Milyonluk sorular yanıtlanacak! Kim Milyoner Olmak İster pazar akşamı atv'de
ATV'nin ilgiyle takip edilen bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 28 Haziran Pazar akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yayınlandığı ilk günden bu yana milyonları ekran başına toplayan yarışma programı başarılı oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatıyor.
Hızlı Özet Göster
- Kim Milyoner Olmak İster yarışması 28 Haziran Pazar saat 20.00'de ATV'de yayınlanacak.
- Programı oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca sunuyor.
- Yarışmacılar 5 milyon TL'lik büyük ödül için yarışacak.
- Yayınlanacak bölüm programın 1241. bölümü olacak.
ATV ekranlarında yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle takip edilen bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?", yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen program bu pazar da büyük heyecana sahne olacak.
5 MİLYON TL'LİK BÜYÜK ÖDÜL İÇİN ZORLU SORU MARATONU
Ekranların klasikleşen yarışma programında yarışmacılar, 5 milyon TL'lik büyük ödül için bilgi ve stratejilerini kullanarak zorlu soruları yanıtlamaya çalışacak.
EKRANLARIN EFSANE YARIŞMASI ATV'DE DEVAM EDİYOR
Yayın hayatına başladığı günden bu yana geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Kim Milyoner Olmak İster?, yeni bölümüyle yine ilgi odağı olmaya hazırlanıyor. Kim Milyoner Olmak İster? 1241. yeni bölümüyle 28 Haziran Pazar saat 20.00'de atv'de yayınlanacak.