Uzak Şehir dizisinde Meryem'in (Ceren Moray) eşi Feyyaz rolünü Ahmet Varlı'nın üstleneceği kesinleşti. Sosyal medyada ortay çıkan kulis bilgileirne göre, hikayeye "belalı eş" profiliyle giriş yapacak olan Feyyaz karakteri, Cihan ve Alya arasındaki mevcut gerilime yeni bir çatışma boyutu ekleyecek.

MERYEM'İN GEÇMİŞİ "FEYYAZ" İLE GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Uzak Şehir'in ikinci sezonunda hikayeye dahil olan Meryem (Ceren Moray), Cihan'ın büyük aşkı olarak dengeleri değiştirmişti. Ancak Meryem'in sadece bir "eski aşk" olmadığı, beraberinde büyük bir sırrı ve tehlikeli bir geçmişi getirdiği anlaşıldı. Ahmet Varlı'nın hayat vereceği Feyyaz karakteri, Meryem'in karanlıkta kalan evliliğini ve yaşadığı zorlukları temsil ediyor.