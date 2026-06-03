Kuruluş Orhan son bölüm: Sultan Orhan’dan büyük savaş divanı

İmparatorun hamlelerini dikkatle takip eden Sultan Orhan, beyleriyle bir araya gelerek yaklaşan büyük savaş için yapılması gerekenleri anlattı. Alaeddin Bey'in Konstantiniyye'den alınan istihbarata göre imparatorun sekiz bin asker topladığını belirtmesi, savaşın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Köprülerin tuzaklanması ve Bizans ordusunun ilerleyişinin engellenmesi için stratejisini beyleriyle paylaşan Sultan Orhan, imparatorun sefere gemilerle çıkacağını da ifade etti. İlk saldırı planını tüm detaylarıyla anlatan Orhan Gazi, beylerine büyük savaş için hazırlık emri verdi. Sultan Orhan’dan büyük savaş divanı: İmparatora karşı ilk saldırı planı belli oldu