bütün ailen yanında, bu gece onlarla yarışacaksın" diyerek aileyi stüdyoda ağırladı. İbrahim ise kızına "Orada bana dua et tamam mı?" diye seslendi.

ANNESİ SABAH 5'TE KALKMASIN DİYE DÜKKAN AÇMIŞTI Yarışmanın en duygusal anlarından biri, İbrahim'in kapatmak zorunda kaldığı hamburger dükkanını anlatmasıyla yaşandı. İbrahim, "Büyük oynadım, büyük battım" diyerek yaşadığı süreci açık yüreklilikle anlattı. Beşiktaş'ta açtığı hamburger dükkanını borçla kurduğunu söyledi. Kendisine güvenen insanların desteğiyle yatırımını tamamladığını ancak işletmeyi sürdürmek için gereken sermayeyi bulamadığını anlattı. İbrahim, dükkanı kapatmadan önce eşinin kredi kartlarından para çekerek çalışanlarının maaşını ödediğini söyledi. Bu sözler, hem Esra Erol'u hem de stüdyodakileri derinden etkiledi. Esra Erol, ailesinin midye konusunda güçlü bir emeği varken neden hamburger dükkanı açtığını sordu. İbrahim'in cevabı stüdyoda alkış kopardı: "Annem her sabah 5'te kalkıyor. Kalkmasın." İbrahim, ailesinin yıllarca kendileri için çabaladığını söyledi. Borçlarını bitireceğini anlatırken, ne borçtan ne de batmaktan korktuğunu ifade etti. Ona göre önemli olan, bir işe doğru ve dürüst şekilde başlamaktı.

İLK TEKLİFİ HEMEN REDDETTİ İlk turun sonunda banka devreye girdi. Açılan kutuların ardından bankanın İbrahim'in 10 numaralı kutusunu satın almak için yaptığı ilk teklif açıklandı. Teklif 55.000 TL oldu. Esra Erol, "Bankanın teklifine var mısın, yok musun?" diye sordu. İbrahim'in cevabı netti. Yarışmacı, daha teklif açıklanmadan bile kararını belli etmişti. Kırmızı butonun başında "Yokum" diyerek ilk turu geride bıraktı ve oyuna devam etti.