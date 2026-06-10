Survivor 2026 finali ne zaman? İstanbul’a 4 yarışmacı gelecek

Finalde dört yarışmacı yer alacak ve şampiyonluk parkur performansları ile bireysel başarılara göre belirlenecek.

Bu sezon final formatında önemli bir değişiklik de uygulanacak. Acun Ilıcalı, belirli bir aşamadan sonra SMS oylamasının tamamen kaldırılacağını duyurdu. Böylece yarışmacıların kaderini seyirci oyları değil, parkurlardaki bireysel performansları, istatistikleri ve mücadele güçleri belirleyecek.

17-18 Haziran 2026 tarihinde yarı final gerçekleşecek.

SURVIVOR 2026 FİNALİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Survivor 2026'nın büyük final tarihi belli oldu. Acun Ilıcalı'nın açıklamasına göre yarışmanın şampiyonu 19 Haziran 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek canlı yayında belli olacak. Sezon boyunca parkurlarda başarı gösteren ve finale kalmayı başaran dört yarışmacı, son kez karşı karşıya gelerek kupayı kazanmak için mücadele edecek.

FİNALDE 4 YARIŞMACI YER ALACAK

Bu yılın final formatında dört yarışmacı İstanbul'da düzenlenecek organizasyonda yer alacak. Haftalar süren eleme süreçlerini geride bırakan yarışmacılar, canlı yayınlarda performanslarını sergileyerek şampiyonluk için yarışacak. Final etabında yarışmacıların fiziksel performansları ve bireysel başarıları belirleyici olacak.

Acun Ilıcalı, yarışmanın son bölümünde adaletli bir sistem oluşturmak amacıyla halk oylamasının tamamen kaldırılacağını açıkladı. Böylece final haftasında yarışmacılar yalnızca parkur performansları, hızları ve bireysel başarılarıyla değerlendirilecek. Şampiyonun belirlenmesinde seyirci oylaması etkili olmayacak.