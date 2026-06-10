A.B.İ. sezon finaliyle reytingin zirvesinde! Uçurum sahnesi nefes kesti
Ekranların reyting rekortmeni dizisi A.B.İ., 18. bölümüyle tüm kişiler kategorisinde %5,18 izlenme oranı alarak bir kez daha gün birincisi oldu. Çağla’nın trajik ölümünün ardından Doğan'ın intikam yemini ettiği bölümde; yıllardır saklanan büyük ikiz bebek sırrı açığa çıktı ve Melek, öz anne ve babasının Mahinur ile Sinan olduğunu öğrendi. Cemo’nun aracı uçuruma sürdüğü nefes kesen final anları ve Doğan'ın karşısına çıkan gizemli kadın, yeni sezon öncesi izleyiciyi ekran başına kilitledi.
Hızlı Özet Göster
- A.B.İ. dizisi 18. bölümüyle %5,18 izlenme oranı ve %18,17 izlenme payı elde ederek reytingin zirvesinde yer aldı
- Çağla'nın ölümü sonrası Doğan, Şimşek'in peşine düşerken, Cemo'nun Şimşek'in oğlu olduğu ortaya çıktı
- Mahinur'un yıllar önce ikiz bebek dünyaya getirdiği ve Melek'in gerçek kızı olduğu açıklandı
- Doğan, Cemo'nun peşinden giderken, Cemo'nun aracı uçuruma sürmesi nefesleri kesti
- Bölüm finalinde Doğan'ın karşısına gizemli bir kadının çıkması yeni sezon merakını artırdı
Ekranların sevilen dizisi A.B.İ. on sekizinci bölümüyle de nefesleri keserken, reytingin zirvesinde yer aldı.
REYTİNGİN ZİRVESİ A.B.İ.
A.B.İ. on sekizinci bölümüyle, tüm kişilerde %5,18 izlenme oranı ve %18,17 izlenme payı elde ederek yine birinci sırada yer aldı. İzleyicilerin soluksuz izlediği dizi, sosyal medyada da paylaşım ve etkileşim yoğunluğu yaşattı.
18. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Çağla'nın ölümü herkesin hayatında onarılamaz bir kırılma yarattı. Mahinur kardeşinin ölüm haberiyle yıkılırken, Didem ve Genco gerçeği kabullenmekte zorlandı.
Doğan ise Çağla'yı kurtaramamış olmanın vicdan azabı ve öfkesiyle Şimşek'in peşine düştü. Çağla'yı öldüren kişi, Şimşek'in yıllardır gizlediği oğlu Cemo'ydu.
AİLE İÇİNDEKİ BÜYÜYEN İHANET ŞÜPHESİ
Cenazenin ardından Doğan ortadan kaybolurken, gizlice Şimşek'in izini sürmeye başladı. Altın ve Sefa güvenli bir yere taşındı, ancak aile içindeki ihanet şüphesi daha da büyüdü.
Öte yandan Cemo boş durmadı ve kurye kılığıyla Çağla'nın evine giderek Mahinur, Melek ve Sinan'ı yakından gözlemledi.
YILLARDIR SAKLANAN BÜYÜK SIR
Çağla'nın ölümünden sonra gelen bir kargo, yıllardır saklanan büyük sırrın açığa çıkmasını neden oldu. Kutunun içindeki not Mahinur'un kaybettiği kız çocuğuna dair ilk işaretleri verdi.
Mahinur'un Melek'e "kızım" demeye çalışmasının ardından Sinan, Saadet ve Lamia gerçeği daha fazla saklayamadı ve Melek'e onun aslında Mahinur ile Sinan'ın kızı olduğunu açıkladı.
HAYATI BİT YALAN ÜZERİNE KURULU
Bu gerçekle sarsılan Melek, yıllardır yaşadığı hayatın bir yalan üzerine kurulduğunu öğrendi. Bu sırada Doğan, Şimşek'in en güvendiği isimleri av köşkünde kıstırarak onları ölüm korkusuyla yüzleştirdi ve sonunda Şimşek'in saklandığı yeri öğrendi. Ancak Doğan farkında olmadan yalnızca Şimşek'le değil, onun kadar tehlikeli ve gözü kara olan Cemo'yla da karşı karşıya kaldı.
NEFES KESEN ARAÇ SAHNESİ
Doğan, Çağla'nın geride bıraktığı doktor ses kaydı sayesinde Mahinur'un yıllar önce ikiz bebek dünyaya getirdiği gerçeğine ulaştı. Ardından bu bebeklerden birinin Cemo olduğunun ortaya çıkması tüm dengeleri değiştirdi.
Evde yaşanan büyük yüzleşmenin ardından Doğan, Cemo'nun peşine düştü. Ancak Cemo'nun beklenmedik hamlesi her şeyi altüst etti; aracı uçuruma sürmesi nefesleri kesti.
DOĞAN'IN KARŞISINDAKİ GİZEMLİ KADIN
Bölümün finalinde ise uzun süredir kapalı tutulduğu anlaşılan Doğan'ın karşısına gizemli bir kadının çıkması, yeni sezona dair merakı zirveye taşıdı.