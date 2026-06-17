Shrek 5 için ilk fragman geldi: Karakterlerin yeni görünümü gündem oldu!
DreamWorks, sinema tarihinin en sevilen animasyon serilerinden Shrek'in beşinci filmi için ilk kapsamlı fragmanı yayınladı. Orijinal seslendirme kadrosunun korunduğu yapımda, karakterlerin yeni ve gerçekçi görsel tasarımları sosyal medyada büyük bir tartışma başlattı.
Hızlı Özet Göster
- DreamWorks, Shrek 5'in ilk kapsamlı fragmanını yayınladı ve filmin 30 Haziran 2027'de vizyona gireceğini duyurdu.
- Shrek 5, 2010 yapımı Shrek Forever After'dan 17 yıl sonra serinin ana hikayesine dönüş yapacak.
- Mike Myers, Eddie Murphy ve Cameron Diaz seslendirme kadrosunda yer alırken Zendaya, Shrek ve Fiona'nın kızı Felicia'yı seslendirecek.
- Karakterlerin daha detaylı ve gerçekçi görünümü, özellikle Eşek'in kabarık tüyleri ve Shrek'in yüzündeki belirgin çizgiler tartışma yarattı.
- Fragmanda Shrek, Fiona, Eşek ve çocukları büyük şehirde geçen bir maceraya çıkıyor ve güvenlik güçleri ile hapishane sahneleri görülüyor.
DreamWorks, uzun süredir beklenen Shrek 5 için ilk kapsamlı fragmanı yayınladı. Kotaku'nun haberine göre yeni filmde Shrek, Eşek ve Fiona geri dönüyor ancak karakterlerin daha detaylı ve gerçekçi görünümü izleyicilerin en çok konuştuğu konu oldu.
SHREK 5 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Shrek serisinin yeni ana filmi, 2010 yapımı Shrek Forever After sonrası ilk büyük dönüş olacak. Filmin 30 Haziran 2027'de sinemalarda gösterime girmesi planlanıyor.
Bu da serinin yaklaşık 17 yıl sonra ana hikayeye geri döneceği anlamına geliyor. Aradan geçen sürede Puss in Boots ve devam filmi izleyiciyle buluşmuştu.
YENİ FRAGMAN HİKAYEDEN İLK İPUÇLARINI VERDİ
Fragmanda Shrek, Fiona, Eşek ve ailenin çocukları yeni bir maceraya çıkıyor. Eşek'in sözleri, bu yolculuğun büyük şehirde geçen hareketli bir maceraya dönüşeceğini gösteriyor.
Ancak yolculuk beklenildiği gibi ilerlemiyor. Fragmanda karakterlerin güvenlik güçleriyle karşılaştığı, dev bir karakterle yüz yüze geldiği ve sonunda hapishane sahnesinin öne çıktığı görülüyor.
KADRODA TANIDIK İSİMLER VAR
Shrek 5, serinin klasik seslerini yeniden bir araya getiriyor. Mike Myers Shrek'i, Eddie Murphy Eşek'i, Cameron Diaz ise Fiona'yı seslendirmeye devam edecek.
Yeni filmde Shrek ve Fiona'nın çocukları da hikayede daha görünür hale geliyor. Zendaya, çiftin kızı Felicia'ya sesiyle hayat verecek. Marcello Hernandez ve Skyler Gisondo ise Fergus ve Farkle karakterlerini seslendirecek.
- Mike Myers: Shrek
- Eddie Murphy: Eşek
- Cameron Diaz: Fiona
- Zendaya: Felicia
- Marcello Hernandez: Fergus
- Skyler Gisondo: Farkle
Fragmanı buradan izleyebilirsiniz:
KARAKTERLERİN GÖRÜNÜMÜ TARTIŞMA YARATTI
Fragmanın ardından en çok konuşulan başlık hikayeden çok görsel değişim oldu. Shrek, Eşek ve diğer karakterler önceki filmlere göre çok daha detaylı, dokulu ve gerçekçi görünüyor.
Özellikle Eşek'in daha kabarık tüyleri ve Shrek'in yüzündeki belirgin çizgiler dikkat çekti. Kotaku, bu yeni görünümü teknolojinin ilerlemesiyle ilişkilendirirken, serinin eski daha sade tasarımını özleyen izleyicilerin de olduğunu aktardı.
FRAGMAN ESKİ SHREK MİZAHINI DA TAŞIYOR
Yeni fragmanda serinin alışıldık masal parodisi dili korunuyor. Açılışta hikaye kitabı havası kullanılırken, Eşek'in araya girmesiyle klasik Shrek temposu yeniden devreye giriyor.
Fragmanda ayrıca Frozen göndermesi yapan karanlık bir kardan adam sahnesi de yer alıyor. Bu sahne, serinin bilinen masal kalıplarını ters yüz eden mizahını yeni filme taşıdığını gösteriyor.
FİLMİN ADI SADECE SHREK 5 OLACAK
DreamWorks'ün yeni film için alt başlık kullanmaması da dikkat çekti. Film, doğrudan Shrek 5 adıyla tanıtılıyor.
Bu tercih, serinin beşinci ana filmi olduğunu gizlemeyen net bir devam hikayesi izlenimi veriyor. Fragman ise hem nostaljiye hem de yeni nesil animasyon teknolojisine yaslanan bir dönüşün işaretlerini taşıyor.