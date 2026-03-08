CANLI YAYIN
Eşref Rüya 36. bölümde Ceren karakterinin hikayesi sona eriyor: Nisan yalnız kalacak

Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya'da yaprak dökümü yaşanıyor; Nisan’ın en yakın arkadaşı Ceren karakterini canlandıran Gökçem Çoban, 36. bölümde hikayesini noktalayarak ekibe veda ediyor.

Eşref Rüya 36. bölümde Ceren karakterinin hikayesi sona eriyor: Nisan yalnız kalacak
  • Kanal D'de yayınlanan Eşref Rüya dizisinde Ceren karakterini canlandıran Gökçem Çoban, 36. bölümle birlikte diziden ayrılıyor.
  • Dizinin son bölümünde Eşref, Nisan'ın muhbir olduğunu öğrendi ve sırlar açığa çıkmaya başladı.
  • Ceren karakteri iki sezondur Nisan'ın en yakın arkadaşı olarak dizide yer alıyordu.
  • Gökçem Çoban'ın ayrılık nedeni, karakterinin hikayesinin sona ermesi olarak açıklandı.
  • 4 Ağustos 2000 İstanbul doğumlu Gökçem Çoban, geniş kitlelere ATV'deki Ateş Kuşları dizisinde tanındı.

Eşref Rüya dizisinde sular durulmuyor: Nisan'ın muhbir olduğunun ortaya çıkmasıyla sarsılan dizide, Ceren karakterine hayat veren Gökçem Çoban 36. bölümle birlikte diziye veda etme kararı aldı.

İki sezondur ekranlarda olan Gökçem Çoban, Nisan’ın en yakın arkadaşı Ceren karakteriyle hafızalara kazındı.

Eşref Rüya dizisinde şok veda: Ceren karakteri ayrılıyor

Eşref Rüya dizisinde Ceren karakterine hayat veren Gökçem Çoban, 36. bölüm itibarıyla projeye veda ederek diziden ayrılıyor.

Eşref Rüya Ayrılık Detayları

KriterDetay
Ayrılan OyuncuGökçem Çoban
Canlandırdığı KarakterCeren (Nisan'ın en yakın arkadaşı)
Ayrılık Bölümü36. Bölüm
Dizi KanalıKanal D

Senaryo gereği hikayesi sona eren Gökçem Çoban, Eşref Rüya dizisinden ayrılıyor.

Dizide Neler Oluyor?

  • Son bölümde Eşref, Nisan'ın muhbir olduğunu öğrendi ve sırlar birer birer açığa çıkmaya başladı.

  • Ceren'in gidişiyle birlikte, Nisan karakterinin hikaye içerisindeki yalnızlığı ve yeni hamleleri merakla bekleniyor.

Eşref Rüya'da dengeler değişiyor: Nisan'ın sırdaşı Ceren diziye veda ediyor.

Merak Edilenler

Gökçem Çoban Eşref Rüya dizisinden neden ayrılıyor?

Haber kaynaklarına göre oyuncunun dizideki hikayesi sona erdiği için 36. bölüm itibarıyla projeden ayrılmaktadır.

Ceren karakteri dizide kaçıncı bölümde veda edecek?

Ceren karakteri, 36. bölüm itibarıyla diziye veda etmektedir.

Ceren'in ayrılığı Nisan'ı nasıl etkileyecek?

İki sezondur Nisan'ın en yakın arkadaşı olan Ceren'in ayrılığı, Nisan karakterinin dizide yalnız kalmasına ve hikayenin gidişatının değişmesine neden olacak.

Hikayenin hız kazandığı Eşref Rüya'da, Ceren karakterinin vedası izleyicileri üzdü. ( Fotoğraflar Instagram ve X üzerinden alınmıştır)

Gökçem Çoban Kimdir?

Genç oyuncu Gökçem Çoban, son dönemde ekranların dikkat çeken isimleri arasında. 4 Ağustos 2000 İstanbul doğumlu olan oyuncu, İzmir Demokrasi Üniversitesi'ndeki eğitiminin ardından rotasını tiyatroya kırdı. Geniş kitlelere ismini ilk kez ATV'deki Ateş Kuşları dizisinde hayat verdiği Ayça rolüyle duyurdu.Tiyatro temelli bir eğitim sürecinden geçti, reklam ve dizi projeleriyle sektörde kendine yer edindi.

