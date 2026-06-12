Erdi Akkuş kazadan sonra en büyük yıkımı babasını kaybederek yaşadığını ve babasının hayattaki tek sırdaşı olduğunu belirtti.

Bir önceki gün yarışan Sinem Durmuş ilk kutudan 5 milyon TL açtırmış ve yarışmayı kendi kutusundan çıkan 250 bin TL ile tamamlamıştı.

ATV'de yayınlanan Var Mısın Yok Musun programında yarışmacı Erdi Akkuş, bankanın 70 bin TL, 140 bin TL ve 300 bin TL tekliflerini reddetti.

Esra Erol'un eğlenceli sunumuyla Var Mısın Yok Musun bugün de seyircileri ekrana kilitledi. bugünün şanslı yaroşmacısı ise Erdi Akkuş oldu.

Yarışmacı Erdi Akkuş ilk turda kutuları peş peşe açtırdı. İlk tur sonunda masada iki sarı ve iki mavi kutunun kalmasıyla birlikte, bankanın ilk hamlesi gecikmedi. Yarışmacıya ilk tur için tam 70 bin TL'lik bir teklif sunuldu. Ancak yarışmacı, şansına güvendiğini belirterek yoluna devam etme kararı aldı.

140 BİN TL'YE "YOKUM" DEDİ

Büyük ödülün elenmesinin ardından banka, yarışmacının masadaki diğer kutularına göre yeni bir değerlendirme yaptı ve tam 140 bin TL'lik net bir teklif sundu. Yarışmacı stüdyodaki alkışlar eşliğinde bu teklife de "Yokum" diyerek yarışmadaki iddiasını sürdürmeye karar verdi.

1 TL HİLAL'DEN GELDİ

Dördüncü turda 1 TL açan Hilal'in kutusundan aynı zamanda bir ödül de çıktı. Hilal bu sayede bilekliğin de sahibi oldu.