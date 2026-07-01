10 yıllık rekorun sahibi atv: Haziran ayında iki kategoride birden birinci

Yayın hayatında 32 yılı geride bırakan atv sabah kuşağı programları, güncel haber bültenleri, yarışmaları ve dizileriyle Haziran 2026'da da iki farklı kategoride ayın birincisi oldu. Kalite çizgisini bozmadan hem gündüz hem de akşam kuşaklarında yüksek izlenme oranlarına ulaşan kanal, Türk televizyon tarihindeki öncü konumunu devam ettiriyor.

Esra Erol'da, hafta içi her gün atv ekranlarında izleyicilerle buluşuyor.

ATV HAZİRAN AYINI İKİ KATEGORİDE ZİRVEDE TAMAMLADI

Kantar Medya tarafından açıklanan Haziran 2026 verileri, atv'nin televizyon ekranlarındaki liderliğini bir kez daha tescilledi. Elde ettiği izlenme oranlarıyla hem "Tüm Gün–Tüm Kişiler" hem de "Tüm Gün–20+ABC1" kategorilerinde ayın birincisi olan kanal, tam 10 yıldır Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalı unvanını kimseye kaptırmıyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanıyor.

32 YILLIK YAYIN TARİHİNDE PEK ÇOK İLKE İMZA ATTI

Sektörde 32 yıldır varlık gösteren ve Türk televizyonculuk tarihine damga vuran atv, imza attığı ilkler, reyting rekorları kıran programlar ve izleyicinin takipçisi olduğu dizilerle zirvedeki yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor. Kaliteden ödün vermeden milyonları ekrana kilitleyen kanal, "Dizi atv'de izlenir!" sloganının hakkını bu yıl da vermeyi sürdürüyor.

Altı Üstü İstanbul dizisi her Pazartesi atv ekranlarında yayınlanıyor.

GÜNDÜZ KUŞAĞINDAN ANA HABERE, YARIŞMALARDAN YENİ DİZİLERE GENİŞ YAYIN YELPAZESİ

atv'yi Haziran ayında da zirveye taşıyan zengin yayın akışında her kesime hitap eden yapımlar yer alıyor. Sabah kuşağının ekran klasiği haline gelen ve reyting rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert, izleyicilerin büyük beğenisini toplayan Esra Erol'da ve mutfak ile sohbeti bir araya getiren Nursel ile Mutfak Bahane programları gündüz kuşağının yükünü sırtlıyor.

Gündemin nabzını tutan atv Ana Haber Bülteni, atv Gün Ortası, Kahvaltı Haberleri ve atv'de Hafta Sonu programları doğru haberciliğin adresi olmaya devam ederken; dünyanın en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster ile televizyon tarihinin efsane yarışması "Var Mısın Yok Musun" izleyiciyi ekrana bağlıyor.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun dini ve manevi programları ile Dizi TV, atv’nin başarısına önemli katkı sağlıyor.

Dini ve manevi programlarıyla gönüllere taht kuran Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programları ve kanalın sevilen yapımlarına dair perde arkası detayları aktaran Dizi TV de başarı grafiğine büyük katkı sağlıyor. Aynı şehrin farklı hayatlarını ekrana taşıyan kanalın yeni dizisi Altı Üstü İstanbul ve yayınlanan gişe rekortmeni yerli-yabancı sinema filmleri, atv'nin Haziran ayında liderliği göğüslemesindeki diğer önemli etkenler oldu.

Kim Milyoner Olmak İster? yarışması Perşembe ve Pazar günleri ekrana geliyor.

Kanal, heyecan dolu yeni projeleri ve oturmuş ekran yüzleriyle izleyicisiyle buluşmaya ve televizyon dünyasına yön vermeye devam ediyor.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Televizyon