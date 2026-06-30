CANLI YAYIN
Geri

Altı Üstü İstanbul 3. bölümüyle zirvede: Emir ve Uzay ölümle burun buruna!

atv’nin NTC Medya imzalı yeni dizisi “Altı Üstü İstanbul”, Dünya Kupası’nı altüst etmeye devam ediyor. Yayınlanan 3.bölümüyle geçen hafta olduğu gibi bu hafta da reytinglerde rakiplerini geride bıraktı. Yangının ardından yaşanan büyük yüzleşmeler, sürpriz transfer kararı ve finalde nefesleri kesen kaza sahnesi, izleyiciyi ekran başına kilitledi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Altı Üstü İstanbul 3. bölümüyle zirvede: Emir ve Uzay ölümle burun buruna!
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • 'Altı Üstü İstanbul' dizisi, üçüncü bölümüyle reytinglerde rakiplerini geride bırakarak zirvede yer aldı.
  • Dizi, samimi mahalle atmosferi ve entrikalarla izleyicileri etkileyerek pazartesi gecesinin en çok izlenen yapımı oldu.
  • 'Altı Üstü İstanbul', Tüm Kişiler kategorisinde %6,70 izlenme oranı ve %25,15 izlenme payı ile zirveye yerleşti.
  • Dizinin üçüncü bölümünde Emir'in yangının ardındaki gerçeğin peşine düşerken aldığı transfer kararı ve Melek'in gerçeği gizlemek için attığı adımlar herkesi geri dönüşü olmayan bir hesaplaşmanın eşiğine sürükledi.
  • Bölüm finalinde Emir ve Uzay, şarampole yuvarlanan araçta ölümle burun buruna geldi.

atv'nin NTC Medya imzalı yeni dizisi "Altı Üstü İstanbul", Dünya Kupası'nı altüst etmeye devam ediyor. Yayınlanan 3.bölümüyle geçen hafta olduğu gibi bu hafta da reytinglerde rakiplerini geride bıraktı. Yangının ardından yaşanan büyük yüzleşmeler, sürpriz transfer kararı ve finalde nefesleri kesen kaza sahnesi, izleyiciyi ekran başına kilitledi.

Kaynak: takvim.com.tr / arşivKaynak: takvim.com.tr / arşiv

Henüz üçüncü bölümüyle izleyici karşısına çıkan Altı Üstü İstanbul, samimi mahalle atmosferi, güçlü olay örgüsü ve aşkla harmanlanmış entrikalarıyla ekran başındakileri büyüledi. Dünya Kupası çılgınlığına meydan okuyan yapım, pazartesi gecesinin en çok izlenenleri listesinde zirveye adını yazdırarak yeni sezonun en iddialı şampiyonluk adaylarından biri olduğunu kanıtladı.

Altı Üstü İstanbul 3. bölümüyle zirvede: Emir ve Uzay ölümle burun buruna!-3

HER İKİ KATEGORİDE DE ZİRVEDE!

"Altı Üstü İstanbul" 3.bölümü ile Tüm Kişiler'de %6,70 izlenme oranı ve %25,15 izlenme payı 20+ABC1'de % 5,63 izlenme oranı ve %21,43 izlenme payıyla her iki kategoride de zirveye yerleşti.

Altı Üstü İstanbul 3. bölümüyle zirvede: Emir ve Uzay ölümle burun buruna!-4

3. BÖLÜMDE NELER OLDU: ÖLÜMLE BURUN BURUNA

Dizinin üçüncü bölümünde Emir'in, yangının ardındaki gerçeğin peşine düşerken aldığı transfer kararı ve Melek'in gerçeği gizlemek için attığı adımlar herkesi geri dönüşü olmayan bir hesaplaşmanın eşiğine sürükledi. Bölüm finalinde ise Uzay'ın kurduğu tehlikeli plan ile Hasan'ın intikam hamlesi, Emir ve Uzay'ı şarampole yuvarlanan aracın içinde ölümle burun buruna bıraktı.

Altı Üstü İstanbul 3. bölümüyle zirvede: Emir ve Uzay ölümle burun buruna!-5
Futbol severleri bile ekran başına kilitleyen, dram ve heyecan dolu mahalle hikayesiyle "Altı Üstü İstanbul", yeni bölümleriyle her pazartesi saat 20.00'de atv'de!

Altı Üstü İstanbul 3. bölümüyle zirvede: Emir ve Uzay ölümle burun buruna!-6
Altı Üstü İstanbul, her Pazartesi saat 20.00'de atv'de!

Takvim Kaynak Tercihleri
Oktay Kaynarca'yı rahatlatan karar: Milyoner'de 500 bin TL'lik veda
SONRAKİ HABER

1 Milyonluk soruda çekildi

 Esra Erol ile Var Mısın Yok Musun'da haftalık heyecan başlıyor: 5 milyonluk dev ödül için nefesler tutuldu
ÖNCEKİ HABER

Var Mısın Yok Musun'da haftalık heyecan başlıyor
Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Televizyon

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler