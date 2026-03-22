Nasipse Olur bu akşam atv'de: Nasipse Olur oyuncuları kim, konusu ne?

Her gün birbirinden başarılı dizi ve filmleri izleyicisiyle buluşturan atv ekranları bu akşam yine dopdolu. Nasipse Olur filmi saat 20:00'de atv'de yayına gelecek. Yönetmen koltuğunda Selahattin Sancaklı'nın oturduğu filmin senaristliğini Barış Başar üstleniyor. Nasipse Olur üst üste gelen felaketlere karşı inatçı bir mücadele veren genç bir kadının başına gelenleri aktarıyor. İşte başrollerinde Algı Eke ve Burak Sevinç'in olduğu film hakkında bilmeniz gerekenler...

Nasipse Olur bu akşam atv'de: Nasipse Olur oyuncuları kim, konusu ne?
  • atv ekranlarında bu akşam saat 20:00'de Nasipse Olur filmi yayınlanacak.
  • Filmde Algı Eke ve Burak Sevinç başrollerde yer alıyor.
  • Film, babasını kaybeden ve pastacılıkla geçimini sağlayan Günfer'in hikayesini konu alıyor.
  • Günfer'in amcasının kumar borçları nedeniyle aile fırını mafyanın hedefi haline geliyor.
  • Günfer'in hayatı mahallede yaşayan varlıklı Gökhan'la tanışmasıyla değişmeye başlıyor.

atv ekranları bu akşam yine dopdolu. Nasipse Olur filmi saat 20:00'de ekrana gelecek. Film hayatın getirdiği talihsizliklere rağmen ayakta kalmaya çalışan genç bir kadının yaşadıklarını anlatıyor. Başrollerde ise Algı Eke ile Burak Sevinç izleyici karşısına çıkıyor.

atv ekranlarında bu akşam saat 20:00'de Nasipse Olur filmi yayınlanacak. Fotoğraf: Nasipse Olur Filmi

Nasipse Olur filminin konusu ne?

Nasipse Olur hayatın peş peşe getirdiği zorluklara rağmen ayakta kalmaya çalışan Günfer'in hikayesini anlatıyor. Geçimini pastacılıkla sağlayan genç kadın, babasını kaybettikten sonra büyük bir sarsıntı yaşar. Toparlanmak için çabalarken amcasının kumar borçları yüzünden aile yadigârı fırının mafyanın hedefi haline gelmesi işleri daha da içinden çıkılmaz bir hale getirir.

Filmde Algı Eke ve Burak Sevinç başrollerde yer alıyor.

Üstelik evlilik hayalleri kurduğu Yaşar'ın ihanetiyle sarsılan Günfer için her şey altüst olur. Tüm bu zorluklara rağmen pes etmeyen genç kadının hayatı, mahallenin varlıklı isimlerinden Gökhan'la yollarının kesişmesiyle beklenmedik bir şekilde değişmeye başlar.

Film, babasını kaybeden ve pastacılıkla geçimini sağlayan Günfer'in hikayesini konu alıyor. Fotoğraf:AA

Nasipse Olur filmi oyuncuları kimler?

  • Algı Eke
  • Burak Sevinç
  • Nur Sürer
  • Zeyno Eracar
  • Erdem Baş
  • Ünal Yeter
  • Barış Başar
  • Hakan Bulut
  • Yeşim Dalgıçer
  • Selahattin Taşdöğen
  • Kıvanç Baran Arslan
  • Eylem Sezgin
  • Derya Şen
  • Aşkım Kapışmak
  • Sefa Yıldırım

22 Mart 2026 atv yayın akışı

  • 07:30 – atv'de Hafta Sonu
  • 10:00 – Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
  • 11:20 – Akika ve Sahara
  • 11:45 – Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı (Yerli Sinema)
  • 13:40 – Kuruluş Orhan (18. Bölüm)
  • 17:00 – Evde Tek Başına (Yabancı Sinema)
  • 19:00 – atv Ana Haber
  • 20:00 – Nasipse Olur (Yerli Sinema)
  • 22:20 – A.B.İ. (10. Bölüm)
  • 01:20 – Nasipse Olur (Yerli Sinema)
  • 03:20 – Gözleri Karadeniz
  • 05:40 – Aile Saadeti
