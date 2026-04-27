Müge Anlı'da 2 yıllık kayıp bir günde ortaya çıktı: Öldü sandığı annesini görünce baygınlık geçirdi

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, 2 yıldır kayıp olan Suzan Çenşi bulundu. Anne ve kız canlı yayında ilk kez karşı karşıya geldi. 5 çocuğunu ardında bırakıp 4 çocuklu komşusuna kaçan Suzan Çenşi'nin açıklamaları gündeme damga vurdu. Çenşi'nin "Hangisine sahip çıkacağım" savunması dikkat çekti.

Müge Anlı’da 2 yıllık kayıp bir günde ortaya çıktı: Öldü sandığı annesini görünce baygınlık geçirdi

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün ele alınan olay, hem stüdyoda hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 40 yaşındaki 5 çocuk annesi Suzan Çenşi, iki yıl önce depremin ve yangın yaşayan çocuklarını bırakıp ortadan kaybolmuştu.

Müge Anlı bir günde 2 yıllık kaybı buldu

İKİ YILDIR KAYIPTI

Ailesi uzun süre kendisinden haber alamazken, kızı Zeynep annesini bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. İki yıldır kayıp olan anne, Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibi tarafından bir günde bulundu. Günlerdir merak edilen Suzan Çenşi ve birlikte olduğu iddia edilen Bayram İzgi canlı yayına çıktı.

Kızı Zeynep annesine hesap sordu

"HİÇ Mİ VİCDANIN YOK"

Anne ve kızın iki yıl sonra stüdyoda yüzleşmesi ise duygusal anlara sahne oldu. Annesini karşısında gören Zeynep, büyük bir şok yaşayarak baygınlık geçirdi. Kendine geldikten sonra ise annesine sert sözlerle yüklendi. Zeynep, "Hamileyken bir hafta hastanede yattım, hiç mi vicdanın yok?" diyerek annesine tepki gösterirken, Suzan Çenşi'nin "Baban bıraktı mı?" sözleri stüdyoda tansiyonu daha da yükseltti.

Oğlu Cihan’dan yürek burkan itiraf

"ANNEMİN BULUNMASINA SEVİNEMEDİM"

Müge Anlı ise duruma sert tepki göstererek, "2 yıldır sevgilinle geziyorsun, ister 30 kişiyle evlen ama çocuklarına ne oldu?" ifadelerini kullandı. Canlı yayında ortaya çıkan bir diğer detay ise Suzan Çenşi'nin resmi olarak hala bırakıp gittiği kişi ile evli olduğuydu. Suzan'ın oğlu Cihan da yayına bağlanarak, "Annemin bulunmasına sevinemedim, ben ölmediğini biliyordum" sözleriyle dikkat çekti.

Kızı Zeynep evin yükünü omuzladı

KIZINDAN ÖFKELİ ÇIKIŞ

Suzan Çenşi'nin "Hangisine sahip çıkacağım?" sözleri ise tepkileri daha da artırdı. Buna karşılık Zeynep, "Evladın!" diyerek öfkesini dile getirdi. İki yıl boyunca Zeynep'in evin tüm sorumluluğunu üstlenerek 17 yaşındayken dört kardeşine tek başına baktığı öğrenildi.

Bayram İzgi’den huzursuzluk savunması

"HAYATIM YOKTU" SAVUNMASI

Annesinin ise dört çocuk babası komşusu Bayram İzgi ile birlikte kaçtığı iddiası gündeme geldi. Programda konuşan Bayram İzgi, "Benim hayatım yoktu" diyerek kendini savunurken, eşinin kendisine huzur vermediğini öne sürdü. Zeynep ise bu sözlere sert çıkarak tepki gösterdi.

Bayram İzgi’nin eşinden çarpıcı itiraf

"2 YIL 20 YILA BEDEL"

Bayram İzgi'nin eşi de programa katılarak, biri engelli dört çocuğuna tek başına baktığını ve eşinin kendilerine maddi destek sağlamadığını ifade etti. Tüm bu iddiaların ortasında Bayram İzgi, "Suzan Hanım'ın yanında olmaktan mutluyum. Ona güveniyorum, beni bırakmaz." derken, Suzan Çenşi de "Onunla geçirdiğim 2 yıl, 20 yıla bedel" sözleriyle ilişkisini savundu.

Zeynep’ten annesine boşan maddi destek sağlayacağım çıkışı

"ÇOCUKLARINA SAHİP ÇIK"

Yaşananların ardından Zeynep, annesine "Boşan, çocuklarına sahip çık" çağrısında bulunarak gerekirse maddi destek sağlayacağını söyledi. Zeynep'in eşi de yayına bağlanarak eşinin arkasında olduğunu ve her konuda destek vereceğini belirtti. Programda yaşanan yüzleşme, sosyal medyaya damga vurdu.