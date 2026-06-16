Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Var Mısın Yok Musun programının 6. bölüm yarışmacısı Sivaslı Erdi Akkuş oldu.

Erdi, yarışmada büyük ödülü kazanarak kasap dükkanlarını büyütmeyi hedefledi.

Yarışma boyunca büyük tutarlar açtırmasına rağmen moralini yüksek tutan Erdi, 375.000 TL'lik teklifi kabul etti.

Erdi'nin kutusundan 25.000 TL çıkarken, 750.000 TL'nin Mete'nin kutusunda olduğu ortaya çıktı.

Var Mısın Yok Musun programı haftada 3 gün Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri yayınlanacak.

Heyecanın ve riskin oyunu Var Mısın Yok Musun'da; Türkiye'nin dört bir yanından gelen 22 yarışmacı büyük ödül olan 5 milyonu kazanabilmek için bankaya karşı yarışıyor. Banka her turun sonunda yarışmacıların kutusunu satın alabilmek için bir teklifte bulunuyor. Kutular açıldıkça yarışmacıların alması gereken risk daha da büyüyor. "Var Mısın Yok Musun"da 7. bölüm heyecanı

Kaynak: atv SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Programının 6. Bölüm yarışmacısı Sivaslı Erdi Akkuş oldu. 35 yaşındaki Erdi, çocukları Ulaş ve Duha için yarıştığını söylerken, büyük ödülü kazanması halinde aile işletmeleri olan kasap dükkanlarını büyütmeyi hedefledi. Daha önce yaşadığı bir iş kazasında kalbi durduğu için hayatına ikinci şans olarak bakan Erdi, insanların hiçbir şeyi ertelememesi gerektiğini anlattı.