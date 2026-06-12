TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması finali atv ekranlarında!
Geleceğin entelektüelleri liseler arası bilgi yarışmasında buluşuyor. Tüm Türkiye’den 20.000 lise öğrencisinin başvurduğu 7 aylık maratonun büyük finali Pazar akşamı atv ekranlarında yayınlanacak.
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- Cem Öğretir'in moderatörlüğünde Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşecek yarışmanın finali atv ekranlarında izlenecek.
- Yarışma, entelektüel ve donanımlı liselerin mücadelesine sahne olacak.
- TEO (Türkiye Entelektüel Oyunları), Türkiye'nin düşünce ve bilgi dünyasını genişletmeyi hedefliyor.
- Yarışma, gençlerin entelektüel ve kültürel gelişimini önemseyerek Türkiye'nin geleceğine katkı sağlamayı amaçlıyor.
- TEO, Türkiye'nin entelektüel potansiyelini harekete geçirmek için önemli adımlar atıyor.
Cem Öğretir'in moderatörlüğünde, Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşecek yarışmanın final heyecanı atv ekranlarında izlenecek. Yarışma, entelektüel ve donanımlı liselerin kıyasıya mücadelesine sahne olacak.
TEO (Türkiye Entelektüel Oyunları), Türkiye'nin düşünce ve bilgi dünyasını genişletmeyi hedefliyor.
Gençlerin entelektüel ve kültürel gelişimini önemseyen TEO (Türkiye Entelektüel Oyunları) Liseler Arası Bilgi Yarışması, Türkiye'nin geleceğine uzun yıllar katkı sağlamayı amaçlıyor. Sadece bir yarışma yapmanın ötesine geçerek, Türkiye'nin entelektüel potansiyelini harekete geçirmek için de önemli bir adımlar atıyor.
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