Altı Üstü İstanbul’un Fahriye’si Öykü Gürman rolünü anlattı

NTC Medya imzalı dizinin sıcak bir mahalle hikâyesi anlattığını belirten Gürman, "Aksiyon dolu, sürükleyici ve her karakterin derinlikli yazıldığı bir hikâyemiz var" dedi. Fahriye'nin her şeyden önce bir anne olduğunu vurgulayan Öykü Gürman, "Kızını tek başına büyütmüş, ona hem anne hem baba olmuş güçlü bir kadın. En büyük mutluluğu kızı Melek ve şarkı söylemek. Kızını çalışarak büyütmüş, bununla gurur duyuyor. Tüm hayatını Melek'in mutlu olması ve hiçbir eksiklik yaşamaması üzerine kurmuş. Bu yüzden onu korumak, kollamak ve her zaman yanında olmak istiyor" dedi.