Rahimcan Kapkap’tan Altı Üstü İstanbul öncesi samimi açıklamalar! “Senaryoyu ilk okuduğumuzda ‘Hadi canım!’ dedik”
atv’nin merakla beklenen yeni dizisi “Altı Üstü İstanbul” için geri sayım sürerken, “Emir” karakterine hayat veren dizinin başrol oyuncularından Rahimcan Kapkap, projeye dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu
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- atv'nin yeni dizisi 'Altı Üstü İstanbul' için geri sayım devam ediyor.
- Dizinin başrol oyuncularından Rahimcan Kapkap, projenin farklı türleri bir araya getiren özgün yapısına dikkat çekti.
- Kapkap, diziyi 'yaz dizisi, gençlik işi, dram ya da futbol hikâyesi değil; hepsinin eşsiz bir karması' olarak tanımladı.
- Dizinin ana karakteri Emir Cankaya, futbolu yoksul mahallesinden kurtulmak için bir şans olarak gören dürüst ve cesur bir gençtir.
- 'Altı Üstü İstanbul' dizisi, ilk bölümüyle Pazartesi saat 20.00'de atv'de yayınlanacak.
Alışılmış kalıpların dışında bir yapımın izleyiciyle buluşacağını söyleyen genç oyuncu, dizinin farklı türleri bir araya getiren özgün yapısına vurgu yaptı.
"Bu tek başına bir yaz dizisi, gençlik işi, dram ya da futbol hikâyesi değil; hepsinin eşsiz bir karması" diyen Kapkap, "Senaryoyu ilk okuduğumuzda bütün ekip olarak 'Hadi canım!' dedik. Gerçekten çok farklı bir iş geliyor. Ortaya çok özel bir şey çıkacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.
EMİR CANKAYA KİMDİR?
Yaşadığı yoksul mahallenin sefaletinden kurtulmak için futbolu tek şans gören, dürüst ve cesur bir gençtir. Abisinin trajik kaybı sonrası kendi yeteneğiyle elde ettiğini sandığı büyük fırsatın, aslında karanlık bir pazarlığın eseri olduğundan henüz habersizdir.
Altı Üstü İstanbul, ilk bölümüyle Pazartesi saat 20.00'de atv'de!