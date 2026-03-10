Şampiyonlar Ligi'nin dev randevusu Liverpool-Galatasaray karşılaşması, 10 Mart Salı akşamı televizyon trafiğini tamamen değiştirdi ve bu durum, TRT 1'in prime-time listesinde yer alan Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin bir hafta ara vermesine neden oldu.
Mehmed Fetihler Sultanı dizisi, 10 Mart 2026 Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın oynayacağı kritik Galatasaray - Liverpool maçı nedeniyle bu hafta yayınlanmayacak. Sevilen tarihi drama dizisi "Mehmed Fetihler Sultanı", bu akşam TRT 1 yayın akışında yer alan Şampiyonlar Ligi karşılaşması sebebiyle ekranlara kısa bir ara veriyor. Futbolseverlerin ve dizi takipçilerinin merakla beklediği yayın planlaması netleşti; kanal yönetimi, temsilcimiz Galatasaray'ın Avrupa sınavını önceliklendirerek dizinin yeni bölümünü bir hafta erteledi.
TRT 1 YAYIN AKIŞI (10 MART 2026)
Dizinin yerine ekranlara gelecek olan maç programı ve günün diğer detayları şu şekildedir:
|Saat
|Program
|19.55
|İddiaların Aksine
|20.00
|Maç Önü
|20.45
|Galatasaray - Liverpool (Şampiyonlar Ligi)
|23.00
|Mehmed: Fetihler Sultanı (Tekrar/Özet)
YAYIN ARALARI STRATEJİK Mİ?
Televizyon yayıncılığında, özellikle devlet kanalları nezdinde "milli" değer taşıyan spor karşılaşmalarının dizi yayınlarını aksatması alışıldık bir durumdur. Ancak, dizinin hikaye akışının en kritik noktalarından birinde (Sultan Mehmed'in stratejik kararları ve İshak Paşa'nın operasyonları) gelen bu erteleme, izleyici sadakatini bir hafta boyunca "beklenti" üzerinde tutacak. Uzmanlar, bu tip boşlukların aslında dizinin dijital mecralardaki izlenme oranlarını (catch-up) artırdığını ve bir sonraki hafta için merak katsayısını yukarı çektiğini belirtiyor.
Mehmed Fetihler Sultanı Ne Zaman Yayınlanacak?
Dizi, bir haftalık aranın ardından 17 Mart 2026 Salı akşamı kaldığı yerden, saat 20.00'de izleyiciyle buluşmaya devam edecek.
SIKÇA SORULAN SORULAR
Mehmed Fetihler Sultanı bu akşam neden yok?
Dizi, bu akşam TRT 1 ekranlarındaki Galatasaray - Liverpool Şampiyonlar Ligi rövanş karşılaşması yüzünden yayınlanmıyor.
Yeni bölüm hangi tarihte ekranlara gelecek?
Dizinin 72. yeni bölümü, 17 Mart 2026 Salı akşamı saat 20.00'de kaldığı yerden devam ediyor.
Bu erteleme dizinin sezon planını değiştirir mi?
Hayır, yayıncı kuruluşlar sezon takvimini bu gibi spor müsabakalarına göre önceden ayarlıyor.
Geçmiş bölümlere nereden ulaşabiliriz?
Dizinin tüm bölümlerini ve güncel özet videolarını TRT'nin dijital platformu üzerinden izleyebilirsiniz.,
MEHMED FETİHLER SULTANI 72. BÖLÜM: YENİ BÖLÜMDE BEKLENENLER
17 Mart 2026 Salı akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümde, Sultan Mehmed'in "Sırla yürüyen devlet" stratejisiyle attığı adımlar, Balkanlar'daki güç dengelerini tamamen sarsıyor. Geçtiğimiz bölümde ilan edilen Macar diyarı hedefi, hem Osmanlı ordusunda hem de Avrupa saraylarında büyük bir şok dalgası yarattı. Şimdi ise gözler, bu riskli stratejinin sahada nasıl karşılık bulacağına çevriliyor.
Sultan Mehmed'in Yeni Hedefi: Macar diyarına yapılacak seferin perde arkasındaki gerçek amaçlar gün yüzüne çıkıyor. Sultan, ordusunun üzerindeki baskıyı yönetirken, devletin geleceğini şekillendirecek kritik kararlarını birer birer uygulamaya koyuyor.
Şehzade Beyazıd'ın Tehlikeli Vazifesi: Düşman sarayında diplomatik bir elçi gibi hareket eden Şehzade Beyazıd, elindeki kanıtları kullanarak karşı cepheyi içeriden sarsıyor. Ancak bu vazife, baba ile oğul arasındaki görünmez duvarları daha da belirginleştiriyor.
İshak Paşa'nın Zorlu Sınavı: Drine Kalesi'nin fethi sonrası orduya büyük moral kazandıran İshak Paşa, şimdi ise geçmişten gelen karanlık bir hesaplaşmanın tam ortasında. Başarıyı gölgeleyen bu intikam hamlesi, İshak Paşa'nın sadakatini ve gücünü test ediyor.
Avrupa Cephesinde İhanet ve Strateji: Macar Kralı Mattias ile komutan Gabor arasındaki çatlak derinleşiyor. Kraliçe Katerina ile evlenerek Bosna tahtını hedefleyen Vlad ve Nador'un planları, Osmanlı'nın bölgedeki istihbarat ağı tarafından deşifre ediliyor.