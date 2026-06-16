Var Mısın Yok Musun'da Kübra'nın hayat mücadelesi
Var Mısın Yok Musun'un yeni yarışmacısı Kübra Yıldız, 5 milyon TL hayaliyle çıktığı yarışmada hayat hikayesiyle stüdyoyu duygulandırdı. 2018'de geçirdiği ağır kazayı anlatan Kübra'nın “Keşke gelmeseydim” mesajı ve “Yarın garanti yok” sözleri geceye damga vurdu.
Hızlı Özet Göster
- Var Mısın Yok Musun yarışmasında Ali Osman, bankanın 440.000 TL teklifini kabul ederek yarışmadan ayrıldı.
- Ali Osman, yarışma sırasında bankanın 195.000 TL teklifini reddederek devam etmiş, ardından gelen 440.000 TL teklifini eşi Ümhan'la birlikte kabul etmişti.
- Yarışmacının kendi kutusunda 250.000 TL olduğu ortaya çıktı ve Ali Osman bankanın teklifini kabul ederek 190.000 TL daha fazla kazanmış oldu.
- Ali Osman yarışma boyunca uğuruna inandığı sarı yağmurluğunu giydi ve Feyzanur, İhsan ve Dilek'in kutularından sırasıyla 25 TL, 50 TL ve 1.000 TL çıktı.
- Esra Erol'un sunduğu programda Ali Osman'ın kararı stüdyoda büyük sevinç yarattı.
Var Mısın Yok Musun'da yeni günün yarışmacısı Kübra Yıldız oldu. Zor bir hayat mücadelesinin ardından stüdyoya çıkan Kübra, yarışmaya büyük hayallerle başladı. Ancak geceye damga vuran an, para konuşulurken değil, Esra Erol'un sorduğu tek bir soruyla geldi.
KÜBRA YILDIZ'IN HİKAYESİ STÜDYODA ANLATILDI
Kübra Yıldız, 7 Eylül 1994'te İstanbul Kartal'da dünyaya geldi. Aslen Erzurumlu olan Kübra'nın çocukluğu kalabalık bir aile ortamında geçti.
Hayat onun için erken yaşta kolay olmaktan çıktı. Babasıyla yaşadığı sorunlar, Kübra'yı küçük yaşta güçlü durmak zorunda bıraktı.
Kendini hep ailesini koruyan kişi olarak gördü. Annesine ve kardeşlerine destek olmaya çalıştı. Henüz 15 yaşındayken ailesinden gizli ilk işine başladı.
Bir yandan çalıştı, bir yandan okulunu sürdürdü. Kartal Ticaret Meslek Lisesi Muhasebe Bölümü'nü bitirdi.
HEDEFİNİ 5 MİLYON TL OLARAK AÇIKLADI
Esra Erol, yarışma başlamadan önce Kübra'ya kutusunda ne olduğunu hissettiğini sordu.
Kübra, kutusuna yoğunlaşmaya çalıştığında içinden mavi geçtiğini söyledi. Ama asıl hedefini de saklamadı.
"İnşallah 5 milyon vardır" diyen Kübra, büyük ödülü istediğini dile getirdi.
Esra Erol bu kez paraya neden ihtiyacı olduğunu sordu. Kübra'nın yanıtı, yarışmaya yalnızca kendisi için çıkmadığını gösterdi.
Araba almak istediğini söyleyen Kübra, hayatın artık daha da zorlaştığını anlattı. Ardından asıl isteğini ekledi: Üniversiteye gidecek kardeşlerine destek olmak.
İLK TURDAN ÖNCE HAYALLERİNİ ANLATTI
Kübra'nın yarışmadaki hedefleri netti. Hem kendi hayatında yeni bir sayfa açmak hem de ailesine destek olmak istiyordu.
Esra Erol, "İnşallah" diyerek Kübra'nın hayallerinin gerçek olmasını diledi. Kübra da aynı dileği stüdyodaki herkes için paylaştı.
Ardından yarışmanın ilk turu başladı. Esra Erol, ilk turda 4 kutu açılacağını söyledi.
Kübra hazır olduğunu belirtti. Böylece onun hem kutularla hem de geçmişinden getirdiği yüklerle sınanacağı oyun başladı.
BİR ANDA KONU PARA DEĞİL ŞANS OLDU
Yarışmanın ilerleyen anlarında Kübra'nın duygusal tarafı daha görünür hale geldi. Bir noktada üzgün olduğu görülünce Esra Erol ona sakin bir şekilde yaklaştı.
"Olsun, sağlık olsun" diyen Esra Erol, ardından geceye damga vuran soruyu sordu: Hayatta şans neydi?
Kübra'nın yanıtı stüdyoyu sessizleştirdi. Para ya da kutulardan önce annesini anlattı.
"En büyük şansım" diyerek annesini işaret eden Kübra, Allah'tan kimsenin annesini başından eksik etmemesini diledi.
"İYİ İNSANLARA DENK GELMEK BÜYÜK ŞANS"
Kübra için şansın anlamı yalnızca kazanmak değildi. Ona göre iyi insanlara denk gelmek, iyi bir aileye sahip olmak ve doğru kalplerle karşılaşmak büyük bir şanstı.
Para hiçbir zaman önceliği olmadığını söyledi. Belki de bu yüzden parayı çok çekemediğini, ama buna rağmen önceliğinin yine para olmayacağını anlattı.
Kübra'nın bu sözleri yarışmanın havasını değiştirdi. Çünkü stüdyoda artık yalnızca kutulardaki rakamlar değil, hayatta insanın tutunduğu değerler konuşuluyordu.
Esra Erol da hayata giren ve çıkan herkesin insana bir şey öğrettiğini söyledi. Ardından Kübra'nın geçmişindeki en ağır kırılma noktasını hatırlattı.
2018'DE HAYATI BİR ANDA DEĞİŞTİ
Kübra, 2018 yılının kasım ayında çok ağır bir trafik kazası geçirdiğini anlattı. O günü ve saati unutamadığını söyledi.
Kazanın yaşandığı gün Konya'ya gidiyorlardı. Yanında eski nişanlısı ve bir arkadaşları vardı. Ablası da gelecekti ancak son anda gelmek istemedi.
Yola çıktıktan sonra Kübra ile nişanlısının arası açıldı. Kübra'nın ablasına attığı son mesaj ise "Keşke gelmeseydim" oldu.
Sonrasını tam hatırlamadığını söyledi. Aklında kalan şey, üzerlerine doğru gelen tır ve kendi çığlığıydı.
UÇURUMUN KIYISINDAN HAYATA TUTUNDU
Kübra'nın anlattığına göre kaza anında yolun kenarında uçurum vardı. Bir tır şoförünün manzarayı izlemek için durması, aracın uçuruma gitmesini engelleyen detaylardan biri oldu.
Araç korkuyla kırılınca tırın altına girdi. Kübra ise arka camdan fırladı ve küçük bir toprak alana düştü.
Yaşadığı yaralar ağırdı. Alnı yırtılmıştı, yüzünde ciddi hasar vardı. Kaburgası ve ayağı kırılmıştı.
Kübra o günleri anlatırken, gözlerini nadiren açabildiği yoğun bakım sürecinden geçtiğini söyledi. Her gözünü açtığında bir kayıp hissiyle karşılaştığını anlattı.
"BUGÜN VAR, YARIN GARANTİ YOK"
Kübra için o kaza yalnızca bir trafik kazası değildi. Hayata bakışını değiştiren büyük bir dönüm noktasıydı.
O günlerden sonra hiçbir şeyi eskisi gibi düşünmediğini söyledi. Genç yaşta hayatın ne kadar kısa ve belirsiz olduğunu anladığını anlattı.
"Yarın garanti yok" diyerek yaşadıklarından çıkardığı dersi paylaştı.
Yüzündeki izlerden ve geçirdiği ağır süreçten söz ederken, bugün iyileşmiş olmanın kendisi için ne kadar büyük bir anlam taşıdığını da dile getirdi.
ESRA EROL'DAN KÜBRA'YA İKİNCİ ŞANS HATIRLATMASI
Esra Erol, Kübra'nın anlattıklarının ardından ona bir daha kendine şanssızım deyip demeyeceğini sordu.
Kübra bu soruya gülümseyerek "Hayır" yanıtını verdi.
Esra Erol ise Kübra'nın gerçekten şanslı biri olduğunu söyledi. Çünkü ona göre hayat, Kübra'ya ikinci bir şans vermişti.
Stüdyoda alkışlar yükseldi. Kübra'nın yarışması, daha ilk anlarından itibaren yalnızca para ağacındaki rakamlarla değil, hayata tutunma hikayesiyle de dikkat çekti.
Şimdi gözler Kübra'nın kutularında. 5 milyon TL hayaliyle başlayan bu yolculukta, onun ikinci hayatına nasıl bir yeni sayfa ekleneceği merak konusu oldu.
5 MİLYON TL'LİK KUTU AÇILINCA STÜDYO BUZ KESTİ
Kübra'nın yarışmasında heyecan yükselirken sıra 2 numaralı kutuya geldi. Kutunun sahibi Feyzanur, kapağı açmadan önce stüdyoda herkes aynı dileğe kilitlendi.
Yarışmacılar ve seyirciler hep bir ağızdan "Ne olur" diye seslendi. O an herkesin istediği şey belliydi: Büyük rakamlar kutularda kalmalıydı.
Feyzanur kutuyu açtı. İçinden 5.000.000 TL çıktı.
Bir anda stüdyodaki bütün hava değişti. Esra Erol elini ağzına götürürken, yarışmacıların yüzündeki umut yerini büyük bir şaşkınlığa bıraktı.
FEYZANUR'UN SÖZLERİ SONRADAN YANKILANDI
5 milyon TL'nin açılması, Kübra için gecenin en ağır anlarından biri oldu. Stüdyoda hüzünlü bir sessizlik oluşurken Feyzanur, kutuyu hissettiğini söyledi.
Feyzanur, Kübra'nın en yakın arkadaşı olarak ondan özür diledi. Ancak kutuda büyük rakam olduğunu daha önce söylediğini de hatırlattı.
"Ben dedim ya" diyen Feyzanur, 2 numaralı kutuda 5 milyon TL hissettiğini anlattı.
Stüdyodaki diğer yarışmacılar da onun bu uyarıyı yaptığını doğruladı. Kübra ise yaşanan hayal kırıklığının ardından sakin kalmaya çalıştı.
KÜBRA'DAN KADER SÖZÜ
Büyük ödülün açılması Kübra'yı derinden etkiledi. Ancak o an söylediği söz, yarışmanın duygusal tonunu bir kez daha değiştirdi.
Kübra, "Herkes kaderini yaşar" diyerek yaşananları kabullenmeye çalıştı.
Onun bu sakinliği, stüdyodaki hüzünlü havayı daha da görünür hale getirdi. Yarışma boyunca hayata karşı güçlü duruşuyla dikkat çeken Kübra, bu kez kaybın karşısında aynı direnci göstermeye çalıştı.
Esra Erol da bu turun Kübra adına çok kıymetli olduğunu söyledi. Küçük bir mavi kutu açılması halinde bankadan daha güçlü bir teklif gelebileceğini düşündüğünü anlattı.
310 BİN TL'DEN SONRA TEKLİF DÜŞTÜ
Kübra'nın yarışmasında daha önce bankanın teklifi 310.000 TL'ye kadar yükselmişti. Ancak 5. turda iki 5 milyon TL'nin arka arkaya açılması dengeleri değiştirdi.
Esra Erol, küçük bir miktar açılması halinde teklifin daha da yükselebileceğini düşündüğünü söyledi. Fakat büyük ödüllerin gitmesiyle bankanın yeni hamlesi çok daha farklı oldu.
6. turda banka, Kübra'nın kutusunu satın almak için 85.000 TL teklif etti.
Bu rakam, önceki teklife göre düşük görünse de stüdyoda başka bir gerçek de konuşuluyordu. Yarışmacılar, Kübra'nın elinin artık daha zor olduğunu biliyordu.
İBRAHİM'DEN KÜBRA'YA NET TAVSİYE
Teklifin ardından söz alan İbrahim, Kübra'ya dikkatli düşünmesi gerektiğini söyledi. 85.000 TL'nin dışarıda birçok kişi için birkaç maaşa karşılık geldiğini hatırlattı.
İbrahim, Kübra'nın yaşadığı talihsizliğin ardından bundan sonraki hayatında daha güzel şeyler olacağına inandığını dile getirdi.
Ardından kendi kararını da açık söyledi. Kübra'nın yerinde olsa bu parayı alacağını belirtti.
Bu sözler, stüdyoda karar anının ağırlığını artırdı. Çünkü Kübra artık yalnızca oyundaki ihtimalleri değil, eli boş dönüp dönmemeyi de düşünüyordu.
"ELİM BOŞ GİTME" DEDİ VE BUTONA BASTI
Esra Erol, bankanın 85.000 TL'lik teklifini bir kez daha Kübra'ya sordu. Stüdyoda geri sayım ve düşünme süresi başladı.
Kübra o an iç sesini dinlediğini söyledi. Yarışmadan eli boş ayrılmak istemiyordu.
"Elim boş gitme" diyen Kübra, yarışma boyunca güzel insanlar tanıdığını ve bu teklifin de kendisi için bir katkı olacağını anlattı.
Son kararını verdi ve "Varım" diyerek kırmızı butona bastı.
Stüdyoda alkışlar yükseldi. Böylece Kübra, bankanın 6. turdaki 85.000 TL'lik teklifini kabul ederek yarışmayı sonlandırdı.
DÜN NELER OLDU?
Var Mısın Yok Musun'da dün akşam sahnede Ali Osman vardı. Uğuruna inandığı sarı yağmurluğunu giyen yarışmacı, düşük kutular geldikçe cesaretini artırdı. Stüdyodaki neşe finalde yerini büyük bir karara bıraktı.
SARI YAĞMURLUKLA GELEN İLK MEYDAN OKUMA
Gecenin başında banka Ali Osman'a 195.000 TL teklif etti. Bu teklif, yarışmadan güvenli şekilde ayrılmak için önemli bir fırsattı.
Ancak Ali Osman o anda geri çekilmedi. Sarı yağmurluğunu üzerine geçirip butona uzandı ve "Yokum abi" diyerek yarışmaya devam etti.
Bu karar stüdyonun havasını değiştirdi. Artık herkes Ali Osman'ın şansının gerçekten dönüp dönmeyeceğini merak ediyordu.
FEYZANUR'UN KUTUSU GECEYİ ATEŞLEDİ
Ali Osman'ın kritik tercihlerinden biri 6 numaralı kutu oldu. Kutunun sahibi Feyzanur, yarışmacıları yanına çağırınca stüdyoda heyecan yükseldi.
Ali Osman, kutuya esprili bir şekilde seslenerek "Bana ufak aç" dedi. Gergin bekleyiş bu sözlerle kısa süreliğine kahkahaya döndü.
Geri sayım tamamlandı ve Feyzanur kutuyu açtı. İçinden yalnızca 25 TL çıktı.
Bu sonuç Ali Osman'ı adeta havalara uçurdu. Çünkü yüksek ödüller hala oyundaydı ve sarı yağmurluğun uğuru konuşulmaya başlanmıştı.
DÜŞÜK KUTULAR PEŞ PEŞE GELDİ
Ali Osman'ın gecesi 25 TL ile açılan sevinçle sınırlı kalmadı. İhsan'ın 3 numaralı kutusundan 50 TL çıkınca yarışmacı bir kez daha rahatladı.
Ardından 12 numaralı kutunun sahibi Dilek sahneye geldi. Kutu açılmadan önce Dilek ile Esra Erol arasında stüdyoyu gülümseten sıcak bir sohbet yaşandı.
Dilek'in kutusu açıldığında içinden 1.000 TL çıktı. Ali Osman'ın beklediği düşük miktar bir kez daha gelmişti.
Bu sonuçlarla stüdyodaki sevinç büyüdü. Ali Osman her düşük kutuda finale biraz daha güçlü yürüdü.
GECENİN AKIŞINI DEĞİŞTİREN KUTULAR
Ali Osman'ın final öncesi elini güçlendiren düşük kutular şöyle oldu:
|Kutu
|Kutu sahibi
|Çıkan miktar
|6 numara
|Feyzanur
|25 TL
|3 numara
|İhsan
|50 TL
|12 numara
|Dilek
|1.000 TL
Her düşük miktar, Ali Osman'ın kendi kutusundaki ihtimali daha da değerli hale getirdi. Bu yüzden stüdyodaki her açılış, yalnızca bir kutu değil, yeni bir umut anlamına geldi.
440 BİN TL'LİK TEKLİF HER ŞEYİ DURDURDU
Gecenin final bölümünde bankadan 440.000 TL'lik teklif geldi. O ana kadar sevinçle yükselen stüdyo bir anda sessizleşti.
Yarışmacı arkadaşları Ali Osman'a artık riskin büyüdüğünü hatırlattı. Fatih de parayı alıp eşi Ümhan'la eve dönmesi gerektiğini söyledi.
Ali Osman bu kez kararını yalnız vermedi. Ümhan'ın elini tuttu, onu öptü ve butona bastı.
Esra Erol'un sorusuna "Varım" diyerek karşılık veren Ali Osman, 440.000 TL'yi garantiledi.
KUTUSU AÇILINCA DOĞRU KARAR ORTAYA ÇIKTI
Ali Osman 440.000 TL'yi kabul ettikten sonra gözler kendi kutusuna çevrildi. Yarışmacı, kutusunda 750.000 TL olduğunu hissettiğini söyledi.
Ümhan ise kutudan 250.000 TL çıkmasını diledi. Geri sayımın ardından 7 numaralı kutu açıldı.
Kutudan 250.000 TL çıktı. Böylece Ali Osman'ın bankanın teklifini kabul ederek doğru bir karar verdiği ortaya çıktı.
Dün gece sarı yağmurlukla başlayan heyecan, Ali Osman ve Ümhan'ın 440.000 TL sevinciyle tamamlandı.
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