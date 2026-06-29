Esra Erol ile Var Mısın Yok Musun'da haftalık heyecan başlıyor: 5 milyonluk dev ödül için nefesler tutuldu
atv ekranlarının sevilen yarışması "Var Mısın Yok Musun", Esra Erol’un sunumuyla salı, çarşamba ve perşembe akşamları izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 22 yarışmacının 5 milyon liralık büyük ödül için bankaya karşı strateji savaşı vereceği program, 30 Haziran Salı akşamından itibaren haftanın üç günü saat 20.00’de yüksek adrenalin vadediyor.
Hızlı Özet Göster
- Esra Erol'un sunduğu Var Mısın Yok Musun yarışma programı 5 milyon liralık büyük ödülle atv ekranlarında yayınlanıyor.
- Program her salı, çarşamba ve perşembe akşamı saat 20.00'de ekrana geliyor.
- Yarışmada Türkiye'nin dört bir yanından gelen 22 yarışmacı gizemli bankaya karşı psikolojik savaş veriyor.
- Yarışmacılar her tur sonunda açılan kutularla ilerlerken banka nakit tekliflerde bulunuyor.
- Program 30 Haziran salı, 1 Temmuz çarşamba ve 2 Temmuz perşembe günleri yayınlanacak.
Bir döneme damgasını vuran ve televizyon tarihinin en unutulmaz formatları arasında yer alan efsane yarışma programı "Var Mısın Yok Musun", ekranların güvenilen ve çok sevilen ismi Esra Erol'un enerjik sunumuyla atv ekranlarında.
ŞANS VE SOĞUKKANLILIK BİR ARADA
Şansın yanı sıra doğru strateji kurmanın ve soğukkanlı kalmanın da büyük önem taşıdığı yarışma programı, yenilenen yüzü ve büyük ödülüyle her salı, çarşamba ve perşembe izleyiciyle buluşuyor.
BÜYÜK ÖDÜL TAM 5 MİLYON LİRA
Heyecanın, adaletin ve risk almanın doruk noktaya ulaşacağı "Var Mısın Yok Musun"da, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ve farklı hikayelere sahip 22 yarışmacı bir araya geliyor.
Yarışmacılar, hayallerini gerçekleştirmek ve tam 5 milyon liralık büyük ödülü kazanabilmek için gizemli bankaya karşı büyük bir psikolojik savaş veriyor.
STÜDYODA VE EKRAN BAŞINDA HEYECAN FIRTINASI
Her turun sonunda açılan kutularla birlikte dengeler değişirken, banka yarışmacıların önünde duran kutuyu satın alabilmek için nakit tekliflerde bulunuyor.
Kırmızı ve mavi kutular birer birer eksildikçe yarışmacıların alması gereken risk daha da büyüyor, stüdyoda ve ekran başında heyecan fırtınası esiyor.
HAFTADA ÜÇ GÜN KESİNTİSİZ EĞLENCE
"Var Mısın Yok Musun", haftanın üç günü boyunca izleyiciyle buluşuyor. Sevilen yarışma programı; 13. bölümüyle salı, 14. bölümüyle çarşamba ve 15. bölümüyle perşembe akşamları atv ekranlarındaki yerini alacak.
Yayın Günleri: 30 Haziran salı, 1 Temmuz çarşamba ve 2 Temmuz perşembe
Yayın Saati: 20.00