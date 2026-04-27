ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün ele alınan olay, hem stüdyoda hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 40 yaşındaki 5 çocuk annesi Suzan Çenşi, iki yıl önce depremin ve yangın yaşayan çocuklarını bırakıp ortadan kaybolmuştu.
İKİ YILDIR KAYIPTI
Ailesi uzun süre kendisinden haber alamazken, kızı Zeynep annesini bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. İki yıldır kayıp olan anne, Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibi tarafından bir günde bulundu. Günlerdir merak edilen Suzan Çenşi ve birlikte olduğu iddia edilen Bayram İzgi canlı yayına çıktı.
"HİÇ Mİ VİCDANIN YOK"
Anne ve kızın iki yıl sonra stüdyoda yüzleşmesi ise duygusal anlara sahne oldu. Annesini karşısında gören Zeynep, büyük bir şok yaşayarak baygınlık geçirdi. Kendine geldikten sonra ise annesine sert sözlerle yüklendi. Zeynep, "Hamileyken bir hafta hastanede yattım, hiç mi vicdanın yok?" diyerek annesine tepki gösterirken, Suzan Çenşi'nin "Baban bıraktı mı?" sözleri stüdyoda tansiyonu daha da yükseltti.
"ANNEMİN BULUNMASINA SEVİNEMEDİM"
Müge Anlı ise duruma sert tepki göstererek, "2 yıldır sevgilinle geziyorsun, ister 30 kişiyle evlen ama çocuklarına ne oldu?" ifadelerini kullandı. Canlı yayında ortaya çıkan bir diğer detay ise Suzan Çenşi'nin resmi olarak hala bırakıp gittiği kişi ile evli olduğuydu. Suzan'ın oğlu Cihan da yayına bağlanarak, "Annemin bulunmasına sevinemedim, ben ölmediğini biliyordum" sözleriyle dikkat çekti.
KIZINDAN ÖFKELİ ÇIKIŞ
Suzan Çenşi'nin "Hangisine sahip çıkacağım?" sözleri ise tepkileri daha da artırdı. Buna karşılık Zeynep, "Evladın!" diyerek öfkesini dile getirdi. İki yıl boyunca Zeynep'in evin tüm sorumluluğunu üstlenerek 17 yaşındayken dört kardeşine tek başına baktığı öğrenildi.
"HAYATIM YOKTU" SAVUNMASI
Annesinin ise dört çocuk babası komşusu Bayram İzgi ile birlikte kaçtığı iddiası gündeme geldi. Programda konuşan Bayram İzgi, "Benim hayatım yoktu" diyerek kendini savunurken, eşinin kendisine huzur vermediğini öne sürdü. Zeynep ise bu sözlere sert çıkarak tepki gösterdi.
"2 YIL 20 YILA BEDEL"
Bayram İzgi'nin eşi de programa katılarak, biri engelli dört çocuğuna tek başına baktığını ve eşinin kendilerine maddi destek sağlamadığını ifade etti. Tüm bu iddiaların ortasında Bayram İzgi, "Suzan Hanım'ın yanında olmaktan mutluyum. Ona güveniyorum, beni bırakmaz." derken, Suzan Çenşi de "Onunla geçirdiğim 2 yıl, 20 yıla bedel" sözleriyle ilişkisini savundu.
"ÇOCUKLARINA SAHİP ÇIK"
Yaşananların ardından Zeynep, annesine "Boşan, çocuklarına sahip çık" çağrısında bulunarak gerekirse maddi destek sağlayacağını söyledi. Zeynep'in eşi de yayına bağlanarak eşinin arkasında olduğunu ve her konuda destek vereceğini belirtti. Programda yaşanan yüzleşme, sosyal medyaya damga vurdu.
