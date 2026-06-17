Shrek 5 için ilk fragman geldi: Karakterlerin yeni görünümü gündem oldu!

Fragmanda Shrek, Fiona, Eşek ve çocukları büyük şehirde geçen bir maceraya çıkıyor ve güvenlik güçleri ile hapishane sahneleri görülüyor.

Karakterlerin daha detaylı ve gerçekçi görünümü, özellikle Eşek'in kabarık tüyleri ve Shrek'in yüzündeki belirgin çizgiler tartışma yarattı.

Mike Myers, Eddie Murphy ve Cameron Diaz seslendirme kadrosunda yer alırken Zendaya, Shrek ve Fiona'nın kızı Felicia'yı seslendirecek.

Ancak yolculuk beklenildiği gibi ilerlemiyor. Fragmanda karakterlerin güvenlik güçleriyle karşılaştığı, dev bir karakterle yüz yüze geldiği ve sonunda hapishane sahnesinin öne çıktığı görülüyor.

Fragmanda Shrek, Fiona, Eşek ve ailenin çocukları yeni bir maceraya çıkıyor. Eşek'in sözleri, bu yolculuğun büyük şehirde geçen hareketli bir maceraya dönüşeceğini gösteriyor.

Bu da serinin yaklaşık 17 yıl sonra ana hikayeye geri döneceği anlamına geliyor. Aradan geçen sürede Puss in Boots ve devam filmi izleyiciyle buluşmuştu.

DreamWorks, uzun süredir beklenen Shrek 5 için ilk kapsamlı fragmanı yayınladı. Kotaku'nun haberine göre yeni filmde Shrek, Eşek ve Fiona geri dönüyor ancak karakterlerin daha detaylı ve gerçekçi görünümü izleyicilerin en çok konuştuğu konu oldu.

KADRODA TANIDIK İSİMLER VAR

Shrek 5, serinin klasik seslerini yeniden bir araya getiriyor. Mike Myers Shrek'i, Eddie Murphy Eşek'i, Cameron Diaz ise Fiona'yı seslendirmeye devam edecek.

Yeni filmde Shrek ve Fiona'nın çocukları da hikayede daha görünür hale geliyor. Zendaya, çiftin kızı Felicia'ya sesiyle hayat verecek. Marcello Hernandez ve Skyler Gisondo ise Fergus ve Farkle karakterlerini seslendirecek.

Mike Myers: Shrek

Eddie Murphy: Eşek

Cameron Diaz: Fiona

Zendaya: Felicia

Marcello Hernandez: Fergus

Skyler Gisondo: Farkle

Fragmanı buradan izleyebilirsiniz:

KARAKTERLERİN GÖRÜNÜMÜ TARTIŞMA YARATTI

Fragmanın ardından en çok konuşulan başlık hikayeden çok görsel değişim oldu. Shrek, Eşek ve diğer karakterler önceki filmlere göre çok daha detaylı, dokulu ve gerçekçi görünüyor.

Özellikle Eşek'in daha kabarık tüyleri ve Shrek'in yüzündeki belirgin çizgiler dikkat çekti. Kotaku, bu yeni görünümü teknolojinin ilerlemesiyle ilişkilendirirken, serinin eski daha sade tasarımını özleyen izleyicilerin de olduğunu aktardı.