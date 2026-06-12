Erdi Akkuş, Var Mısın Yok Musun’da büyük riski mutlu sonla bitirdi
Esra Erol'un sunumuyla ekranlara gelen "Var Mısın Yok Musun"da nefesler tutuldu! Çocuk yaşta ölümün kıyısından dönen ve "Ben hayata iki kez geldim" diyen Erdi Akkuş, stüdyoyu ve izleyenleri duygulandırdı. 5 milyon liralık büyük ödüller peş peşe açılıp moraller sıfırlansa da, Erdi'nin geri adım atmaya niyeti yoktu. Bankanın peş peşe gelen dev tekliflerine "Yokum" diyerek meydan okuyan yarışmacı, tam zamanında durdu! Kendi kutusunda sadece 25 bin TL çıkarken, bankanın 375 bin TL'lik son teklifini kabul ederek mutlu bir şekilde yarışmaya veda etti.
Hızlı Özet Göster
- ATV'de yayınlanan Var Mısın Yok Musun programında yarışmacı Erdi Akkuş, bankanın 70 bin TL, 140 bin TL ve 300 bin TL tekliflerini reddetti.
- Erdi Akkuş çocukluğunda kasap dükkanında çalışırken et bıçağının karnına saplanması sonucu yaşadığı kazada iç organları iflas noktasına gelmiş ve günlerce komada kalmıştı.
- Yarışmada kutusunu açan Dilek 1 milyon TL açınca gözyaşlarını tutamayarak özür diledi.
- Bir önceki gün yarışan Sinem Durmuş ilk kutudan 5 milyon TL açtırmış ve yarışmayı kendi kutusundan çıkan 250 bin TL ile tamamlamıştı.
- Erdi Akkuş kazadan sonra en büyük yıkımı babasını kaybederek yaşadığını ve babasının hayattaki tek sırdaşı olduğunu belirtti.
Esra Erol'un eğlenceli sunumuyla Var Mısın Yok Musun bugün de seyircileri ekrana kilitledi. bugünün şanslı yaroşmacısı ise Erdi Akkuş oldu.
İLK TURDA DENGELİ BAŞLANGIÇ: 70 BİN TL
Yarışmacı Erdi Akkuş ilk turda kutuları peş peşe açtırdı. İlk tur sonunda masada iki sarı ve iki mavi kutunun kalmasıyla birlikte, bankanın ilk hamlesi gecikmedi. Yarışmacıya ilk tur için tam 70 bin TL'lik bir teklif sunuldu. Ancak yarışmacı, şansına güvendiğini belirterek yoluna devam etme kararı aldı.
140 BİN TL'YE "YOKUM" DEDİ
Büyük ödülün elenmesinin ardından banka, yarışmacının masadaki diğer kutularına göre yeni bir değerlendirme yaptı ve tam 140 bin TL'lik net bir teklif sundu. Yarışmacı stüdyodaki alkışlar eşliğinde bu teklife de "Yokum" diyerek yarışmadaki iddiasını sürdürmeye karar verdi.
1 TL HİLAL'DEN GELDİ
Dördüncü turda 1 TL açan Hilal'in kutusundan aynı zamanda bir ödül de çıktı. Hilal bu sayede bilekliğin de sahibi oldu.
ÜÇÜNCÜ TURDA MİLYONLUK YIKIM
Yarışmanın ilerleyen dakikalarında ise stüdyoda adeta buz kesti. Yarışmacı büyük ödül olan 5 milyon TL'lik kutuyu açtırdı. En büyük ödülün gitmesiyle moraller bozulsa da bankanın yarışmacıyı tutma çabası bitmedi.
Dördüncü turda ise bankanın teklifi 300 bin TL oldu fakat yarışmacı "Yokum" dedi.
BEN HAYATA İKİ KEZ GELDİM
Stüdyoda hem derin bir hüzün hem de büyük bir hayat dersi vardı. Yarışma koltuğuna oturan Erdi Akkuş, çocukluk yıllarında kasap dükkanında çalışırken yaşadığı ve kendisini ölümün kıyısına getiren korkunç kazanın detaylarını ilk kez paylaştı. Yaşadığı ağır travmayı ve sonrasında hayata nasıl tutunduğunu samimiyetle aktaran Akkuş'un sözleri, izleyicilere ve stüdyodakilere duygusal anlar yaşattı.Var Mısın Yok Musun'da Erdi'nin mücadele dolu hayatı
BÜYÜK ET BIÇAĞIYLA GELEN KAZA
Çocuk yaşlardan itibaren büyük bir sevgiyle kasaplık yaptığını belirten Erdi Akkuş, dükkanda çalıştığı sırada arkasında duran büyük et bıçağının bir anda karnına saplandığını söyledi. O anın şokuyla bıçağı kendi imkanlarıyla çekip çıkaran Akkuş, acilen hastaneye ulaştırıldı. İlk gittiği devlet hastanesinde acil müdahalenin ardından başka bir hastaneye sevk edilen yarışmacı, acil serviste bir gece boyunca müşahede altında tutulduğunu ifade etti.
KOMADA KALMA SÜRECİ
Müşahede sürecinde durumunun aniden ağırlaştığını belirten Erdi Akkuş, vücudunun sağ tarafını hissetmemeye başladığını ve ardından bilincini kaybettiğini dile getirdi. İç organlarının iflasın eşiğine gelmesi nedeniyle apar topar ameliyata alınan Akkuş, günlerce komada kaldıktan sonra mucizevi bir şekilde hayata döndü. Yaşadığı bu büyük dönüm noktasının ardından hayata bakış açısını tamamen değiştirdiğini vurgulayan yarışmacı, "O günden sonra hayatta ne yapmak istiyorsam anında yaptım ve hep gülmeyi seçtim" dedi.
"BABAM BENİM SIRDAŞIMDI"
Hayat mücadelesini kazandıktan sonra en büyük yıkımı babasını kaybederek yaşadığını anlatan Erdi Akkuş, stüdyodaki herkesi derinden etkiledi. Babasının kendisi için sadece bir ebeveyn olmadığını belirten Akkuş, "Babam benim bu hayattaki tek sırdaşım ve en yakın dostumdu" diyerek babasına olan özlemini ve sevgisini dile getirdi.
1 MİLYON AÇAN DİLEK GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Mavi hissettiğini söyleyip kutusunu açan Dilek 1 milyon açtıktan sonra özür dileyerek ağladı.
Bankanın 5. turdaki teklisi ise 420 bin TL oldu. Banka yarışmacının hüzünlü hikayesine üzüldüğünü belirterek teklifini sundu. Yarışmacı tekrar "Yokum" dedi.
İkinci 5 milyon TL de açıldı.
BANKANIN SON TEKLİFİ
Yarışmacı Erdi Akkuş bankanın 375 Bin TL'lik teklifini kabul etti ve yarışmadan mutlu bir şekilde ayrıldı.
DÜN NE OLMUŞTU?
Var Mısın Yok Musun'da dün yarışmacı koltuğuna Sinem Durmuş oturmuştu. Hayat hikayesiyle dikkat çeken Sinem, yarışmaya umutlu başladı ancak ilk seçim stüdyoda herkesi şaşkına çevirdi.
İLK KUTUDA 5 MİLYON TL ŞOKU
Sinem, birinci turun ilk seçiminde 15 numaralı kutuyu açtırmak istedi. Kutunun başındaki Ali Osman Bey, "Umarım bu yarışmanın ilk kutusu mavi ile başlar" diyerek iyi dilekte bulundu.
Sinem de kutu açılmadan önce "Allah'ım lütfen mavi olsun" sözleriyle küçük rakam beklediğini söyledi.Var Mısın Yok Musun'da tarihi şok! İlk kutudan 5 milyon TL çıktı
ANCAK KUTUDAN 5 MİLYON TL ÇIKTI.
Bu sonuçla Sinem büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Ali Osman Bey'in de şaşkınlığını gizleyemediği anlarda stüdyoda kısa süreli sessizlik oldu. Sinem ise "Ali Osman abi bizi üzdü. Olsun" diyerek moralini toplamaya çalıştı.
PEŞ PEŞE BÜYÜK RAKAMLAR GELDİ
Sinem'in yarışmadaki zorlu başlangıcı bununla da sınırlı kalmadı. İlk turda açtırdığı diğer kutularda da kritik rakamlar ortaya çıktı.
İlk kutuda 5 milyon TL'yi kaybeden Sinem, ikinci seçiminde 250 TL'yi görünce rahatladı. Ancak üçüncü kutuda bu kez 1 milyon TL açıldı. Dördüncü kutudan ise 10 TL çıktı.
Böylece yarışmanın daha başında hem büyük ödüller hem de küçük rakamlar masadan eksilmeye başladı.
BANKANIN İLK TEKLİFİNE "YOKUM" DEDİ
Zorlu geçen ilk turun ardından banka, Sinem'in 13 numaralı kutusunu satın almak için ilk teklifini yaptı. Bankanın teklifi 35 bin TL oldu.
Esra Erol'un "Var mısın, yok musun?" sorusu üzerine Sinem kararını verdi.
Sinem, ilk teklife "Yokum" diyerek yarışmaya devam etmeyi seçti.
İKİNCİ TEKLİF 96 BİN TL'YE ÇIKTI
Sinem'in kararlı duruşu ikinci turda da devam etti. Banka bu kez teklifini yükseltti ve 13 numaralı kutu için 96 bin TL önerdi.
Ancak Sinem bu teklifi de kabul etmedi.
Yarışmanın başında 5 milyon TL ve 1 milyon TL'yi açtırmasına rağmen masadan kalkmayan Sinem, risk alarak yoluna devam etti.
"TÜRBÜLANSI ÇOK SEVİYORUM" SÖZÜ ESRA EROL'U ŞAŞIRTTI
Yarışma sırasında Sinem'in söylediği bir söz de geceye damga vurdu. Daha önce hosteslik yapan Sinem, "Türbülansı çok seviyorum" deyince Esra Erol şaşkınlığını gizleyemedi.
Sinem, bu sözünün yalnızca yarışma heyecanıyla ilgili olmadığını söyledi. Yarışma ekibine ve stüdyo ortamına çok alıştığını anlatan Sinem, "Bir yanım evet yarışıyorum diyor ama bir yanım diyor ki Sinem gitme" ifadelerini kullandı.
OĞLU İÇİN HAYATINI YENİDEN KURDU
Sinem'in hayat hikayesi de stüdyoda duygusal anlar yaşattı. 1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sinem, anne ve babasının ayrılmasının ardından kardeşiyle birlikte anneannesi ve dedesi tarafından büyütüldü.
Genç yaşta hosteslik eğitimi alan Sinem, okulunu dondurarak çalışma hayatına başladı. Eşiyle liseden tanışan Sinem'in yolu yıllar sonra yeniden kesişti ve çiftin Ömercan adını verdikleri bir oğulları oldu.
Ancak fikir ayrılıkları nedeniyle yollarını ayıran Sinem, 4,5 yaşındaki oğluyla daha fazla vakit geçirmek için işinden ayrıldı.
HEDEFİ KENDİ DÜKKANINI AÇMAK
Sinem, oğlunun babasıyla iyi bir iletişim içinde olduklarını da anlattı. Eski eşinin Kanada'da yaşamak istediğini, kendisinin ise Türkiye'de kalmayı tercih ettiğini söyledi.
Kendi hayatını yeniden kurmaya çalışan Sinem'in en büyük hedeflerinden biri ise e-ticaretle büyüttüğü markası için bir dükkan açmak.
Yarışmanın daha ilk anlarında büyük kayıplar yaşayan Sinem'in, bankanın tekliflerine karşı nasıl bir yol izleyeceği ise gecenin en merak edilen konusu oldu.
ANNESİNİ ANLATIRKEN DUYGULANDI
Sinem, yarışma sırasında annesine olan düşkünlüğünü de anlattı. Anne ve babasının ayrıldığı dönemde 6 yaşında olduğunu söyleyen Sinem, kardeşiyle birlikte annesi, anneannesi, dedesi ve dayılarının desteğiyle büyüdüğünü belirtti. Annesinden söz ederken duygulanan Sinem, "Boğazım düğümleniyor" diyerek annesinin hayatındaki yerinin çok başka olduğunu söyledi.
ANNESİNİ GÖRÜNCE "ŞANSIM DÖNECEK" DEDİ
Esra Erol'un "Anneni görmeye hazır mısın?" sözlerinin ardından Sinem'in annesi yayına görüntülü bağlandı. Annesini karşısında gören Sinem, büyük sevinç yaşadı. Yarışmada tablonun kötü gitmediğini söyleyen Sinem, "Seni gördüm ya şu an şansım kesinlikle dönecek" diyerek yarışmaya yeniden moral buldu.
KENDİ KUTUSUNDAN 250 BİN TL ÇIKTI
Yarışmanın finalinde Sinem'in kendi kutusu açıldı ve içinden 250 bin TL çıktı. Böylece Sinem, Var Mısın Yok Musun'dan 250 bin TL ödülle ayrıldı. Sonuç karşısında üzülmediğini söyleyen Sinem, "250 bin TL küçümsenecek bir para değil. Belki hayallerimi karşılamayacak ama en azından tatile çıkarım, kafamı dağıtırım" diyerek yarışmaya katılmış olmanın kendisi için büyük bir deneyim olduğunu söyledi.
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