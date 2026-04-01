Ahmet Varlı Uzak Şehir'de: Meryem'in belalı eşi Feyyaz'ı canlandıracak

2 Nisan tarihinde sektör kaynaklarından elde edilen kulis bilgilerine göre, Ahmet Varlı "Feyyaz" karakteriyle Uzak Şehir dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı. Meryem (Ceren Moray) karakterinin geçmişinden gelen sorunlu eşi canlandıracak olan Varlı, dizinin haziran ayında planlanan sezon finali öncesi olay örgüsünde belirleyici bir rol üstlenecek.

  • Uzak Şehir dizisinde Meryem'in eşi Feyyaz karakterini Ahmet Varlı canlandıracak.
  • Feyyaz karakteri Cihan ve Alya arasındaki gerilime yeni bir çatışma boyutu ekleyecek.
  • Meryem'in karanlıkta kalan evliliği ve geçmişi Feyyaz'ın hikayeye girmesiyle ortaya çıkacak.
  • Cihan sevdiği kadın Meryem'i korumak için Feyyaz ile karşı karşıya gelecek.
  • Uzak Şehir dizisi Haziran 2025'te sezon finali yaparak ekranlara ara verecek.

Uzak Şehir dizisinde Meryem'in (Ceren Moray) eşi Feyyaz rolünü Ahmet Varlı'nın üstleneceği kesinleşti. Sosyal medyada ortay çıkan kulis bilgileirne göre, hikayeye "belalı eş" profiliyle giriş yapacak olan Feyyaz karakteri, Cihan ve Alya arasındaki mevcut gerilime yeni bir çatışma boyutu ekleyecek.

Ahmet Varlı, Meryem’in (Ceren Moray) karanlık geçmişinden gelen belalı eşi Feyyaz karakteriyle kadroda.

MERYEM'İN GEÇMİŞİ "FEYYAZ" İLE GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Uzak Şehir'in ikinci sezonunda hikayeye dahil olan Meryem (Ceren Moray), Cihan'ın büyük aşkı olarak dengeleri değiştirmişti. Ancak Meryem'in sadece bir "eski aşk" olmadığı, beraberinde büyük bir sırrı ve tehlikeli bir geçmişi getirdiği anlaşıldı. Ahmet Varlı'nın hayat vereceği Feyyaz karakteri, Meryem'in karanlıkta kalan evliliğini ve yaşadığı zorlukları temsil ediyor.

Feyyaz’ın (Ahmet Varlı) gelişi, Meryem’in (Ceren Moray) neden kaçtığını ve Cihan’a sığındığını ortaya çıkaracak.

AHMET VARLI "BELALI EŞ" ROLÜNDE

Daha önce pek çok başarılı projede karakteristik rollerle tanınan Ahmet Varlı, Uzak Şehir'de tansiyonu yükselten isim olacak. Feyyaz'ın hikayeye girişiyle beraber şu gelişmelerin yaşanması bekleniyor:

  • Meryem'in kaçtığı geçmişiyle yüzleşmesi.

  • Cihan'ın, sevdiği kadını korumak için Feyyaz ile karşı karşıya gelmesi.

  • Alya ve Cihan arasındaki kırılgan ilişkinin bu yeni tehdit karşısında sınav vermesi.

Ahmet Varlı (Feyyaz) ve Ceren Moray (Meryem), Albora malikanesinde karşı karşıya geliyor.

SEZON FİNALİ TARİHİ NETLEŞTİ

Dizinin hayranlarını heyecanlandıran oyuncu haberinin yanı sıra, yapımın yol haritası da belli oldu. Uzak Şehir, izleyicilerini ekrana kilitleyen heyecan dolu bölümlerin ardından haziran ayında görkemli bir sezon finaliyle kısa bir ara verecek.

OYUNCU KADROSU VE ROL DAĞILIMI

OyuncuKarakterHikayedeki Konumu
Ahmet VarlıFeyyazMeryem'in eşi; hikayeye şiddet ve gerilim unsuru katan yeni isim.
Ceren MorayMeryemCihan'ın geçmişteki aşkı; Feyyaz'dan kaçarak Mardin'e sığınan figür.
Ozan AkbabaCihanAileyi ve Meryem'i koruma misyonuyla Feyyaz'ın hedefi haline gelen lider.
Sinem ÜnsalAlyaCihan ve Meryem arasındaki bağın hukuki ve duygusal sonuçlarıyla yüzleşen avukat.

Ahmet Varlı’nın canlandırdığı Feyyaz, Cihan’ı hem ailesini hem de Meryem’i korumak zorunda bırakacak.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Uzak Şehir Feyyaz karakterini kim canlandırıyor?

Dizide Meryem'in geçmişinden gelen belalı eşi Feyyaz karakterine, başarılı oyuncu Ahmet Varlı hayat veriyor.

Uzak Şehir dizisi ne zaman sezon finali yapacak?

Yapım ekibinden sızan bilgilere göre sevilen dizi, Haziran 2026 tarihinde sezon finali yaparak ekranlara kısa bir ara verecek.

Ahmet Varlı daha önce hangi dizilerde oynamıştı?

Karakter oyuncusu olarak tanınan Ahmet Varlı; Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Yılanların Öcü ve Kuzgun gibi projelerdeki performanslarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı.

Feyyaz’ın (Ahmet Varlı) varlığı, Cihan ve Alya arasındaki güven bağını sarsacak. (Fotoğraflar Youtube'den alınmıştır.)

