Müge Anlı’dan bir sezon daha başarıyla taçlanan final
Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert, geride bıraktığı bir sezonu daha büyük bir başarıyla tamamladı. Güçlü yayın dili ve toplumsal olaylara ışık tutan yaklaşımıyla program bu sezonda da milyonların güvenini ve ilgisini kazandı.
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- ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı sezon finali yaparak kısa bir ara verdi.
- Program bu sezon da güçlü ekibi ve soruşturma yaklaşımıyla geniş izleyici kitlesinin ilgisini topladı.
- Müge Anlı yeni sezonda da uzman ekibiyle faili meçhul dosyaları aydınlatmaya ve kayıpları bulmaya devam edecek.
ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, sezon finali bölümüyle iki aylık yaz arasına girdi. Bir sezon boyunca kayıp vakalarını çözüme kavuşturan, aileleri buluşturan ve birçok önemli olayı gündeme taşıyan program, izleyicilerine duygu dolu anlarla veda etti.
Sezon finalinin en özel konukları, daha önce program sayesinde kaybolan "Lady" isimli köpeklerine kavuşan Ömür Deva Doğan ve ailesi oldu. Müge Anlı, aileyle samimi bir sohbet gerçekleştirirken gösterdikleri vefa için kendilerine teşekkür etti.
GÖKYÜZÜNE BALONLAR BIRAKILDI
Final bölümünün ardından Müge Anlı ve program ekibi, Turkuvaz Medya binası önünde düzenlenen geleneksel veda töreninde gökyüzüne balon bırakarak sezonu tamamladı.
Anlı, ekranda yaptığı konuşmada programın büyük bir emekle hazırlandığını vurgulayarak kamera önünde ve arkasında görev yapan tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.
Kendilerini yalnız bırakmayan izleyicilere de minnettarlığını dile getiren başarılı sunucu yeni sezonda yeniden buluşacaklarının mesajını verdi.
HER ZAMAN ZİRVEDE
Yayınlandığı her bölümde dikkat çeken olaylara ışık tutan program, güçlü ekibi ve titiz soruşturma yaklaşımıyla bu sezon da geniş bir izleyici kitlesinin ilgisini topladı.
Müge Anlı, yeni sezonda da uzman ekibiyle birlikte faili meçhul dosyaları aydınlatmaya, kayıpları bulmaya ve aileleri yeniden bir araya getirmeye devam ederek ekran başındaki milyonları yine buluşturacak.
MÜGE ANLI SON SEZONDA NELER YAŞANMIŞTI?
- Sezon boyunca çok sayıda kayıp kişi bulundu, yıllardır ayrı kalan aileler yeniden bir araya geldi.
- İbrahim Kayaslan, Ahmet Baysal ve Mekkiye Akyel cinayetlerine ilişkin dosyalarda önemli gelişmeler yaşandı; şüpheliler tutuklanarak adli sürece teslim edildi.
- Rusya'dan babasını bulmak için Türkiye'ye gelen Inga Kostrikova, 30 yıl sonra babası Bayram Gökmen'e canlı yayında kavuştu.
- Kayıp köpekler Lady ve Zeyna, programdaki çağrıların ardından bulunarak ailelerine teslim edildi ve duygusal anlar yaşandı.
- Sezon finalinde daha önce Lady'ye kavuşan Ömür Deva Doğan ve ailesi stüdyoya konuk oldu.
- Program, geleneksel balon bırakma töreniyle sezonu kapatarak iki aylık yaz arasına girdi.