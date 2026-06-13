Atv’nin yeni dizisi Altı Üstü İstanbul’dan milli takıma destek!
atv’nin Pazartesi akşamı ekran yolculuğuna başlayacak yeni dizisi Altı Üstü İstanbul’un oyuncuları, Dünya Kupası’nda mücadele edecek Milli Takımımıza destek vermek için bir araya gelerek özel bir video hazırladı. “Kalbimiz ve desteğimiz sizinle!” mesajının verildiği video, dizinin sosyal medya hesaplarında yayınlanırken kısa sürede izleyicilerden yoğun ilgi gördü.
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- 'Altı Üstü İstanbul' dizisi, genç ve deneyimli oyunculardan oluşan geniş kadrosuyla izleyici karşısına çıkacak.
- Başrollerde Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum gibi isimler yer alıyor.
- Dizinin kadrosunda ayrıca birçok genç yetenek de bulunuyor.
- 'Altı Üstü İstanbul', ilk bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de atv'de yayınlanacak.
- Dizi, İstanbul'un farklı hayatlarını ve hikayelerini ekrana taşıyacak.
İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekrana taşıyacak olan yapım, genç oyuncularla deneyimli isimleri aynı projede buluşturuyor.
Başrollerini Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum, Rahimcan Kapkap, Elçin Zehra İrem, Kaan Çakır, Yüsra Geyik, Öykü Gürman, Berk Ali Çatal, Cem Söküt ve Sacide Taşaner'in paylaştığı dizinin geniş kadrosunda; Sena Mia Kalıp, Sezer Arıçay, Halil İbrahim Kurum, Doğan Can Sarıkaya, Kaan Akkaya, Efe Can Taşdelen, Can Kızıltuğ, İpek Çiçek, Oğulcan Çiftçioğlu, Şebnem Dokurel, Soner Cuger ve Yusuf Baymaz da yer alıyor.
Altı Üstü İstanbul, ilk bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de atv'de!Altı Üstü İstanbul başlıyor! İlk bölüm tarihi ve konusu belli oldu
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