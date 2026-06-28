Oktay Kaynarca'yı rahatlatan karar
Oktay Kaynarca'nın sunduğu Milyoner'de bu hafta, 'Aha ha' cevabıyla 500 bin TL kazanan Özgür Altınok'un performansı stüdyoyu ayağa kaldırdı. 1 milyonluk soruda risk almayarak yarışmadan çekilen başarılı öğretmen, hem esprileri hem de hikayesiyle izleyicilerin gönlünü fethetti.
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- Doğuştan görme engelli müzik öğretmeni Özgür Altınok, Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL kazanarak yarışmadan ayrıldı.
- Altınok, 500 bin TL'lik soruda Avustralya'ya özgü yaban arısının adını soran soruya 'Aha ha' cevabını vererek doğru yanıt verdi.
- Yarışmacı, 1 milyon TL'lik Osmanlı Devleti'nde yayımlanan ilk spor gazetesi sorusunda bilgisinden emin olmadığı için çekilme kararı aldı.
- Mimar Sinan Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi mezunu olan Altınok, 16 yıldır müzik öğretmenliği yapıyor ve iki çocuk babası.
- Sunucu Oktay Kaynarca, yarışmacının çekilme kararının kendisini rahatlattığını belirterek 'Yanlış bir şey olursa diye ödüm kopmadı değil' ifadelerini kullandı.
Kim Milyoner Olmak İster'de bu kez yarışmacı koltuğuna doğuştan görme engelli müzik öğretmeni Özgür Altınok oturdu. Soğukkanlı tavırları ve esprili sohbetiyle dikkat çeken Altınok, 500 bin TL sorusunda aldığı cesur kararla gecenin en unutulmaz anlarından birine imza attı.
Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve Marmara Üniversitesi Müzik Öğretmenliği mezunu olan Altınok, Amerika'da Berklee College of Music'te eğitim aldıktan sonra müzik öğretmenliği yapmaya başladı. İki çocuk babası yarışmacı, programa çocuklarının başvurusu sayesinde katıldığını anlattı.
"ÇOCUKLARIM YAZDIRDI"
Kendisini tanıtırken hayat hikayesini paylaşan Özgür Altınok, doğuştan görme engelli olduğunu ancak bunun artık hayatında aşılmış bir konu haline geldiğini söyledi.
16 yıldır müzik öğretmeni olarak görev yaptığını anlatan yarışmacı, iki kızının kendisini yarışmaya başvurduğunu belirtti. Altınok'un samimi anlatımı stüdyodan alkış aldı.
500 BİN TL SORUSUNDA RİSK ALDI
Yarışmanın kırılma anı ise 500 bin TL değerindeki soruda yaşandı. Altınok'un karşısına, 1977 yılında keşfedilen ve Avustralya'ya özgü bir yaban arısının adını soran sıra dışı soru çıktı.
Sorunun seçeneklerini dinledikten sonra gülümseyen yarışmacı, "Kim koyuyor bu isimleri?" diyerek hem Oktay Kaynarca'yı hem de stüdyodakileri güldürdü.
"BEN RİSKE GİRECEĞİM"
Oktay Kaynarca, yanlış cevap vermesi halinde 50 bin TL'ye düşeceğini, çekilmesi durumunda ise 300 bin TL ile ayrılabileceğini hatırlattı.
Buna rağmen uzun süre düşünmeyen Altınok, "Ben riske gireceğim" diyerek B şıkkı "Aha ha" cevabını verdi. Cevabını açıkladıktan sonra ise "Bazı insanlar şanslarını iyi kullanamazlar" sözleriyle heyecanını dile getirdi.
STÜDYO ALKIŞA BOĞULDU
Heyecan dolu bekleyişin ardından doğru cevabın B şıkkı "Aha ha" olduğu ortaya çıktı. Sonucun açıklanmasıyla birlikte stüdyo alkış sesleriyle yankılanırken Oktay Kaynarca da şaşkınlığını gizleyemedi.
500 bin TL barajını geçen Altınok ise esprili tavrını sürdürerek, "Ben 1 milyonu mu göreceğim? Ya da göremeyeceğim, siz anlatacaksınız." sözleriyle salondakileri güldürdü.
1 MİLYON TL SORUSUNDA DOĞRU KARARI VERDİ
Bir milyon TL değerindeki soruda karşısına Osmanlı Devleti'nde yayımlanan ilk spor gazetesinin adını soran soru çıktı. Bilgisinden emin olmadığını söyleyen Özgür Altınok, fazla risk almamayı tercih ederek yarışmadan çekilme kararı verdi.
Oktay Kaynarca da yarışmacının kararını destekledi. Altınok'un tahmin ettiği cevap yanlış çıkarken doğru karar verdiği ortaya çıktı. Böylece başarılı yarışmacı, 500 bin TL ödülle yarışmaya veda etti.
OKTAY KAYNARCA'DAN DİKKAT ÇEKEN İTİRAF
Yarışmanın ardından Oktay Kaynarca, Altınok'un çekilme kararının kendisini de rahatlattığını söyledi. Sunucu, yarışmacının o ana kadar şansını çok iyi kullandığını belirterek "Yanlış bir şey olursa diye ödüm kopmadı değil" ifadelerini kullandı.
Program sonunda ödül çekini teslim alan Özgür Altınok, stüdyodan 500 bin TL ödülle ve uzun süre alkışlanan bir performansla ayrıldı.
GEÇEN HAFTA NE OLDU?
Geçen hafta Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan oyuncu Mustafa Ferit Aktuğ, telaffuzu kadar cevabı da zor olan "Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg Gölü hangi ülkededir?" sorusunda tüm jokerlerini kullanmak zorunda kaldı. Önce Kenya ve Moğolistan arasında kalan Aktuğ, 50:50 jokerinin ardından ABD ile Finlandiya seçenekleriyle baş başa kaldı ve çift cevap hakkıyla doğru cevaba ulaşarak yarışmaya devam etti.
Ancak tüm jokerlerini erken tüketen yarışmacının 500 bin TL hedefi uzun sürmedi. Atasözü sorusunda yaptığı yanlış tercih nedeniyle yarışmaya veda eden Mustafa Ferit Aktuğ, 50 bin TL ödülle ayrılırken; hem uzun göl ismi sorusunda yaşadığı şaşkınlık hem de son sorudaki riskli kararı haftanın en çok konuşulan anları arasında yer aldı.
(Haberde yer alan görseller ATV ve takvim.com.tr grafik servisine aittir)