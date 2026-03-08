Eşref Rüya dizisinde sular durulmuyor: Nisan'ın muhbir olduğunun ortaya çıkmasıyla sarsılan dizide, Ceren karakterine hayat veren Gökçem Çoban 36. bölümle birlikte diziye veda etme kararı aldı.
|Kriter
|Detay
|Ayrılan Oyuncu
|Gökçem Çoban
|Canlandırdığı Karakter
|Ceren (Nisan'ın en yakın arkadaşı)
|Ayrılık Bölümü
|36. Bölüm
|Dizi Kanalı
|Kanal D
Son bölümde Eşref, Nisan'ın muhbir olduğunu öğrendi ve sırlar birer birer açığa çıkmaya başladı.
Ceren'in gidişiyle birlikte, Nisan karakterinin hikaye içerisindeki yalnızlığı ve yeni hamleleri merakla bekleniyor.
Gökçem Çoban Eşref Rüya dizisinden neden ayrılıyor?
Haber kaynaklarına göre oyuncunun dizideki hikayesi sona erdiği için 36. bölüm itibarıyla projeden ayrılmaktadır.
Ceren karakteri dizide kaçıncı bölümde veda edecek?
Ceren karakteri, 36. bölüm itibarıyla diziye veda etmektedir.
Ceren'in ayrılığı Nisan'ı nasıl etkileyecek?
İki sezondur Nisan'ın en yakın arkadaşı olan Ceren'in ayrılığı, Nisan karakterinin dizide yalnız kalmasına ve hikayenin gidişatının değişmesine neden olacak.
Genç oyuncu Gökçem Çoban, son dönemde ekranların dikkat çeken isimleri arasında. 4 Ağustos 2000 İstanbul doğumlu olan oyuncu, İzmir Demokrasi Üniversitesi'ndeki eğitiminin ardından rotasını tiyatroya kırdı. Geniş kitlelere ismini ilk kez ATV'deki Ateş Kuşları dizisinde hayat verdiği Ayça rolüyle duyurdu.Tiyatro temelli bir eğitim sürecinden geçti, reklam ve dizi projeleriyle sektörde kendine yer edindi.