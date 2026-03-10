Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı Uzak Şehir dizisine, 11 Mart 2026 itibarıyla iki yeni oyuncu dahil oldu. Ceren Moray 'Meryem' İpek Arkan ise 'Müjgan' karakteriyle hikayenin merkezine yerleşecek.
UZAK ŞEHİR DİZİSİNDE DEV TRANSFER: CEREN MORAY VE İPEK ARKAN KADRODA
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, hikayeyi hareketlendirecek iki yeni karakteri kadrosuna dahil etti; Cihan'ın geçmişindeki büyük aşkı Meryem rolüyle Ceren Moray ve kardeşi Müjgan rolüyle İpek Arkan ekibe katılıyor.
CİHAN'IN BÜYÜK AŞKI GERİ DÖNÜYOR
Dizinin sezon başından bu yana Boran karakteri üzerinden ilerleyen gerilimi, izleyici nezdinde zaman zaman eleştirilse de hız kesmedi. Meryem karakterinin gelişi, sadece bir eski aşk hikayesi değil, aynı zamanda Cihan'ın geçmişine dair çözülmemiş sırların da gün yüzüne çıkması anlamına geliyor.
OYUNCU VE KARAKTER BİLGİLERİ
|Oyuncu
|Karakter
|Rolü / Önemi
|Ceren Moray
|Meryem
|Cihan'ın geçmişteki büyük aşkı; ana hikayenin yeni odağı.
|İpek Arkan
|Müjgan
|Meryem'in kardeşi; olaylara dahil olacak sürpriz isim.
|Ozan Akbaba
|Cihan
|Dizinin başrolü; Meryem'in gelişiyle duygusal çatışma yaşayacak.
❓MERAK EİDLENLER
Uzak Şehir Meryem karakteri diziye ne zaman katılacak?
Ceren Moray ve İpek Arkan'ın dahil olduğu bölümlerin çekimleri Mart ayı içinde başlayacak. Kaynaklardan gelen bilgilere göre, Meryem ve Müjgan karakterlerinin Mart ayının son haftasında yayınlanacak bölümlerle ekrana gelmesi bekleniyor.
Ceren Moray Uzak Şehir dizisinde kimi canlandırıyor?
Başarılı oyuncu Ceren Moray, dizide Ozan Akbaba'nın hayat verdiği Cihan karakterinin geçmişteki unutulmaz aşkı Meryem karakterini canlandıracak.
Uzak Şehir Müjgan kimdir, gerçek adı ne?
Dizide Meryem'in kardeşi Müjgan rolüne genç oyuncu İpek Arkan hayat verecek. Müjgan, ablasıyla birlikte gelerek hikayedeki dengeleri değiştirecek kilit bir isim olacak.
Meryem ve Müjgan karakterleri neden geliyor?
Dizinin senaryosuna göre, Boran'ın ardından geçmişin izlerini takip eden Meryem, beraberinde kardeşi Müjgan'ı da getirerek Cihan'ın kurulu düzenini ve Albora ailesindeki otoritesini sarsacak yeni sırlar getirecek.