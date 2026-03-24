A.B.İ.'de kirli hesaplaşmalar gün yüzüne çıkıyor: Asıl savaş şimdi başlıyor

Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun paylaştığı A.B.İ., bu akşam saat 20.00’de izleyiciyle buluşuyor. Kirli ittifakların gün yüzüne çıktığı yeni bölümde gerilim giderek artıyor. Büyük savaşın fitilini ateşleyecek gelişmeler ekran başındakileri bekliyor.

  • A.B.İ. dizisi, Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı OGM Pictures yapımı bir dizi olarak 20:00'de yayına başlayacak.
  • Dizide Doğan ve Çağla karakterleri, Tahir ve Behram'ın oluşturduğu güçlü bir ittifakla mücadele edecek.
  • Doğan ve Çağla ikilisi, Tahir'in kurduğu düzeni içeriden çökertmeye çalışırken Behram da Mahinur üzerinden Tahir'e baskı yapacak.
  • Cem Karcı'nın yönetmenliğini üstlendiği dizinin senaryosu Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melek Seven ve Uğraş Güneş tarafından kaleme alındı.
  • Dizinin kadrosunda Sinan Tuzcu, Asude Kalebek, Diren Polatoğulları ve Tarık Papuççuoğlu gibi isimler yer alıyor.

Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı A.B.İ., bu akşam saat 20:00'de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

A.B.İ. 11.bölümden kareler / Fotoğraflar Takvim arşivden alınmıştır.

“Tahir Ağa sen kaybettin, biz kazandık!”

KİRLİ İTTİFAK

Doğan ve Çağla, karşılarında kurulan kirli ittifakı fark ettiklerinde geri dönülmez bir savaşın içine girdiklerini anlar.

HESAPLAŞMANIN HABERCİSİ

Tahir ve Behram'ın güç birliği, yalnızca bir tehdit değil; geçmişten bugüne uzanan büyük bir hesaplaşmanın habercisidir. Bu kez karşılarındaki düşman daha güçlü, daha örgütlü ve daha acımasızdır.

''Beni bıçaklayan öz evladım''

AKILLA KAZANACAK SAVAŞ

Doğan, adalet uğruna harekete geçmek isterken Çağla onu durdurur; çünkü bu savaş artık öfkeyle değil akılla kazanılacaktır. İkili, Tahir'in kurduğu düzeni içeriden çözmeye karar verirken risk giderek büyür.

OYUNUN DENGESİNİ DEĞİŞTİRME PLANI

Aynı anda Behram da Mahinur üzerinden Tahir'i sıkıştırır; elindeki kozlarla oyunun dengesini değiştirmeye hazırlanırken diğer tarafta Melek ise geçmişin yükünden kurtulmaya çalışır ve yeni bir hayat kurma arzusuyla hareket eder.

SAVAŞI BAŞLATAN HAMLE

Tüm taşlar yerine oturuyor gibi görünürken büyük bir kırılma yaşanır. Tahir'in herkesi şaşırtan hamlesi; Çağla için asıl savaşı başlatan hamle olur.

A.B.İ. KÜNYESİ

Yapım:OGM PICTURES
Yapımcı:Onur Güvenatam
Yönetmen: Cem Karcı
Senaryo:Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melek Seven ve Uğraş Güneş
Oyuncular:Kenan İmirzalıoğlu (Doğan), Afra Saraçoğlu (Çağla), Asude Kalebek (Melek), Sinan Tuzcu (Sinan), Diren Polatoğulları (Behram), Nihal Koldaş (Saadet), Toprak Sağlam (Altın), Serkay Tütüncü (Yılmaz), Tuğçe Açıkgöz (Gülüşan), Şahin Kendirci (Genç Behram), Ali Önsöz (Fikret), Esra Şengünalp (Mahinur), Yaren Yapıcı (Nurgül), Ebrar Karabakan (Didem), Ardıl Zümrüt (Genco), Mert Demirci (Sefa), Ayşen Sezerel (Nigar), Burak Can Doğan, Tarık Ündüz (Fırat) ve Tarık Papuççuoğlu (Tahir) ile Tülay Bursa (Lamia).

