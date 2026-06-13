Altı Üstü İstanbul’un Fahriye’si Öykü Gürman rolünü anlattı
atv’nin Pazartesi izleyiciyle buluşacak yeni dizisi “Altı Üstü İstanbul”da Fahriye karakterine hayat veren Öykü Gürman, rolüyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
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- Öykü Gürman, NTC Medya imzalı dizide Fahriye karakterini canlandırıyor.
- Fahriye, kızını tek başına büyüten güçlü bir anne olarak tanıtılıyor.
- Gürman, karaktere hazırlanırken anneliği gözlemlemenin önemini vurguladı.
- Fahriye, geçmişte aldığı büyük bir kararın sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalıyor.
- Dizi 'Altı Üstü İstanbul', Pazartesi günü atv'de yayınlanacak.
NTC Medya imzalı dizinin sıcak bir mahalle hikâyesi anlattığını belirten Gürman, "Aksiyon dolu, sürükleyici ve her karakterin derinlikli yazıldığı bir hikâyemiz var" dedi. Fahriye'nin her şeyden önce bir anne olduğunu vurgulayan Öykü Gürman, "Kızını tek başına büyütmüş, ona hem anne hem baba olmuş güçlü bir kadın. En büyük mutluluğu kızı Melek ve şarkı söylemek. Kızını çalışarak büyütmüş, bununla gurur duyuyor. Tüm hayatını Melek'in mutlu olması ve hiçbir eksiklik yaşamaması üzerine kurmuş. Bu yüzden onu korumak, kollamak ve her zaman yanında olmak istiyor" dedi.
Karaktere hazırlanırken duygusal bağ kurmasının kendisi için çok önemli olduğunu söyleyen Gürman, "Bir karakteri sevdiğinizde onu daha da derinleştirebiliyorsunuz. Fahriye'yi oluştururken anneliği gözlemlemek ve o anaç duyguyu büyütmek benim için çok kıymetliydi. Bu süreçte sanki kendimin başka bir yönüyle tanışmış gibi hissettim" ifadelerini kullandı.
FAHRİYE TOPRAK KİMDİR?
Geçmişinde büyük acılar çekmiş, kızı için pavyonlarda şarkı söyleyerek ayakta kalmaya çalışan fedakar bir annedir. Yıllar önce vermek zorunda kaldığı geri dönülmez büyük bir kararın bedeli bir anda karşısına çıkınca hayatı altüst olacaktır.
"Altı Üstü İstanbul" 15 Haziran pazartesi atv'de başlıyor!
Altı Üstü İstanbul, ilk bölümüyle Pazartesi saat 20.00'de atv'de!