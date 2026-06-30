Altı Üstü İstanbul 3. bölümüyle zirvede: Emir ve Uzay ölümle burun buruna!

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster 'Altı Üstü İstanbul' dizisi, üçüncü bölümüyle reytinglerde rakiplerini geride bırakarak zirvede yer aldı.

Dizi, samimi mahalle atmosferi ve entrikalarla izleyicileri etkileyerek pazartesi gecesinin en çok izlenen yapımı oldu.

'Altı Üstü İstanbul', Tüm Kişiler kategorisinde %6,70 izlenme oranı ve %25,15 izlenme payı ile zirveye yerleşti.

Dizinin üçüncü bölümünde Emir'in yangının ardındaki gerçeğin peşine düşerken aldığı transfer kararı ve Melek'in gerçeği gizlemek için attığı adımlar herkesi geri dönüşü olmayan bir hesaplaşmanın eşiğine sürükledi.

Bölüm finalinde Emir ve Uzay, şarampole yuvarlanan araçta ölümle burun buruna geldi.

atv'nin NTC Medya imzalı yeni dizisi "Altı Üstü İstanbul", Dünya Kupası'nı altüst etmeye devam ediyor. Yayınlanan 3.bölümüyle geçen hafta olduğu gibi bu hafta da reytinglerde rakiplerini geride bıraktı. Yangının ardından yaşanan büyük yüzleşmeler, sürpriz transfer kararı ve finalde nefesleri kesen kaza sahnesi, izleyiciyi ekran başına kilitledi.

Kaynak: takvim.com.tr / arşiv Henüz üçüncü bölümüyle izleyici karşısına çıkan Altı Üstü İstanbul, samimi mahalle atmosferi, güçlü olay örgüsü ve aşkla harmanlanmış entrikalarıyla ekran başındakileri büyüledi. Dünya Kupası çılgınlığına meydan okuyan yapım, pazartesi gecesinin en çok izlenenleri listesinde zirveye adını yazdırarak yeni sezonun en iddialı şampiyonluk adaylarından biri olduğunu kanıtladı.