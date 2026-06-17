Var Mısın Yok Musun'da Kübra'nın hayat mücadelesi: "En büyük şansım annem"

İLK TURDAN ÖNCE HAYALLERİNİ ANLATTI Kübra'nın yarışmadaki hedefleri netti. Hem kendi hayatında yeni bir sayfa açmak hem de ailesine destek olmak istiyordu. Esra Erol, "İnşallah" diyerek Kübra'nın hayallerinin gerçek olmasını diledi. Kübra da aynı dileği stüdyodaki herkes için paylaştı. Ardından yarışmanın ilk turu başladı. Esra Erol, ilk turda 4 kutu açılacağını söyledi. Kübra hazır olduğunu belirtti. Böylece onun hem kutularla hem de geçmişinden getirdiği yüklerle sınanacağı oyun başladı.

BİR ANDA KONU PARA DEĞİL ŞANS OLDU Yarışmanın ilerleyen anlarında Kübra'nın duygusal tarafı daha görünür hale geldi. Bir noktada üzgün olduğu görülünce Esra Erol ona sakin bir şekilde yaklaştı. "Olsun, sağlık olsun" diyen Esra Erol, ardından geceye damga vuran soruyu sordu: Hayatta şans neydi? Kübra'nın yanıtı stüdyoyu sessizleştirdi. Para ya da kutulardan önce annesini anlattı. "En büyük şansım" diyerek annesini işaret eden Kübra, Allah'tan kimsenin annesini başından eksik etmemesini diledi.

"İYİ İNSANLARA DENK GELMEK BÜYÜK ŞANS" Kübra için şansın anlamı yalnızca kazanmak değildi. Ona göre iyi insanlara denk gelmek, iyi bir aileye sahip olmak ve doğru kalplerle karşılaşmak büyük bir şanstı. Para hiçbir zaman önceliği olmadığını söyledi. Belki de bu yüzden parayı çok çekemediğini, ama buna rağmen önceliğinin yine para olmayacağını anlattı. Kübra'nın bu sözleri yarışmanın havasını değiştirdi. Çünkü stüdyoda artık yalnızca kutulardaki rakamlar değil, hayatta insanın tutunduğu değerler konuşuluyordu. Esra Erol da hayata giren ve çıkan herkesin insana bir şey öğrettiğini söyledi. Ardından Kübra'nın geçmişindeki en ağır kırılma noktasını hatırlattı.

2018'DE HAYATI BİR ANDA DEĞİŞTİ Kübra, 2018 yılının kasım ayında çok ağır bir trafik kazası geçirdiğini anlattı. O günü ve saati unutamadığını söyledi. Kazanın yaşandığı gün Konya'ya gidiyorlardı. Yanında eski nişanlısı ve bir arkadaşları vardı. Ablası da gelecekti ancak son anda gelmek istemedi. Yola çıktıktan sonra Kübra ile nişanlısının arası açıldı. Kübra'nın ablasına attığı son mesaj ise "Keşke gelmeseydim" oldu. Sonrasını tam hatırlamadığını söyledi. Aklında kalan şey, üzerlerine doğru gelen tır ve kendi çığlığıydı.