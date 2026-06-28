500 bin TL sorusunda karşısına çıkan ilginç yaban arısı sorusu yarışmacıyı düşündürdü. 500 BİN TL SORUSUNDA RİSK ALDI Yarışmanın kırılma anı ise 500 bin TL değerindeki soruda yaşandı. Altınok'un karşısına, 1977 yılında keşfedilen ve Avustralya'ya özgü bir yaban arısının adını soran sıra dışı soru çıktı. Sorunun seçeneklerini dinledikten sonra gülümseyen yarışmacı, "Kim koyuyor bu isimleri?" diyerek hem Oktay Kaynarca'yı hem de stüdyodakileri güldürdü.

300 bin TL ile çekilme hakkı olmasına rağmen Özgür Altınok risk alarak son kararını açıkladı. "BEN RİSKE GİRECEĞİM" Oktay Kaynarca, yanlış cevap vermesi halinde 50 bin TL'ye düşeceğini, çekilmesi durumunda ise 300 bin TL ile ayrılabileceğini hatırlattı. Buna rağmen uzun süre düşünmeyen Altınok, "Ben riske gireceğim" diyerek B şıkkı "Aha ha" cevabını verdi. Cevabını açıkladıktan sonra ise "Bazı insanlar şanslarını iyi kullanamazlar" sözleriyle heyecanını dile getirdi.

Doğru cevap açıklanınca stüdyoda büyük sevinç yaşanırken yarışmacı 500 bin TL'ye ulaştı. STÜDYO ALKIŞA BOĞULDU Heyecan dolu bekleyişin ardından doğru cevabın B şıkkı "Aha ha" olduğu ortaya çıktı. Sonucun açıklanmasıyla birlikte stüdyo alkış sesleriyle yankılanırken Oktay Kaynarca da şaşkınlığını gizleyemedi. 500 bin TL barajını geçen Altınok ise esprili tavrını sürdürerek, "Ben 1 milyonu mu göreceğim? Ya da göremeyeceğim, siz anlatacaksınız." sözleriyle salondakileri güldürdü.

1 milyon TL sorusunda çekilme kararı veren yarışmacı 500 bin TL ödülle yarışmadan ayrıldı. 1 MİLYON TL SORUSUNDA DOĞRU KARARI VERDİ Bir milyon TL değerindeki soruda karşısına Osmanlı Devleti'nde yayımlanan ilk spor gazetesinin adını soran soru çıktı. Bilgisinden emin olmadığını söyleyen Özgür Altınok, fazla risk almamayı tercih ederek yarışmadan çekilme kararı verdi. Oktay Kaynarca da yarışmacının kararını destekledi. Altınok'un tahmin ettiği cevap yanlış çıkarken doğru karar verdiği ortaya çıktı. Böylece başarılı yarışmacı, 500 bin TL ödülle yarışmaya veda etti.