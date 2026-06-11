Kuruluş Orhan'ın hikayesi tamamlandı
Ertuğrul Gazi ile başlayan, Osman Gazi ile büyüyen ve cihan devletinin temellerini atan Sultan Orhan’ın hikayesiyle devam eden 12 yıllık efsane, atv ekranlarında yayınlanan muhteşem final bölümüyle sona erdi. Dünyada 150 ülkede milyonları ekrana kilitleyen projenin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, sosyal medyadan yayınladığı duygusal teşekkür mesajıyla 370 bölümlük bu dev yolculuğun tamamlandığını duyurdu.
Hızlı Özet Göster
- atv'nin popüler dizisi Kuruluş Orhan, son bölümüyle ekranlara veda etti.
- Dizi, Kayı obasından Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna uzanan tarihi bir anlatı olarak 12 yılda 370 bölüm boyunca yayınlandı.
- Yapımcı Mehmet Bozdağ, 12 yıllık yolculuğun tamamlanmasının ardından izleyicilere ve emeği geçenlere teşekkür etti.
- Final bölümünde Fetret Devri'ne uzanan bir zaman atlaması ve Şehzade II. Murad'ın lalasıyla diyaloğu yer aldı.
- Bozdağ, gelecek dönemde yeni destanlarla izleyicilerin karşısına çıkacaklarının sinyalini verdi.
atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, yayınlanan son bölümüyle izleyicilerine veda etti.
KAYI OBASINDAN CİHAN DEVLETİNE UZANAN KURULUŞ HİKAYESİ
Kuruluş Osman ile Osman Gazi'nin devlet kurma mücadelesi, Kuruluş Orhan ile de Sultan Orhan'ın devlet aklı, fetih ideali ve kuruluş iradesi ekrana taşındı. Dört yüz çadırlık Kayı obasından bir cihan devletine uzanan diriliş ve kuruluş hikayesi; Ertuğrul Bey, Osman Gazi ve Sultan Orhan'ın kutlu yürüyüşleriyle ekrana taşındı.
EN UZUN SOLUKLU VE EN ETKİLİ TARİHİ ANLAT
Türkiye'de büyük ilgi gören yapım, dünyanın dört bir yanında da geniş izleyici kitlesine ulaşarak Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu ve en etkili tarihi anlatısı oldu.
FİNAL BÖLÜMÜNE DAMGA VURAN SORU
Kuruluş Orhan'ın final sahnesinde izleyici, zaman atlaması ile Fetret Devri'ne taşındı. Çelebi Mehmet dönemine uzanan sahnede, Şehzade II. Murad, lalasından Sultan Orhan döneminde yaşananları dinledi. Şehzadenin lalasına sorduğu soru final bölümüne damga vurdu:
Ne dersin lala, ikinci bir diriliş uzak mıdır bize gayrı?
"370 BÖLÜMLÜK BÜYÜK YOLCULUK"
Yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ, 12 yıllık yolculuğun tamamlanmasının ardından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
12 yıl önce bir hayalle yola çıktık. Dört yüz çadırlık Kayı obasından bir cihan devletine uzanan diriliş ve kuruluş hikayesini; Ertuğrul Bey, Osman Gazi ve Sultan Orhan'ın kutlu yürüyüşüyle anlatmaya gayret ettik. Bugün 370 bölümlük bu büyük yolculuğu tamamlamanın şükrünü yaşıyoruz.
"YENİ DÖNEMDE YENİ DESTANLARLA BULUŞACAĞIZ"
Bozdağ, mesajının devamında "Tarihimizi bağrına basan necip Türk milletine, yapımı 150 ülkede izleyen tüm izleyicilere, kıymetli atv kanal yöneticilerine, yönetmenlere, oyunculara ve emek veren tüm çalışma arkadaşlarına gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Eşine, evlatlarına, anne ve babasına da ayrıca teşekkür eden Mehmet Bozdağ mesajını, "Hazır olun; yeni dönemde, yeni destanlarla buluşacağız." sözleriyle noktalayarak yeni dönemde de güçlü projelerin haberini vermiş oldu.