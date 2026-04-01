Uzak Şehir dizisinde Meryem'in (Ceren Moray) eşi Feyyaz rolünü Ahmet Varlı'nın üstleneceği kesinleşti. Sosyal medyada ortay çıkan kulis bilgileirne göre, hikayeye "belalı eş" profiliyle giriş yapacak olan Feyyaz karakteri, Cihan ve Alya arasındaki mevcut gerilime yeni bir çatışma boyutu ekleyecek.
MERYEM'İN GEÇMİŞİ "FEYYAZ" İLE GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR
Uzak Şehir'in ikinci sezonunda hikayeye dahil olan Meryem (Ceren Moray), Cihan'ın büyük aşkı olarak dengeleri değiştirmişti. Ancak Meryem'in sadece bir "eski aşk" olmadığı, beraberinde büyük bir sırrı ve tehlikeli bir geçmişi getirdiği anlaşıldı. Ahmet Varlı'nın hayat vereceği Feyyaz karakteri, Meryem'in karanlıkta kalan evliliğini ve yaşadığı zorlukları temsil ediyor.
AHMET VARLI "BELALI EŞ" ROLÜNDE
Daha önce pek çok başarılı projede karakteristik rollerle tanınan Ahmet Varlı, Uzak Şehir'de tansiyonu yükselten isim olacak. Feyyaz'ın hikayeye girişiyle beraber şu gelişmelerin yaşanması bekleniyor:
Meryem'in kaçtığı geçmişiyle yüzleşmesi.
Cihan'ın, sevdiği kadını korumak için Feyyaz ile karşı karşıya gelmesi.
Alya ve Cihan arasındaki kırılgan ilişkinin bu yeni tehdit karşısında sınav vermesi.
SEZON FİNALİ TARİHİ NETLEŞTİ
Dizinin hayranlarını heyecanlandıran oyuncu haberinin yanı sıra, yapımın yol haritası da belli oldu. Uzak Şehir, izleyicilerini ekrana kilitleyen heyecan dolu bölümlerin ardından haziran ayında görkemli bir sezon finaliyle kısa bir ara verecek.
OYUNCU KADROSU VE ROL DAĞILIMI
|Oyuncu
|Karakter
|Hikayedeki Konumu
|Ahmet Varlı
|Feyyaz
|Meryem'in eşi; hikayeye şiddet ve gerilim unsuru katan yeni isim.
|Ceren Moray
|Meryem
|Cihan'ın geçmişteki aşkı; Feyyaz'dan kaçarak Mardin'e sığınan figür.
|Ozan Akbaba
|Cihan
|Aileyi ve Meryem'i koruma misyonuyla Feyyaz'ın hedefi haline gelen lider.
|Sinem Ünsal
|Alya
|Cihan ve Meryem arasındaki bağın hukuki ve duygusal sonuçlarıyla yüzleşen avukat.
SIKÇA SORULAN SORULAR
Uzak Şehir Feyyaz karakterini kim canlandırıyor?
Dizide Meryem'in geçmişinden gelen belalı eşi Feyyaz karakterine, başarılı oyuncu Ahmet Varlı hayat veriyor.
Uzak Şehir dizisi ne zaman sezon finali yapacak?
Yapım ekibinden sızan bilgilere göre sevilen dizi, Haziran 2026 tarihinde sezon finali yaparak ekranlara kısa bir ara verecek.
Ahmet Varlı daha önce hangi dizilerde oynamıştı?
Karakter oyuncusu olarak tanınan Ahmet Varlı; Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Yılanların Öcü ve Kuzgun gibi projelerdeki performanslarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı.