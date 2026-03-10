CANLI YAYIN
Uzak Şehir'de Meryem ve kardeşi Müjgan dönemi: Ceren Moray katılıyor

11 Mart'ta sektör kaynaklarından edinilen kulis bilgisine göre Uzak Şehir’in yeni bölüm çekimlerinde Meryem karakterini canlandıracak isim Ceren Moray oldu. Hikayeye Meryem’in kardeşi Müjgan rolüyle İpek Arkan da eşlik ederek dizideki dengeleri tamamen değiştirecek.

  • Kanal D'de yayınlanan Uzak Şehir dizisine Ceren Moray ve İpek Arkan dahil oldu.
  • Ceren Moray, Ozan Akbaba'nın canlandırdığı Cihan karakterinin geçmişteki büyük aşkı Meryem rolünü oynayacak.
  • İpek Arkan, Meryem'in kardeşi Müjgan karakterini canlandıracak.
  • İki oyuncunun yer alacağı bölümlerin çekimlerine Mart ayı içinde başlanacak.
  • Yeni karakterlerin Mart ayının son haftasında ekrana gelmesi bekleniyor.

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı Uzak Şehir dizisine, 11 Mart 2026 itibarıyla iki yeni oyuncu dahil oldu. Ceren Moray 'Meryem' İpek Arkan ise 'Müjgan' karakteriyle hikayenin merkezine yerleşecek.

Ekranların sevilen ismi Ceren Moray, Uzak Şehir dizisinde Cihan'ın geçmişindeki büyük aşkı Meryem karakterine hayat verecek.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNDE DEV TRANSFER: CEREN MORAY VE İPEK ARKAN KADRODA

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, hikayeyi hareketlendirecek iki yeni karakteri kadrosuna dahil etti; Cihan'ın geçmişindeki büyük aşkı Meryem rolüyle Ceren Moray ve kardeşi Müjgan rolüyle İpek Arkan ekibe katılıyor.

Diziye sadece Meryem değil, kardeşi Müjgan rolüyle İpek Arkan da dahil oluyor.

CİHAN'IN BÜYÜK AŞKI GERİ DÖNÜYOR

Dizinin sezon başından bu yana Boran karakteri üzerinden ilerleyen gerilimi, izleyici nezdinde zaman zaman eleştirilse de hız kesmedi. Meryem karakterinin gelişi, sadece bir eski aşk hikayesi değil, aynı zamanda Cihan'ın geçmişine dair çözülmemiş sırların da gün yüzüne çıkması anlamına geliyor.

OYUNCU VE KARAKTER BİLGİLERİ

OyuncuKarakterRolü / Önemi
Ceren MorayMeryemCihan'ın geçmişteki büyük aşkı; ana hikayenin yeni odağı.
İpek ArkanMüjganMeryem'in kardeşi; olaylara dahil olacak sürpriz isim.
Ozan AkbabaCihanDizinin başrolü; Meryem'in gelişiyle duygusal çatışma yaşayacak.

Uzak Şehir'de dengeleri değiştirecek olan Meryem karakteri, Albora ailesinde yeni bir fırtınanın fitilini ateşleyecek.

MERAK EİDLENLER

Uzak Şehir Meryem karakteri diziye ne zaman katılacak?

Ceren Moray ve İpek Arkan'ın dahil olduğu bölümlerin çekimleri Mart ayı içinde başlayacak. Kaynaklardan gelen bilgilere göre, Meryem ve Müjgan karakterlerinin Mart ayının son haftasında yayınlanacak bölümlerle ekrana gelmesi bekleniyor.

Uzak Şehir, kadrosuna kattığı Ceren Moray ve İpek Arkan ile izleyici kitlesini tazelemeyi hedefliyor.

Ceren Moray Uzak Şehir dizisinde kimi canlandırıyor?

Başarılı oyuncu Ceren Moray, dizide Ozan Akbaba'nın hayat verdiği Cihan karakterinin geçmişteki unutulmaz aşkı Meryem karakterini canlandıracak.

Uzak Şehir Müjgan kimdir, gerçek adı ne?

Dizide Meryem'in kardeşi Müjgan rolüne genç oyuncu İpek Arkan hayat verecek. Müjgan, ablasıyla birlikte gelerek hikayedeki dengeleri değiştirecek kilit bir isim olacak.

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı yapıma Mart ayı sonunda iki güçlü isim daha katılıyor.

Meryem ve Müjgan karakterleri neden geliyor?

Dizinin senaryosuna göre, Boran'ın ardından geçmişin izlerini takip eden Meryem, beraberinde kardeşi Müjgan'ı da getirerek Cihan'ın kurulu düzenini ve Albora ailesindeki otoritesini sarsacak yeni sırlar getirecek.

