Eşref Rüya'da dengeler değişiyor: Nisan'ın sırdaşı Ceren diziye veda ediyor.

Merak Edilenler

Gökçem Çoban Eşref Rüya dizisinden neden ayrılıyor?

Haber kaynaklarına göre oyuncunun dizideki hikayesi sona erdiği için 36. bölüm itibarıyla projeden ayrılmaktadır.

Ceren karakteri dizide kaçıncı bölümde veda edecek?

Ceren karakteri, 36. bölüm itibarıyla diziye veda etmektedir.

Ceren'in ayrılığı Nisan'ı nasıl etkileyecek?

İki sezondur Nisan'ın en yakın arkadaşı olan Ceren'in ayrılığı, Nisan karakterinin dizide yalnız kalmasına ve hikayenin gidişatının değişmesine neden olacak.