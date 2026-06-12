Dizinin ana karakteri Emir Cankaya, futbolu yoksul mahallesinden kurtulmak için bir şans olarak gören dürüst ve cesur bir gençtir.

Kapkap, diziyi 'yaz dizisi, gençlik işi, dram ya da futbol hikâyesi değil; hepsinin eşsiz bir karması' olarak tanımladı.

"Bu tek başına bir yaz dizisi, gençlik işi, dram ya da futbol hikâyesi değil; hepsinin eşsiz bir karması" diyen Kapkap, "Senaryoyu ilk okuduğumuzda bütün ekip olarak 'Hadi canım!' dedik. Gerçekten çok farklı bir iş geliyor. Ortaya çok özel bir şey çıkacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

EMİR CANKAYA KİMDİR?

Yaşadığı yoksul mahallenin sefaletinden kurtulmak için futbolu tek şans gören, dürüst ve cesur bir gençtir. Abisinin trajik kaybı sonrası kendi yeteneğiyle elde ettiğini sandığı büyük fırsatın, aslında karanlık bir pazarlığın eseri olduğundan henüz habersizdir.