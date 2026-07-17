CANLI YAYIN
Geri

Altı Üstü İstanbul’da geri dönüşü olmayan yüzleşme! Hasan’ın yıllardır sakladığı sır ortaya çıkıyor!

ATV’nin ilgiyle takip edilen dizisi “Altı Üstü İstanbul”, Pazartesi günü yeni bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Yayınlanan tanıtımda, Melek’in ameliyatı için hastanede umutlu bekleyiş sürerken, Hasan’ın yıllardır gizlediği büyük sır da gün yüzüne çıkıyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Altı Üstü İstanbul’da geri dönüşü olmayan yüzleşme! Hasan’ın yıllardır sakladığı sır ortaya çıkıyor!

Hasan'ın itirafıyla sarsılan Emir, bugüne kadar bildiği her şeyi sorgulamaya başlıyor. Emir ile Hasan arasında yaşanan yüzleşme, ikisinin de hayatında yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Duyguların ve öfkenin iç içe geçtiği bu karşılaşma, geçmişte kalan hesapların yeniden açılmasına neden oluyor.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve ATV'den alınmıştır.)(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve ATV'den alınmıştır.)

Melek'in yaşam mücadelesi sürerken peş peşe ortaya çıkan gerçekler, mahalledeki dengeleri de altüst ediyor. Sürpriz gelişmeleri ve duygu yüklü sahneleriyle dikkat çeken "Altı Üstü İstanbul", yeni bölümüyle izleyicilere yine heyecan dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

Altı Üstü İstanbul’da geri dönüşü olmayan yüzleşme! Hasan’ın yıllardır sakladığı sır ortaya çıkıyor!-3

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 6. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Melek yaşam mücadelesi verirken gençler onu hastaneye yetiştirmek için zamanla yarışır. Emir, Melek'i kaybetme korkusuyla en zor sınavını verdiğini sanırken Hasan'ın itirafıyla bu kez kardeşiyle verdiği en büyük sınavın içine sürüklenir. Hastanedeki gergin bekleyiş sırasında Fahriye'nin yıllardır sakladığı sır ortaya çıkmak üzeredir.

Altı Üstü İstanbul’da geri dönüşü olmayan yüzleşme! Hasan’ın yıllardır sakladığı sır ortaya çıkıyor!-4

Alina, Sado ve Mert beklenmedik şekilde başlarını belaya sokar. Fakat başı belada olan yalnızca onlar değildir. Galip ve Uzay tehlikeli planlarını bir adım daha ileri taşırken, Emir'in yaşadığı sarsıntı Naz'ı da hiç beklemediği duygularla yüzleştirir. Mahallede ise Zehra hayatını değiştirecek bir kararın eşiğine gelir. Bayram da Galip'in tehlikeli planında tarafını seçmek zorunda kalır.

Altı Üstü İstanbul’da geri dönüşü olmayan yüzleşme! Hasan’ın yıllardır sakladığı sır ortaya çıkıyor!-5

Hasan acımasız bir tuzağın içine çekilir. Emir, yaşananlara rağmen kardeşine sırtını dönmekle onu kurtarmak arasında kalır. İki kardeşin vereceği karar, her şeyi geri dönüşü olmayacak şekilde değiştirecektir.

65 yaşındaki Sema Hanım 1.5 milyon TL'nin sahibi oldu: Var Mısın Yok Musun'a yıllar sonra gelen DM itirafı damga vurdu
SONRAKİ HABER

Var Mısın Yok Musun'da DM itirafı

 ATV'nin yeni tarihi dizisi Aşk ve Taht için hazırlandı: Akın Akınözü imaj değiştirdi!
ÖNCEKİ HABER

Aşk ve Taht için imaj değiştirdi!
Buse Sarı
Buse Sarı Takvim.com.tr Televizyon

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler