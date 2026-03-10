Kanal D'de yayınlanan Uzak Şehir dizisine Ceren Moray ve İpek Arkan dahil oldu.

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı Uzak Şehir dizisine, 11 Mart 2026 itibarıyla iki yeni oyuncu dahil oldu. Ceren Moray 'Meryem' İpek Arkan ise 'Müjgan' karakteriyle hikayenin merkezine yerleşecek.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir , hikayeyi hareketlendirecek iki yeni karakteri kadrosuna dahil etti; Cihan'ın geçmişindeki büyük aşkı Meryem rolüyle Ceren Moray ve kardeşi Müjgan rolüyle İpek Arkan ekibe katılıyor.

CİHAN'IN BÜYÜK AŞKI GERİ DÖNÜYOR

Dizinin sezon başından bu yana Boran karakteri üzerinden ilerleyen gerilimi, izleyici nezdinde zaman zaman eleştirilse de hız kesmedi. Meryem karakterinin gelişi, sadece bir eski aşk hikayesi değil, aynı zamanda Cihan'ın geçmişine dair çözülmemiş sırların da gün yüzüne çıkması anlamına geliyor.

OYUNCU VE KARAKTER BİLGİLERİ