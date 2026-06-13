Atv’nin yeni dizisi Altı Üstü İstanbul’dan milli takıma destek!

'Altı Üstü İstanbul' dizisi, genç ve deneyimli oyunculardan oluşan geniş kadrosuyla izleyici karşısına çıkacak.

Başrollerde Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum gibi isimler yer alıyor.

Dizinin kadrosunda ayrıca birçok genç yetenek de bulunuyor.