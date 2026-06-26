Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Kim Milyoner Olmak İster yarışması 28 Haziran Pazar saat 20.00'de ATV'de yayınlanacak.

Programı oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca sunuyor.

Yarışmacılar 5 milyon TL'lik büyük ödül için yarışacak.

Yayınlanacak bölüm programın 1241. bölümü olacak.

ATV ekranlarında yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle takip edilen bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?", yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen program bu pazar da büyük heyecana sahne olacak.

Kim Milyoner Olmak İster yarışması 28 Haziran Pazar saat 20.00'de ATV'de yayınlanacak. (Fotoğraf:atv) 5 MİLYON TL'LİK BÜYÜK ÖDÜL İÇİN ZORLU SORU MARATONU Ekranların klasikleşen yarışma programında yarışmacılar, 5 milyon TL'lik büyük ödül için bilgi ve stratejilerini kullanarak zorlu soruları yanıtlamaya çalışacak. "Kim Milyoner Olmak İster?" Pazar günü atv'de