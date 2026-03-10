Dizideki kritik kararlar ve savaş atmosferi, 17 Mart akşamı kaldığı yerden devam edecek.

YAYIN ARALARI STRATEJİK Mİ?

Televizyon yayıncılığında, özellikle devlet kanalları nezdinde "milli" değer taşıyan spor karşılaşmalarının dizi yayınlarını aksatması alışıldık bir durumdur. Ancak, dizinin hikaye akışının en kritik noktalarından birinde (Sultan Mehmed'in stratejik kararları ve İshak Paşa'nın operasyonları) gelen bu erteleme, izleyici sadakatini bir hafta boyunca "beklenti" üzerinde tutacak. Uzmanlar, bu tip boşlukların aslında dizinin dijital mecralardaki izlenme oranlarını (catch-up) artırdığını ve bir sonraki hafta için merak katsayısını yukarı çektiğini belirtiyor.