Final bölümünde Fetret Devri'ne uzanan bir zaman atlaması ve Şehzade II. Murad'ın lalasıyla diyaloğu yer aldı.

Yapımcı Mehmet Bozdağ, 12 yıllık yolculuğun tamamlanmasının ardından izleyicilere ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Dizi, Kayı obasından Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna uzanan tarihi bir anlatı olarak 12 yılda 370 bölüm boyunca yayınlandı.

Kuruluş Osman ile Osman Gazi'nin devlet kurma mücadelesi, Kuruluş Orhan ile de Sultan Orhan'ın devlet aklı, fetih ideali ve kuruluş iradesi ekrana taşındı. Dört yüz çadırlık Kayı obasından bir cihan devletine uzanan diriliş ve kuruluş hikayesi; Ertuğrul Bey, Osman Gazi ve Sultan Orhan'ın kutlu yürüyüşleriyle ekrana taşındı.

EN UZUN SOLUKLU VE EN ETKİLİ TARİHİ ANLAT

Türkiye'de büyük ilgi gören yapım, dünyanın dört bir yanında da geniş izleyici kitlesine ulaşarak Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu ve en etkili tarihi anlatısı oldu.