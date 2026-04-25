Turkuvaz Medya Grubu'nun öncü markalarından A Haber, yayın hayatındaki 15. yılını kutluyor. Kurulduğu günden bu yana izleyicinin güvenini kazanan kanal, sıcak gelişmeleri en hızlı ve en doğru şekilde ekranlara taşımayı sürdürüyor.
15 Temmuz hain darbe girişiminde hedef alınan medya kuruluşlarından biri olan A Haber, o gece sergilediği yayıncılık refleksiyle hafızalara kazındı. Tecrübeli haber kadrosu, güçlü yayın ağı ve yerli-milli duruşuyla Türkiye'nin ve dünyanın gündemini ekranlara taşımaya devam eden kanal, 15 yıldır haberciliğin merkezinde yer alıyor.
TEHDİTLERE RAĞMEN DEMOKRASİNİN YANINDA OLDU
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yayın hayatındaki 15. yılını kutlayan A Haber için tebrik mesajı yayımladı.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, A Haber'in geçmişte vesayet odaklarının tehditlerinden çekinmeden demokrasinin yanında durduğunu ifade etti.
Mesajında, bugün de muhalefet adına konuşan bazı kişilerin geçmişteki vesayet odaklarını taklit ederek ürettikleri tehditlerin hedefinde A Haber'in bulunduğunu belirten Çelik, kanalın mücadelesine devam ettiğini vurguladı.
Ömer Çelik paylaşımında, "Bugün 15. yaşını kutlayan A Haber'i tebrik ediyoruz. Sonuçta mücadelesine devam ediyor A Haber. Yola devam… Tebrik ediyoruz. Nice yıllara." ifadelerini kullandı.