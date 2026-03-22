atv ekranları bu akşam yine dopdolu. Nasipse Olur filmi saat 20:00'de ekrana gelecek. Film hayatın getirdiği talihsizliklere rağmen ayakta kalmaya çalışan genç bir kadının yaşadıklarını anlatıyor. Başrollerde ise Algı Eke ile Burak Sevinç izleyici karşısına çıkıyor.
Nasipse Olur filminin konusu ne?
Nasipse Olur hayatın peş peşe getirdiği zorluklara rağmen ayakta kalmaya çalışan Günfer'in hikayesini anlatıyor. Geçimini pastacılıkla sağlayan genç kadın, babasını kaybettikten sonra büyük bir sarsıntı yaşar. Toparlanmak için çabalarken amcasının kumar borçları yüzünden aile yadigârı fırının mafyanın hedefi haline gelmesi işleri daha da içinden çıkılmaz bir hale getirir.
Üstelik evlilik hayalleri kurduğu Yaşar'ın ihanetiyle sarsılan Günfer için her şey altüst olur. Tüm bu zorluklara rağmen pes etmeyen genç kadının hayatı, mahallenin varlıklı isimlerinden Gökhan'la yollarının kesişmesiyle beklenmedik bir şekilde değişmeye başlar.
22 Mart 2026 atv yayın akışı