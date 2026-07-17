Altı Üstü İstanbul’da geri dönüşü olmayan yüzleşme! Hasan’ın yıllardır sakladığı sır ortaya çıkıyor!
ATV’nin ilgiyle takip edilen dizisi “Altı Üstü İstanbul”, Pazartesi günü yeni bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Yayınlanan tanıtımda, Melek’in ameliyatı için hastanede umutlu bekleyiş sürerken, Hasan’ın yıllardır gizlediği büyük sır da gün yüzüne çıkıyor.
Hasan'ın itirafıyla sarsılan Emir, bugüne kadar bildiği her şeyi sorgulamaya başlıyor. Emir ile Hasan arasında yaşanan yüzleşme, ikisinin de hayatında yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Duyguların ve öfkenin iç içe geçtiği bu karşılaşma, geçmişte kalan hesapların yeniden açılmasına neden oluyor.
Melek'in yaşam mücadelesi sürerken peş peşe ortaya çıkan gerçekler, mahalledeki dengeleri de altüst ediyor. Sürpriz gelişmeleri ve duygu yüklü sahneleriyle dikkat çeken "Altı Üstü İstanbul", yeni bölümüyle izleyicilere yine heyecan dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor.
ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 6. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Melek yaşam mücadelesi verirken gençler onu hastaneye yetiştirmek için zamanla yarışır. Emir, Melek'i kaybetme korkusuyla en zor sınavını verdiğini sanırken Hasan'ın itirafıyla bu kez kardeşiyle verdiği en büyük sınavın içine sürüklenir. Hastanedeki gergin bekleyiş sırasında Fahriye'nin yıllardır sakladığı sır ortaya çıkmak üzeredir.
Alina, Sado ve Mert beklenmedik şekilde başlarını belaya sokar. Fakat başı belada olan yalnızca onlar değildir. Galip ve Uzay tehlikeli planlarını bir adım daha ileri taşırken, Emir'in yaşadığı sarsıntı Naz'ı da hiç beklemediği duygularla yüzleştirir. Mahallede ise Zehra hayatını değiştirecek bir kararın eşiğine gelir. Bayram da Galip'in tehlikeli planında tarafını seçmek zorunda kalır.
Hasan acımasız bir tuzağın içine çekilir. Emir, yaşananlara rağmen kardeşine sırtını dönmekle onu kurtarmak arasında kalır. İki kardeşin vereceği karar, her şeyi geri dönüşü olmayacak şekilde değiştirecektir.