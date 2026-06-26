Müge Anlı’dan bir sezon daha başarıyla taçlanan final

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı sezon finali yaparak kısa bir ara verdi.

Program bu sezon da güçlü ekibi ve soruşturma yaklaşımıyla geniş izleyici kitlesinin ilgisini topladı.

Müge Anlı yeni sezonda da uzman ekibiyle faili meçhul dosyaları aydınlatmaya ve kayıpları bulmaya devam edecek.

ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, sezon finali bölümüyle iki aylık yaz arasına girdi. Bir sezon boyunca kayıp vakalarını çözüme kavuşturan, aileleri buluşturan ve birçok önemli olayı gündeme taşıyan program, izleyicilerine duygu dolu anlarla veda etti.

Fotoğraf atv'den servis edilmiştir. Sezon finalinin en özel konukları, daha önce program sayesinde kaybolan "Lady" isimli köpeklerine kavuşan Ömür Deva Doğan ve ailesi oldu. Müge Anlı, aileyle samimi bir sohbet gerçekleştirirken gösterdikleri vefa için kendilerine teşekkür etti.