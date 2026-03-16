Müge Anlı ile Tatlı Sert’te emekli öğretmen Ahmet Baysal cinayetinde 3 şüpheli adliyede I Ramazan Arıkan'ın eski eşi tutuklandı

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Balıkesir’in Bandırma ilçesinde günlerdir aranan emekli öğretmen Ahmet Baysal'ın cansız bedeni dere yatağında bulundu. Baysal'ın vahşi cinayetine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Şüpheliler olay yerinde olduklarını kabul etti. İş insanı Ramazan Arıkan cinayetinde de sıcak gelişme yaşandı. Arıkan'ın eski eşi Sultan tutuklandı.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir aranan emekli edebiyat öğretmeni Ahmet Baysal cinayetinde sıcak gelişme yaşandı.

7 Mart'ta Bandırma'da kaybolan 55 yaşındaki Baysal'ın vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yalnız yaşayan ve arıcılıkla uğraşan Baysal'ın cansız bedeni, Dut Limanı mevkisindeki kullanılmayan bir tersanenin yanındaki dere yatağında bulundu. Emekli öğretmenin cenazesi, kaybolduktan 5 gün sonra evinden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta tespit edildi.

3 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin olay yerinde bulunduklarını kabul ettikleri ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikleri öğrenildi.

AHMET BAYSAL CİNAYETİNDE NELER OLMUŞTU

Teşhis için hastaneye giden kardeşi Fatih Baysal ile mahalle muhtarı Mustafa İpek, gördükleri manzara karşısında büyük şok yaşadı. İlk incelemelerde Baysal'ın yüzünde çok sayıda kesik izi olduğu ve cesedinin taşlarla örtülerek gizlenmeye çalışıldığı belirlendi.

PARA MESELESİ YÜZÜNDEN İŞLENDİ İDDİASI

Ahmet Baysal'ın ağabeyi Ali İhsan Baysal ise kardeşinin çevresine borç olarak para verdiğini ve bu paraları geri alamadığı için birçok kişiyle mahkemelik olduğunu söyledi. Aile, cinayetin para meselesi nedeniyle işlenmiş olabileceğini düşünüyor.

ŞÜPHELİLERİ İZİNE ULAŞILDI

Olayın ardından emniyet güçleri bölgede geniş çaplı bir çalışma başlattı. Dron destekli arama çalışmaları ve saha taramalarıyla şüphelilerin izine ulaşıldı.

ESKİ EŞİNİN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Ankara'da eski eşinin evinde ölü bulunan iş insanı Ramazan Arıkan'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada bugün dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyasına göre Ramazan Arıkan, 16 Kasım 2025'te eski eşi S.S.'nin evinde ölü bulundu. Olayın ardından Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

ESKİ EŞ TUTUKLANDI

Ramazan Arıkan'ın eski eşi tutuklandı.

RAMAZAN ARIKAN CİNAYETİNDE NELER OLMUŞTU

Soruşturma kapsamında hazırlanan 14 Ocak 2026 tarihli Adli Tıp Kurumu raporunda çarpıcı bulgular yer aldı. Otopside Arıkan'ın vücudunda, yüksek dozda alındığında kalp durmasına yol açabilen ve hayvanlarda kullanılan "ksilazin" adlı sakinleştirici ile epilepsi tedavisinde kullanılan "Gabapentin" adlı ilaç tespit edildi.

AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Binaya ait güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Arıkan'ın olay günü saat 20.09 sıralarında oğlu B.A. ve M.Ü. tarafından eve getirildiğini belirledi. Görüntülerde Arıkan'ın ayakta durmakta güçlük çektiği dikkat çekti.

ŞÜPHELİLER BİNADAN AYRILDI

Kamera kayıtlarına göre Arıkan'ın kızı H.S.A.'nın yaklaşık bir saat sonra binaya girdiği, ardından şüpheliler S.S., M.Ü. ve B.A.'nın birlikte binadan ayrıldığı tespit edildi. Kısa süre sonra ise H.S.A.'nın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığı ve ambulansın saat 22.11'de adrese ulaştığı öğrenildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Başsavcılığın talimatıyla düzenlenen operasyonlarda M.Ü. ve Arıkan'ın oğlu B.A. 10 Mart'ta tutuklandı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda gözaltına alınan eski eş S.S. de çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, kızı H.S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

