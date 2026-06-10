Survivor 2026 finali ne zaman? İstanbul’a 4 yarışmacı gelecek
Survivor 2026'da finale sayılı günler kala yarışmanın kritik takvimi netleşti. Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamaya göre yarı final ve final mücadeleleri haziran ayında canlı yayınla ekranlara gelecek. İstanbul'da düzenlenecek organizasyonda dört finalist, sezonun şampiyonu olabilmek için son kez karşı karşıya gelecek.
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- Survivor 2026'nın büyük finali 19 Haziran 2026 Cuma günü canlı yayında yapılacak.
- Acun Ilıcalı, belirli bir aşamadan sonra SMS oylamasının tamamen kaldırılacağını açıkladı.
- Finalde dört yarışmacı yer alacak ve şampiyonluk parkur performansları ile bireysel başarılara göre belirlenecek.
- Final haftası 17 Haziran Çarşamba günü yarı final birinci etapla başlayacak.
- Final organizasyonu İstanbul'da düzenlenecek.
Bu sezon final formatında önemli bir değişiklik de uygulanacak. Acun Ilıcalı, belirli bir aşamadan sonra SMS oylamasının tamamen kaldırılacağını duyurdu. Böylece yarışmacıların kaderini seyirci oyları değil, parkurlardaki bireysel performansları, istatistikleri ve mücadele güçleri belirleyecek.
SURVIVOR 2026 FİNALİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Survivor 2026'nın büyük final tarihi belli oldu. Acun Ilıcalı'nın açıklamasına göre yarışmanın şampiyonu 19 Haziran 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek canlı yayında belli olacak. Sezon boyunca parkurlarda başarı gösteren ve finale kalmayı başaran dört yarışmacı, son kez karşı karşıya gelerek kupayı kazanmak için mücadele edecek.
FİNALDE 4 YARIŞMACI YER ALACAK
Bu yılın final formatında dört yarışmacı İstanbul'da düzenlenecek organizasyonda yer alacak. Haftalar süren eleme süreçlerini geride bırakan yarışmacılar, canlı yayınlarda performanslarını sergileyerek şampiyonluk için yarışacak. Final etabında yarışmacıların fiziksel performansları ve bireysel başarıları belirleyici olacak.
Acun Ilıcalı, yarışmanın son bölümünde adaletli bir sistem oluşturmak amacıyla halk oylamasının tamamen kaldırılacağını açıkladı. Böylece final haftasında yarışmacılar yalnızca parkur performansları, hızları ve bireysel başarılarıyla değerlendirilecek. Şampiyonun belirlenmesinde seyirci oylaması etkili olmayacak.
SURVIVOR 2026 FİNAL HAFTASI TAKVİMİ
Survivor 2026'nın canlı yayınla ekrana gelecek final haftası programı şu şekilde:
17 Haziran 2026 Çarşamba: Yarı Final 1. Etap
18 Haziran 2026 Perşembe: Yarı Final 2. Etap
19 Haziran 2026 Cuma: Büyük Final ve Şampiyonluk Gecesi
(Görseller sosyal medyadan alınmıştır.)