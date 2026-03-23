"İDDİALARI REDDEDİYORUM" Olayın ardından halı ile ilgili tartışmalar yaşandı. Halının olay yerinden kaldırıldığı ve balkondan atıldığı iddialarına Birgün Aktaş,"8 metrekare halı nasıl atılır balkondan? Bana balkondan at dediler. İddiaları reddediyorum" yanıtını verdi.

ÇOCUKLARI BİLEZİKLERİNİ ALDI İDDİASI Şüpheli şekilde ölü bulunan Yaşar Aktaş, bileziklerinin durumu da tartışma konusu oldu. Elif ve Nilgün Aktaş, ablası Birgün ve kardeşi Murat'ın bilezikleri aldığını öne sürdü.

"OTOPSİYE GÖNDERİRDİM" Nilgün Hanım ise iddiaları reddederek, "Ben doktora bu şüpheli ölüm olabilir, bir bardak kan akmış dedim ama doktor kalp krizi olduğunu söyledi"ifadelerini kullandı. Şevki Hoca ise, "Bu kadar kan gelmesi ölüde şüpheli durumu düşündürür. Ben olsaydım otopsiye gönderirdim"yorumunu yaptı.

NELER YAŞANDI? Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 18 Mart 2026 tarihli yayınında, Yaşar Aktaş'ın kızı Elif ile ablası Bilgün Hanım karşı karşıya geldi. Taraflar, annelerinin ölümü ve mal varlığı üzerinden birbirlerini suçladı. Elif Aktaş, annesinin ölmeden bir gün önce ablası tarafından "Seni balkondan atacağım, öldüreceğim, merdivenden iteceğim"şeklinde tehdit edildiğini öne sürdü. Bilgün Hanım, bu iddiaları kesin bir dille reddederek, "Hiç kabul etmiyorum"dedi.